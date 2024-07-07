「大皇子」布朗尼夏聯首戰表現掙扎　爸爸「詹皇」毫不在意

▲「大皇子」布朗尼迎接夏季聯賽首戰。（圖／達志影像／美聯社）

記者簡名杉／綜合報導

NBA夏季聯盟今(7)日正式展開，今年選秀會最受矚目的新秀「大皇子」布朗尼(Bronny James)也在今天代表洛杉磯湖人隊迎來職業生涯第一場比賽，他以先發控球後衛之姿登場，全場上陣22分鐘，9次出手只命中2球，僅有4分、2籃板、2助攻進帳，湖人也以94比108不敵沙加緬度國王。

湖人隊今天迎接夏季聯賽的第一場比賽，除了以次輪第55順位選進的「大皇子」布朗尼之外，首輪17順位納入陣中的射手柯奈特(Dalton Knecht)也在今天先發出賽，展開生涯首場職業賽的兩人，首節打的都不順利。

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布朗尼開賽一分半就投出職業生涯首次出手，但並沒能投進，柯奈特接下來的三分開砲也打鐵，兩人合計首節5次出手統統落空，布朗尼還在首節的一次防守被對方直接「頂開」，重心不穩的情況下眼睜睜看著對方在自己頭上跳投得分。

When the world needed someone to embarrass Bronny James for the first time in his pro career, they didn’t go to a Blue Devil, or a Wildcat. Nope, they got Texas Tech Red Raider Adonis Arms!



- Kent Hance, probably pic.twitter.com/8zHOWT5E8r — Jacob Harris (@JacobHarrisSBI) July 7, 2024

接下來一直等到次節開賽四分鐘，布朗尼才靠著一次強攻禁區、中路切入右手上籃得手，終於拿下夏季聯賽第1分，但他上半場也只有這一顆進球，上半場出賽12分鐘，共6次出手只命中1球，三分球則兩投盡墨，只有2分進帳，而柯奈特也沒多好，上半場7投1中只拿下4分。

歷經上半場的掙扎表現，布朗尼下半場仍沒有回溫，只在第三節中段後撤步中距離跳投命中，本場比賽就沒有再進球，全場總計9次出手只命中2球，三分球三球盡墨、罰球也是兩罰不進，僅有4分、2籃板、2助攻的表現；柯奈特則是12投3中、罰球9罰5中，全場12分、4助攻進帳。

Bronny shows off the step back midrange



(via @NBA)

pic.twitter.com/kBXV7qQmER — Bleacher Report (@BleacherReport) July 6, 2024

此戰夏季聯賽於舊金山的金州勇士主場大通銀行中心(Chase Center)舉行，布朗尼賽後坦言有點被比賽的氛圍嚇到，也指出看到有不少當地球迷到場支持他，讓他十分驚喜。

對於自己職涯首戰的表現，布朗尼強調，「每次登上更高層級的比賽，總是會有點緊張，但隨著比賽開打幾個回合之後，緊張感就會隨之消失，我也會慢慢克服！」

▲「大皇子」布朗尼迎接夏季聯賽首戰。（圖／達志影像／美聯社）

而目前正在拉斯維加斯備戰巴黎奧運的爸爸「詹皇」詹姆斯(LeBron James)則對於兒子職業生涯首戰的掙扎表現表現不以為意，「他在夏季聯賽無論打的好或不好都不重要，我只希望他通過練習、觀看比賽影片與訓練不斷成長進步，不能把夏季聯賽跟例行賽的表現劃上等號，唯一的重點就只是要變得更好、日復一日的進步。」