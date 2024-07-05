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梅西美洲盃8強PK大戰意外中柱　比讚感謝門神兩神撲拯救阿根廷

記者游郁香／綜合報導

尋求2連霸的阿根廷，在本屆美洲盃締造360分鐘「零失球」的紀錄，這項紀錄在8強賽對厄瓜多最後的傷停補時階段破功，雙方1比1進入PK大戰，擔任第1點的球王梅西(Lionel Messi)意外「打中橫樑」罰丟，好在門神馬丁尼茲(Emiliano Martinez)連續擋下2球，阿根廷有驚無險以4比2晉級4強。

這是阿根廷連續5屆挺進美洲盃準決賽，但今年過程十分驚險。藍白軍團上半場第35分鐘靠著里桑卓·馬丁尼茲(Lisandro Martinez)的頭槌先馳得點，卻始終沒能擴大領先，在比賽即將終了的補時階段，厄瓜多羅德里格斯(Kevin Rodriguez)回敬一記頭槌將比數扳成1比1，將比賽逼入點球大戰。

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▲▼阿根廷球王梅西意外罰丟點球 。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼阿根廷球王梅西意外罰丟點球 。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼阿根廷球王梅西意外罰丟點球 。（圖／達志影像／美聯社）

球王梅西扛起第1點重任，未料他打中橫樑，罰丟了第1球，出師不利的阿根廷很快就在門神馬丁尼茲連續2次神撲之下重整旗鼓，鏡頭拍到梅西挽著羅梅羅(Cristian Romero)的手，向馬丁尼茲比讚，最終阿根廷就在點球大戰以4比2勝出，2022年世界盃金手套得主馬丁尼茲再次扮演英雄。

▲▼阿根廷門神馬丁尼茲。（圖／達志影像／美聯社）

▲阿根廷門神馬丁尼茲。（圖／達志影像／美聯社）

阿根廷「硬漢」門神馬丁尼茲是梅西最忠誠的擁護者之一，他在卡達世界盃兩場點球大戰撲出3球，不過他幫助藍白軍團舉起大力神盃後，惹出不少爭議，包括他將金手套獎盃放在胯下做出「爭議動作」，慶祝時替法國王牌姆巴佩(Kylian Mbappe)「默哀1分鐘」，冠軍遊行時裸身抱著一個「臭臉姆巴佩寶寶」，讓法國球迷氣得牙癢癢。

▲▼梅西開心擁抱阿根廷此戰救命英雄馬丁尼茲。（圖／VCG）

▲梅西開心擁抱阿根廷此戰救命英雄馬丁尼茲。（圖／VCG）

關鍵字： 足球美洲盃梅西阿根廷

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