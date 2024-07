鏖戰3小時5分斬獲3連勝　喬科維奇4盤戰勝巴比倫闖溫網16強

▲喬科維奇(Novak Djokovic)。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者胡冠辰/綜合報導

坐擁24座大滿貫男單冠軍、塞爾維亞傳奇名將喬科維奇(Novak Djokovic)今天(7日)出戰溫網,在歷經3小時5分鐘的4盤苦戰後,以4比6、6比3、6比4、7比6(3)力退澳洲名將巴比倫(Alexei Popyrin),喬帥成功晉級16強,屆時對手將是丹麥好手魯內(Holger Rune)。

He's done it again



Djokovic takes the win over Popyrin 4-6 6-3 6-4 7-6(3)@Wimbledon | #Wimbledon pic.twitter.com/eOi016ZZnQ