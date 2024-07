五盤逆轉闖溫網16強　艾卡拉茲：「我相信我會贏」

▲艾卡拉茲(Carlos Alcaraz)。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者胡冠辰/綜合報導

今年法網冠軍、溫網衛冕者西班牙名將艾卡拉茲(Carlos Alcaraz)今天(6日)深夜出戰男單32強,在歷經3小時50分鐘的五盤苦戰後,艾卡拉茲以5比7、6比2、4比6、7比6(2)、 6比2逆轉擊敗美國好手蒂亞弗(Frances Tiafoe),艾卡拉茲順利晉級16強,也將他在大滿貫5盤賽事戰績提升至12勝1敗。

Defending Champ for a reason @carlosalcaraz had to dig deep to defeat Tiafoe 5-7 6-2 4-6 7-6(2) 6-2!@Wimbledon | #wimbledon pic.twitter.com/HjgldljVKq