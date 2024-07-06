五盤逆轉闖溫網16強　艾卡拉茲：「我相信我會贏」

▲艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）。（圖／達志影像／美聯社）



實習記者胡冠辰／綜合報導

今年法網冠軍、溫網衛冕者西班牙名將艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）今天（6日）深夜出戰男單32強，在歷經3小時50分鐘的五盤苦戰後，艾卡拉茲以5比7、6比2、4比6、7比6（2）、 6比2逆轉擊敗美國好手蒂亞弗（Frances Tiafoe），艾卡拉茲順利晉級16強，也將他在大滿貫5盤賽事戰績提升至12勝1敗。

前面三盤總盤數1比2落後的艾卡拉茲，在第4盤搶7成功頂住壓力，利用一記精彩救球獲得滿場粉絲喝采，隨後在蒂亞弗回擊出界下，艾卡拉茲以7比2搶下第4盤。在第5盤的比賽中艾卡拉茲早早二破建立領先優勢，成功把握賽末點後終場艾卡拉茲就成功的收下這場比賽，延續溫網草地跨季10連勝。

比賽結束後在大滿貫5盤賽事中，艾卡拉茲的戰績改寫至12勝1敗，儼然已經成為新一代五盤之王，「在第五盤，我認為我的網球表現會更好」，艾卡拉茲接受採訪時說道，「我感覺身體狀況很好，這幫助我比對手更冷靜的比賽，我覺得自己在體能和心理上比對手要好的多，我知道如果對手想在第五盤擊敗我，他們必須打出非常好的網球水準和強度。這讓我能更好的應對第五盤中的困難情況」。

「我目前在第五盤只輸過一場比賽，這對我來說是一個優勢，這就是為什麼我在這些情況下感覺非常好，並能發揮出我的最高水準」，艾卡拉茲補充道。

艾卡拉茲在目前的職業生涯已經贏得了14個巡迴賽冠軍，其中包括三座大滿貫，在訪問中艾卡拉茲認為自己對比賽的信心是他在關鍵時刻取得優異成績的關鍵，「在我腦海中，我認為自己在第五盤表現出色，我相信自己會贏，我會打出最好的網球，我認為這對我來說是個好兆頭」。

至於艾卡拉茲16強的對手將是法國好手亨伯特（Ugo Humbert）或美國小將布蘭登（Brandon Nakashima）。