跟詹姆斯比太小　莫蘭特：我不在乎你是誰

▲▼湖人詹姆斯、灰熊莫蘭特。(圖/路透)

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

曼菲斯灰熊今天(7日)在主場以131比114戰勝洛杉磯湖人,本場比賽灰熊一哥莫蘭特(Ja Morant)、湖人皇帝詹姆斯(LeBron James)之間的對決你來我往,2人多次單打對方,並在得分後都做出了「太小」的手勢,莫蘭特回憶跟詹姆斯的對位,「我做了太小的手勢給一個本來就太小的人,然後他回敬了我,我不會對任何人退縮,我不在乎你是誰。」

第2節剩下1分24秒,莫蘭特勾手得分,隨後加罰完成3分打。詹姆斯不讓莫蘭特專美於前,他先是命中中距離跳投,下波進攻再度上籃得分。隨後,莫蘭特用中距離反擊,但這次進球,莫蘭特激動地往詹姆斯衝撞,吞下1次技術犯規。

Ja Morant gave a "too small" to Gabe Vincent, and then LeBron gave it right back to Ja pic.twitter.com/0N3OnwlMu1