小熊吞3連敗　今永昇太6局8K獲主帥肯定：全明星級投手

All-Star Game starter ✅ Go-ahead HR ✅ Alec Bohm is having himself a day. ???? pic.twitter.com/u1v92R0oQ8

實習記者李立祥/綜合報導

小熊日籍左投今永昇太今天(4日)在主場對費城人先發,6局上挨了波姆(Alec Bohm)一發逆轉2分砲,最終繳出6局被打6支安打、失3分、8次三振成績,小熊雖然在7局下追平比分,但今永還是未能拿下本季第8勝。小熊在8局上失2分,以3比5敗給費城人,吞下3連敗。

首局今永對費城人開路先鋒史托特(Bryson Stott)投出四壞球保送,但隨後馬上以2次三振、1次高飛球出局,無失分下莊。

Rafael Marchán ties it up with a solo shot into the LF bleachers ????@Casamigos | #MLBNShowcase | @Phillies pic.twitter.com/ypdExhicdZ