柯瑞傳球失誤遭勇士主帥訓斥　柯爾笑：他的美妙之處在我能吼他

Steve Kerr wasn't happy with Steph Curry after this second-quarter turnover ???? pic.twitter.com/SciAPNvNNQ — Warriors on NBCS (@NBCSWarriors) November 7, 2024

記者游郁香／綜合報導

這10多年來都是勇士體系核心的天王柯瑞(Stephen Curry)，前役作客衛冕軍塞爾提克，他上半場出現一次傳球失誤，導致球隊的4分領先僅剩1分，當他走回板凳席時，遭到主帥柯爾(Steve Kerr)怒斥。賽後談到自己激動的「反應」時，柯爾笑說，「Stephen的美妙之處在於我可以對他大吼。」

"The beauty of Steph is that I can yell at him."



Steve Kerr explains how Steph Curry leads by example despite his stardom pic.twitter.com/J0SaQGAk7x — Warriors on NBCS (@NBCSWarriors) November 7, 2024

勇士開季繳出7勝1敗的佳績，拉出5連勝，表現令人驚豔，不過他們已非當年的「王朝球隊」，不容許團隊犯下任何愚蠢的錯誤，因此就算貴為球隊的門面，當柯瑞在比賽中出現離譜失誤時，也會遭到主帥柯爾嚴厲責罵。

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前役作客波士頓，上半場還剩5分鐘，勇士領先4分，柯瑞在綠衫軍主將懷特(Derrick White)錯失三分球後，抓下了籃板，轉身立刻將球傳向前場，沒想到球完全偏離他預定的「目標」安德森(Kyle Anderson)，落到了懷特手上，塞爾提克很快重新組織攻勢，一哥坦圖(Jayson Tatum)砍進三分，將分差縮小到1分。

▲勇士一哥柯瑞、主帥柯爾。（圖／CFP）

柯爾將這個失誤稱為「5分的損失」，立刻叫了暫停，當柯瑞走回板凳席，柯爾毫不掩飾自己的憤怒，訓斥了對方，畫面引起熱議。

賽後心情已平復的柯爾笑說，「Stephen的美妙之處在於我可以對他大吼，這定下了基調。他接受了，他知道這一點。」他表示，「波士頓在下半場比我們多投了20個三分球，所以如果你再浪費球權的話，就很難贏。」

▲勇士天王柯瑞。（圖／路透）

柯爾說，他一直在「批評」兩大核心柯瑞與格林(Draymond Green)，「這是他們的責任，因為他們是我們的領袖，也是掌握球權最多的人，他們必須減少這樣的糟糕決策。」

總是以身作則、謙虛受教的柯瑞則強調，「這是一種心態，一方面，我希望和其他人一樣接受教練的指導。如果犯了愚蠢的錯誤，我不會因為被吼而變得敏感，尤其這個錯誤導致被對方投進三分。這是可以避免的，我們必須照顧好每個球權。」