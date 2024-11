柯瑞傳球失誤遭勇士主帥訓斥　柯爾笑：他的美妙之處在我能吼他

記者游郁香/綜合報導

這10多年來都是勇士體系核心的天王柯瑞(Stephen Curry),前役作客衛冕軍塞爾提克,他上半場出現一次傳球失誤,導致球隊的4分領先僅剩1分,當他走回板凳席時,遭到主帥柯爾(Steve Kerr)怒斥。賽後談到自己激動的「反應」時,柯爾笑說,「Stephen的美妙之處在於我可以對他大吼。」

"The beauty of Steph is that I can yell at him."



Steve Kerr explains how Steph Curry leads by example despite his stardom pic.twitter.com/J0SaQGAk7x