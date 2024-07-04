小熊吞3連敗　今永昇太6局8K獲主帥肯定：全明星級投手

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Alec Bohm is having himself a day. ???? pic.twitter.com/u1v92R0oQ8 — MLB (@MLB) July 4, 2024

實習記者李立祥／綜合報導

小熊日籍左投今永昇太今天（4日）在主場對費城人先發，6局上挨了波姆（Alec Bohm）一發逆轉2分砲，最終繳出6局被打6支安打、失3分、8次三振成績，小熊雖然在7局下追平比分，但今永還是未能拿下本季第8勝。小熊在8局上失2分，以3比5敗給費城人，吞下3連敗。

首局今永對費城人開路先鋒史托特（Bryson Stott）投出四壞球保送，但隨後馬上以2次三振、1次高飛球出局，無失分下莊。

3局上，在1分領先下，被9棒打者馬爾尚（Rafael Marchán）擊出追平陽春全壘打。6局上被透納（Trea Turner）擊出內野安打，隨即被下一棒的國聯打點王波姆擊出中左外野方向超前2分砲。

7局下小熊雖然靠著貝林傑（Cody Bellinger）適時安打扳平比分，但8局上牛棚投手米勒（Tyson Miller）遭連續安打，加上捕手阿瑪雅（Miguel Amaya）漏接，這個半局費城人攻下2分，之後小熊沒有攻勢，終場費城人以5比3獲勝。

賽後小熊總教練康索（Craig Counsell）被問到已拿下7勝的今永是否有望入選全明星賽，「今永的數據已經證明了一切，他真的投很好，看他投球是一種享受，他給我們贏球的機會，是名副其實的全明星投手。」

今永被問到自己希不希望入選明星賽，對此他表示，「這不是我能決定的，如果能有更好的表現當然更好，但這不是我能決定的。」同時他也被問到如果入選明星賽會有什麼感受，他表示，「等真的入選時再回答這個問題。」

本季今永出賽16場，拿下7勝2敗、防禦率3.16，主投91局送出92次三振。

▲小熊日籍左投今永昇太主投6局送8K。（圖／達志影像／美聯社）