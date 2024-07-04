運動雲

>

佩羅塔開轟一棒逆轉　教士6比4擊敗遊騎兵終止2連敗

▲佩羅塔（David Peralta）。（圖／達志影像／美聯社）

▲佩羅塔（David Peralta）。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者胡冠辰／綜合報導

聖地牙哥教士今（4日）客場出戰德州遊騎兵，前面5局還處於落後的教士，在比賽後段打線發揮迎來轉機，最終7上靠著佩羅塔（David Peralta）轟出超前比分的2分砲帶領之下，以6比4擊敗遊騎兵完成逆轉，也成功中止球隊近期2連敗小低潮。

3上，客隊教士率先發動攻勢，主將馬恰多（Manny Machado）轟出一發兩分砲幫助球隊先馳得點取得2比0領先，隨後遊騎兵展開瘋狂反擊，3下敲出4支安打其中包含3支2壘安打，遊騎兵單局一口氣進帳3分，以3比2超前。4下遊騎兵攻勢再起，海姆（Jonah Heim）的高飛犧牲打幫助球隊再下一城，遊騎兵將領先優勢擴大至4比2。

4局攻進4分的遊騎兵比賽後段卻沒能再添分數，這也讓教士趁虛而入，教士先是在5、6兩局各拿1分追平比數，隨後7上索拉諾（Donovan Solano）敲安上壘，緊接著下一棒佩羅塔咬中遊騎兵後援鄧寧（Dane Dunning）一顆84英里失投的變速球，一棒扛出中外野形成超前兩分砲，終場教士就以6以4逆轉奪勝，中止近期2連敗。

「大大鬆了一口氣，」敲出賽季首轟的佩羅塔賽後說道，「就在這一刻，我每天都在努力幫助團隊做一些事情，最後也很高興我為球隊做了一些好事」。「我欣賞佩羅塔的一點是，這顯然對他自己來說是一種解脫，我真的真誠地相信並且知道他正在幫助這支球隊，這也是一種解脫」，教士主帥薛德（Mike Shildt）也給予其高度肯定，「他以很多不同的方式幫助了我們」。

關鍵字： MLB教士遊騎兵佩羅塔

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

全越運動強化戰力　補進前富邦悍將「工具人」

全越運動強化戰力　補進前富邦悍將「工具人」

U23中華培訓隊遭美國大學明星隊無安打　全場被14次三振

U23中華培訓隊遭美國大學明星隊無安打　全場被14次三振

不在乎誰當第1棒！　貝茲被大谷翔平超狂表現征服

不在乎誰當第1棒！　貝茲被大谷翔平超狂表現征服

快訊／「父子籃球」確定上演！「詹皇」2年1億美元續留湖人

快訊／「父子籃球」確定上演！「詹皇」2年1億美元續留湖人

大谷超前彈被牛棚敗掉！道奇9局下戲劇再見安氣走響尾蛇

大谷超前彈被牛棚敗掉！道奇9局下戲劇再見安氣走響尾蛇

擊敗「6月狂谷」！　費城人強打哈波蟬聯單月MVP

擊敗「6月狂谷」！　費城人強打哈波蟬聯單月MVP

陳貴人預言：3年內一定有人進西甲　世界級青訓系統助小將逐夢　

陳貴人預言：3年內一定有人進西甲　世界級青訓系統助小將逐夢　

名醫江坤俊疑似偷吃　正宮來頭不小！是亞運橋牌隊銀牌

名醫江坤俊疑似偷吃　正宮來頭不小！是亞運橋牌隊銀牌

31歲仍拚聯合體測對抗賽　李睿麒為下一張職籃合約而戰

31歲仍拚聯合體測對抗賽　李睿麒為下一張職籃合約而戰

張育成本周回台　富邦不排除自培提升戰力

張育成本周回台　富邦不排除自培提升戰力

日本靜岡紅臉頰草莓乾 全球超夯10包組

熱門新聞

全越運動強化戰力　補進前富邦悍將「工具人」

U23中華培訓隊遭美國大學明星隊無安打　全場被14次三振

不在乎誰當第1棒！　貝茲被大谷翔平超狂表現征服

快訊／「父子籃球」確定上演！「詹皇」2年1億美元續留湖人

大谷超前彈被牛棚敗掉！道奇9局下戲劇再見安氣走響尾蛇

擊敗「6月狂谷」！　費城人強打哈波蟬聯單月MVP

讀者回應

﻿

熱門新聞

1全越運動強化　補進前富邦工具人

2U23中華培訓隊遭美國大學明星隊無安打

3貝茲不在乎誰當第1棒

4快訊／「詹皇」2年1億美元續留湖人

5道奇9局下戲劇再見安氣走響尾蛇

最新新聞

1陳金鋒、王建民領軍　簽名會限量

2佩羅塔開轟助教士逆轉遊騎兵奪勝

3盧峻翔、陳昱瑞、關達祐各得5年長約

4紅人賞洋基近9戰第7敗

5千賀滉大復健賽2.2局飆6K

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

「證件妹」前進巴黎奧運　吳佳穎爆料選手證照片自己拍的

張嗣漢、錢薇娟雙職籃會長合體現身　新職籃合併議題一概不回應

余艾玟用1個月備戰巴黎奧運　劉恆妤首闖五環殿堂圓兩個夢想

射擊女將3度叩關奧運舞台　田家榛自爆6歲女兒盼奪金

大谷邀裁判做《七龍珠》動作　他舉手發現「被釣中」急逃離

路霸夫婦停巷弄堵雙向行車　被催促反嗆：沒差！車租的

病癒海邊散心「車困沙灘」 獲救回頭拿手機被沖走亡

放92歲父家中病故成白骨！　女兒回姊「安好」疑藏隱情

江坤俊女神妻曝光 過夜護理師人設崩｜20240703 ET午間新聞

Sandy「預產期9月底」主持10月中金鐘獎！？　「沒有想要剖腹」：選別人也沒關係..
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366