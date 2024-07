地主德國89分鐘絕境逼平　西班牙延長賽準絕殺闖歐國盃4強

▲梅里諾(Mikel Merino)。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者胡冠辰/綜合報導

歐國盃今(6)日進入8強淘汰賽,首戰由東道主德國迎戰「無敵艦隊」西班牙,西班牙在第51分鐘率先進球後,德國不斷苦追,直到第89分鐘才靠著21歲小將維爾茨(Florian Wirtz)破網奇蹟逼平。雙方鏖戰到延長賽,梅里諾(Mikel Merino)在正規時間最後1分鐘的進球幫助西班牙以2比1戲劇性戰勝德國,晉級4強。

