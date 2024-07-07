鏖戰3小時5分斬獲3連勝　喬科維奇4盤戰勝巴比倫闖溫網16強

▲喬科維奇（Novak Djokovic）。（圖／達志影像／美聯社）



實習記者胡冠辰／綜合報導

坐擁24座大滿貫男單冠軍、塞爾維亞傳奇名將喬科維奇（Novak Djokovic）今天（7日）出戰溫網，在歷經3小時5分鐘的4盤苦戰後，以4比6、6比3、6比4、7比6（3）力退澳洲名將巴比倫（Alexei Popyrin），喬帥成功晉級16強，屆時對手將是丹麥好手魯內（Holger Rune）。

前兩盤雙方戰至1比1後，喬科維奇在第三盤加足馬力，開局就連破帶保的取得2比0領先，隨後兩人在自己的發球局中都沒給對方太多機會，喬科維奇以6比4搶下第三盤，率先取得聽牌優勢。

在第四盤中即使巴比倫從5比5、0比40的逆境下強勢完成保發，並將比賽拖入搶七，但喬科維奇在最後時刻要回比賽主動權，重新掌握局面，最終在巴比倫回球掛網下，喬科維奇以總盤數3比1成功收下比賽，晉級16強。

Lo más adorable del día: Stefan Djokovic imitando el smash de su padre Novak.



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這是喬科維奇職業生涯第16次打進溫網16強，在網球公開賽時代的第四輪出場次數追平了康諾斯（Jimmy Conners），僅次於18次的紀錄保持者、瑞士天王費德勒（Roger Federer），喬科維奇在比賽中也成為第六位在溫布頓累積發出1000次以上Ace球的球員，寫下個人紀錄。

「這又是一場艱難的比賽，我知道他會帶著信心和自信進入比賽，他幾乎複製了我們今年年初在澳網比賽的優秀表現」，喬科維奇賽後受訪時說道，「巴比倫憑藉那樣的發球和強力正手，他在任何場地上都是危險的，我看了他前幾輪的比賽，知道他狀態很好，而且會帶著取勝的信念上場」。

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「事實也證明他的確是如此，他在首盤中是更好的球員，然後我提高了自己的水準，我認為我打了一個非常好的第二盤和第三盤，而第四盤真的誰都可能贏」，喬帥補充道。

喬科維奇目前正在追逐溫網第8座金盃，16強對手將是魯內，後者剛在第三輪五盤大戰中以「輸二贏三」超級大逆轉的方式戰勝法國選手哈利斯（Quentin Halys）。