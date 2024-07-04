佩羅塔開轟一棒逆轉　教士6比4擊敗遊騎兵終止2連敗

▲佩羅塔（David Peralta）。（圖／達志影像／美聯社）



實習記者胡冠辰／綜合報導

聖地牙哥教士今（4日）客場出戰德州遊騎兵，前面5局還處於落後的教士，在比賽後段打線發揮迎來轉機，最終7上靠著佩羅塔（David Peralta）轟出超前比分的2分砲帶領之下，以6比4擊敗遊騎兵完成逆轉，也成功中止球隊近期2連敗小低潮。

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3上，客隊教士率先發動攻勢，主將馬恰多（Manny Machado）轟出一發兩分砲幫助球隊先馳得點取得2比0領先，隨後遊騎兵展開瘋狂反擊，3下敲出4支安打其中包含3支2壘安打，遊騎兵單局一口氣進帳3分，以3比2超前。4下遊騎兵攻勢再起，海姆（Jonah Heim）的高飛犧牲打幫助球隊再下一城，遊騎兵將領先優勢擴大至4比2。

4局攻進4分的遊騎兵比賽後段卻沒能再添分數，這也讓教士趁虛而入，教士先是在5、6兩局各拿1分追平比數，隨後7上索拉諾（Donovan Solano）敲安上壘，緊接著下一棒佩羅塔咬中遊騎兵後援鄧寧（Dane Dunning）一顆84英里失投的變速球，一棒扛出中外野形成超前兩分砲，終場教士就以6以4逆轉奪勝，中止近期2連敗。

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「大大鬆了一口氣，」敲出賽季首轟的佩羅塔賽後說道，「就在這一刻，我每天都在努力幫助團隊做一些事情，最後也很高興我為球隊做了一些好事」。「我欣賞佩羅塔的一點是，這顯然對他自己來說是一種解脫，我真的真誠地相信並且知道他正在幫助這支球隊，這也是一種解脫」，教士主帥薛德（Mike Shildt）也給予其高度肯定，「他以很多不同的方式幫助了我們」。