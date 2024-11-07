跟詹姆斯比太小　莫蘭特：我不在乎你是誰

▲▼湖人詹姆斯、灰熊莫蘭特。（圖／路透）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

曼菲斯灰熊今天（7日）在主場以131比114戰勝洛杉磯湖人，本場比賽灰熊一哥莫蘭特（Ja Morant）、湖人皇帝詹姆斯（LeBron James）之間的對決你來我往，2人多次單打對方，並在得分後都做出了「太小」的手勢，莫蘭特回憶跟詹姆斯的對位，「我做了太小的手勢給一個本來就太小的人，然後他回敬了我，我不會對任何人退縮，我不在乎你是誰。」

第2節剩下1分24秒，莫蘭特勾手得分，隨後加罰完成3分打。詹姆斯不讓莫蘭特專美於前，他先是命中中距離跳投，下波進攻再度上籃得分。隨後，莫蘭特用中距離反擊，但這次進球，莫蘭特激動地往詹姆斯衝撞，吞下1次技術犯規。

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Ja Morant gave a "too small" to Gabe Vincent, and then LeBron gave it right back to Ja pic.twitter.com/0N3OnwlMu1 — Dime (@DimeUPROXX) November 7, 2024

莫蘭特發表對這場比賽的看法，「我的目標就是要回擊一切，而我隊友也從中得到了幹勁，大家都看到了結果（灰熊贏球），我們跟湖人都是聯盟中的佼佼者，當你幹掉了排名最上面的，那還要怕誰？」

詹姆斯對於兩人之間的對抗表示讚賞，也稱讚了莫蘭特對聯盟的貢獻，「光是他的能量，就對年輕一代的球員帶來啟發，莫蘭特對聯盟的貢獻很巨大。」

然而，詹姆斯將這次對決歸類為相互尊重，他認為這2位聯盟頂級球員在努力超越對方，而這一切的根源，從他們第一次接觸籃球時就已經開始。

「我們都是來自貧民區的孩子，愛競爭。」，詹姆斯談到與莫蘭特的對位時表示，「我們就是這樣長大的，在街頭打球，在外面比拼，在沒有攝影機的情況下以高水準競技。」