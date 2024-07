「大皇子」布朗尼夏聯首戰表現掙扎　爸爸「詹皇」毫不在意

▲「大皇子」布朗尼迎接夏季聯賽首戰。(圖/達志影像/美聯社)

記者簡名杉/綜合報導

NBA夏季聯盟今(7)日正式展開,今年選秀會最受矚目的新秀「大皇子」布朗尼(Bronny James)也在今天代表洛杉磯湖人隊迎來職業生涯第一場比賽,他以先發控球後衛之姿登場,全場上陣22分鐘,9次出手只命中2球,僅有4分、2籃板、2助攻進帳,湖人也以94比108不敵沙加緬度國王。

湖人隊今天迎接夏季聯賽的第一場比賽,除了以次輪第55順位選進的「大皇子」布朗尼之外,首輪17順位納入陣中的射手柯奈特(Dalton Knecht)也在今天先發出賽,展開生涯首場職業賽的兩人,首節打的都不順利。

布朗尼開賽一分半就投出職業生涯首次出手,但並沒能投進,柯奈特接下來的三分開砲也打鐵,兩人合計首節5次出手統統落空,布朗尼還在首節的一次防守被對方直接「頂開」,重心不穩的情況下眼睜睜看著對方在自己頭上跳投得分。

When the world needed someone to embarrass Bronny James for the first time in his pro career, they didn’t go to a Blue Devil, or a Wildcat. Nope, they got Texas Tech Red Raider Adonis Arms!



- Kent Hance, probably pic.twitter.com/8zHOWT5E8r