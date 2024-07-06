地主德國89分鐘絕境逼平　西班牙延長賽準絕殺闖歐國盃4強

▲梅里諾（Mikel Merino）。（圖／達志影像／美聯社）



實習記者胡冠辰／綜合報導

歐國盃今（6）日進入8強淘汰賽，首戰由東道主德國迎戰「無敵艦隊」西班牙，西班牙在第51分鐘率先進球後，德國不斷苦追，直到第89分鐘才靠著21歲小將維爾茨（Florian Wirtz）破網奇蹟逼平。雙方鏖戰到延長賽，梅里諾（Mikel Merino）在正規時間最後1分鐘的進球幫助西班牙以2比1戲劇性戰勝德國，晉級4強。

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上半場雙方勢均力敵，好幾次都造成對方門將威脅，西班牙有高達8次射門嘗試，其中有4次射正，德國則是3次射門全部都射正，但兩隊都沒能先下一城，以0比0進入中場休息。

下半場第51分鐘，西班牙展開防守反擊，亞馬爾（Lamine Yamal）持球從右路發動攻勢，球直傳給前鋒奧爾默（Dani Olmo），後者順勢起腳射門成功進球，幫助西班牙先馳得點取得1比0領先。

措手不及的地主德國在剩餘時間苦苦追趕，第81分鐘西班牙守門員西蒙（Unai Simón）發生要命失誤，球直接回傳給德國，哈弗茨（Kai Havertz）起腳射門，但球飛越球門出界，德國進攻瞬間瓦解。

眼看就要大勢已去，比賽卻在第89分鐘風雲變色，德國靠著維爾茨的門前補射奇蹟般追平比分，主場球迷瞬間熱血沸騰。雙方鏖戰至延長賽，第119分鐘，西班牙梅里諾接獲隊友長傳之後，直接頭槌破門得手，一擊定江山，幫助西班牙要回領先，德國在傷停補時沒能發起有效反擊，終場西班牙就以2比1搶下4強門票。

Alemania intentaba de todas formas y no pudo, no fue hasta el min 89 kimmich asiste para un golazo de Florián Wirtz y manda el partido a prórroga pic.twitter.com/8VyPfLE66t — Oziel_fr (@fr_oziel) July 5, 2024

「好吧，說實話，我累壞了，」踢進準絕殺的梅里諾賽後受訪時說道，「腎上腺素現在正在對我造成影響，這是一個獨特的時刻。」

「這場勝利的背後有很多工作要做，尤其是我的隊友們，他們做得很好。對他們來說，在第90分鐘被扳平比分無疑是一種挫折，但隨後的發展是我們堅持不懈的獎勵，我認為這是我們應得的，我們擁有一支偉大的團隊。」梅里諾最後補充道。