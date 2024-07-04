運動雲

>

小熊吞3連敗　今永昇太6局8K獲主帥肯定：全明星級投手

實習記者李立祥／綜合報導

小熊日籍左投今永昇太今天（4日）在主場對費城人先發，6局上挨了波姆（Alec Bohm）一發逆轉2分砲，最終繳出6局被打6支安打、失3分、8次三振成績，小熊雖然在7局下追平比分，但今永還是未能拿下本季第8勝。小熊在8局上失2分，以3比5敗給費城人，吞下3連敗。

首局今永對費城人開路先鋒史托特（Bryson Stott）投出四壞球保送，但隨後馬上以2次三振、1次高飛球出局，無失分下莊。

3局上，在1分領先下，被9棒打者馬爾尚（Rafael Marchán）擊出追平陽春全壘打。6局上被透納（Trea Turner）擊出內野安打，隨即被下一棒的國聯打點王波姆擊出中左外野方向超前2分砲。

7局下小熊雖然靠著貝林傑（Cody Bellinger）適時安打扳平比分，但8局上牛棚投手米勒（Tyson Miller）遭連續安打，加上捕手阿瑪雅（Miguel Amaya）漏接，這個半局費城人攻下2分，之後小熊沒有攻勢，終場費城人以5比3獲勝。

賽後小熊總教練康索（Craig Counsell）被問到已拿下7勝的今永是否有望入選全明星賽，「今永的數據已經證明了一切，他真的投很好，看他投球是一種享受，他給我們贏球的機會，是名副其實的全明星投手。」

今永被問到自己希不希望入選明星賽，對此他表示，「這不是我能決定的，如果能有更好的表現當然更好，但這不是我能決定的。」同時他也被問到如果入選明星賽會有什麼感受，他表示，「等真的入選時再回答這個問題。」

本季今永出賽16場，拿下7勝2敗、防禦率3.16，主投91局送出92次三振。

▲小熊日籍左投今永昇太主投6局送8K。（圖／達志影像／美聯社）

▲小熊日籍左投今永昇太主投6局送8K。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： MLB棒球小熊今永昇太

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

全越運動強化戰力　補進前富邦悍將「工具人」

全越運動強化戰力　補進前富邦悍將「工具人」

巴黎奧運參賽台灣選手正式公佈！16項目共60人為國爭光

巴黎奧運參賽台灣選手正式公佈！16項目共60人為國爭光

U23中華培訓隊遭美國大學明星隊無安打　全場被14次三振

U23中華培訓隊遭美國大學明星隊無安打　全場被14次三振

不在乎誰當第1棒！　貝茲被大谷翔平超狂表現征服

不在乎誰當第1棒！　貝茲被大谷翔平超狂表現征服

快訊／「父子籃球」確定上演！「詹皇」2年1億美元續留湖人

快訊／「父子籃球」確定上演！「詹皇」2年1億美元續留湖人

大谷超前彈被牛棚敗掉！道奇9局下戲劇再見安氣走響尾蛇

大谷超前彈被牛棚敗掉！道奇9局下戲劇再見安氣走響尾蛇

擊敗「6月狂谷」！　費城人強打哈波蟬聯單月MVP

擊敗「6月狂谷」！　費城人強打哈波蟬聯單月MVP

陳貴人預言：3年內一定有人進西甲　世界級青訓系統助小將逐夢　

陳貴人預言：3年內一定有人進西甲　世界級青訓系統助小將逐夢　

名醫江坤俊疑似偷吃　正宮來頭不小！是亞運橋牌隊銀牌

名醫江坤俊疑似偷吃　正宮來頭不小！是亞運橋牌隊銀牌

31歲仍拚聯合體測對抗賽　李睿麒為下一張職籃合約而戰

31歲仍拚聯合體測對抗賽　李睿麒為下一張職籃合約而戰

外銷日本無籽厚肉梅乾 賣4送4 共兩口味

熱門新聞

全越運動強化戰力　補進前富邦悍將「工具人」

巴黎奧運參賽台灣選手正式公佈！16項目共60人為國爭光

U23中華培訓隊遭美國大學明星隊無安打　全場被14次三振

不在乎誰當第1棒！　貝茲被大谷翔平超狂表現征服

快訊／「父子籃球」確定上演！「詹皇」2年1億美元續留湖人

大谷超前彈被牛棚敗掉！道奇9局下戲劇再見安氣走響尾蛇

讀者回應

﻿

熱門新聞

1全越運動強化　補進前富邦工具人

2巴黎奧運參賽16項目共60位選手正式公佈！

3U23中華培訓隊遭美國大學明星隊無安打

4貝茲不在乎誰當第1棒

5快訊／「詹皇」2年1億美元續留湖人

最新新聞

1中華女排叩關U20亞錦賽8強！

2統一獅大巨蛋當主人　3戰3.4萬張

3巴黎奧運參賽16項目共60位選手正式公佈！

4歐赫恩開轟　金鶯力客水手近7戰奪6勝

5今永昇太6局8K獲主帥肯定

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

「證件妹」前進巴黎奧運　吳佳穎爆料選手證照片自己拍的

張嗣漢、錢薇娟雙職籃會長合體現身　新職籃合併議題一概不回應

余艾玟用1個月備戰巴黎奧運　劉恆妤首闖五環殿堂圓兩個夢想

射擊女將3度叩關奧運舞台　田家榛自爆6歲女兒盼奪金

大谷邀裁判做《七龍珠》動作　他舉手發現「被釣中」急逃離

路霸夫婦停巷弄堵雙向行車　被催促反嗆：沒差！車租的

病癒海邊散心「車困沙灘」 獲救回頭拿手機被沖走亡

放92歲父家中病故成白骨！　女兒回姊「安好」疑藏隱情

江坤俊女神妻曝光 過夜護理師人設崩｜20240703 ET午間新聞

Sandy「預產期9月底」主持10月中金鐘獎！？　「沒有想要剖腹」：選別人也沒關係..
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366