佩羅塔開轟一棒逆轉　教士6比4擊敗遊騎兵終止2連敗

▲佩羅塔(David Peralta)。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者胡冠辰/綜合報導

聖地牙哥教士今(4日)客場出戰德州遊騎兵,前面5局還處於落後的教士,在比賽後段打線發揮迎來轉機,最終7上靠著佩羅塔(David Peralta)轟出超前比分的2分砲帶領之下,以6比4擊敗遊騎兵完成逆轉,也成功中止球隊近期2連敗小低潮。

Deep in the heart of Texas pic.twitter.com/BXOeNicFyS