歐赫恩開轟、克雷默5局好投　金鶯擊敗水手近7戰奪6勝

▲歐赫恩（Ryan O`Hearn）。（圖／達志影像／美聯社）



實習記者胡冠辰／綜合報導

巴爾的摩金鶯今天（4日）遠征西雅圖挑戰水手，金鶯靠著一壘手歐赫恩（Ryan O'Hearn）開轟獨攬3分打點外加先發右投克雷默（Dean Kremer）力繳5局無失分的好表現下，以4比1擊敗水手，金鶯奪下近7戰的第6勝，系列賽2比0領先水手。

3上，客隊金鶯率先發動攻勢，歐赫恩在2出局時一棒敲出深遠2壘安打，幫助球隊先馳得點取得2比0領先，隨後蒙卡索（Ryan Mountcastle）再補上一支帶有打點的安打，金鶯將領先優勢擴大至3比0。

5上，歐赫恩再度建功幫助球隊，歐赫恩咬中水手王牌吉爾伯特（Logan Gilbert）一顆外角92英里卡特球，一棒將球送出右外野大牆形成陽春砲，金鶯4比0領先，水手方面則是受限克雷默的壓制，今天克雷默5局只被打出2支安打，飆出8次3振保送2次，用球數83球其中有58球是好球。

We are going to start a dialogue. pic.twitter.com/0LyBoIO9FJ — Baltimore Orioles (@Orioles) July 4, 2024

克雷默退場休息後水手進攻才有所作為，捕手羅里（Cal Raleigh）在6下開轟幫助球隊追回1分，無奈後面3局水手都未有建樹，終場金鶯就以4比1擊敗水手，金鶯在近七場比賽中第六次獲勝，水手則是在近13場比賽中第10次吞下敗仗。

「對他來說，在大聯盟投手丘上，在客場連續五局沒有失分，對我來說就是他一整年表現的縮影。」金鶯主帥海德（Brandon Hyde）也給予克雷默高度肯定。