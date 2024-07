歐赫恩開轟、克雷默5局好投　金鶯擊敗水手近7戰奪6勝

▲歐赫恩(Ryan O`Hearn)。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者胡冠辰/綜合報導

巴爾的摩金鶯今天(4日)遠征西雅圖挑戰水手,金鶯靠著一壘手歐赫恩(Ryan O'Hearn)開轟獨攬3分打點外加先發右投克雷默(Dean Kremer)力繳5局無失分的好表現下,以4比1擊敗水手,金鶯奪下近7戰的第6勝,系列賽2比0領先水手。

3上,客隊金鶯率先發動攻勢,歐赫恩在2出局時一棒敲出深遠2壘安打,幫助球隊先馳得點取得2比0領先,隨後蒙卡索(Ryan Mountcastle)再補上一支帶有打點的安打,金鶯將領先優勢擴大至3比0。

5上,歐赫恩再度建功幫助球隊,歐赫恩咬中水手王牌吉爾伯特(Logan Gilbert)一顆外角92英里卡特球,一棒將球送出右外野大牆形成陽春砲,金鶯4比0領先,水手方面則是受限克雷默的壓制,今天克雷默5局只被打出2支安打,飆出8次3振保送2次,用球數83球其中有58球是好球。

