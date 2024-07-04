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陳貴人預言：3年內一定有人進西甲　世界級青訓系統助小將逐夢　

▲▼踢進西甲不是夢！前中華隊總教練陳貴人也出席媒體日，在親身接觸西甲青訓系統後，他認為獲益良多。陳貴人笑說：「我在和他們交流後，整個人精神都來了。相信這樣專業的體系來到台灣，一定可以讓台灣足球的未來之星有更好的發展。」。（圖／Formosa 7s提供）

▲踢進西甲不是夢！前中華隊總教練陳貴人在親身接觸西甲青訓系統後認為，專業的體系來到台灣，一定可以讓台灣足球的未來之星有更好的發展。（圖／Formosa 7s提供）

體育中心／綜合報導

第一屆福爾摩沙國際七人制足球錦標賽（Formosa 7s）於3日至7日在高雄舉行。來自5個國家的小球員齊聚一堂，以球會友。主辦單位柏文健康事業旗下的台灣西甲足球學校（LALIGA Football Schools Taiwan）特別邀請了LALIGA代表Luca Sandron和學校技術總監Ramon Trillo Astasio參加媒體日，分享經驗。中華隊前總教練陳貴人和台灣球星吳俊青也應邀出席。

Sandron特地用中文介紹西班牙的青訓體系。他表示：「我們希望將世界級的青訓項目引進亞洲，目前已在越南和台灣展開合作。我們也在馬德里進行國際教練培訓，期望在各個領域發掘人才。」Sandron自信地說，西班牙的足球是最棒的，而青訓必須是一套完整的訓練計畫。他強調：「我們努力讓每個層級的人都能有參與感，這需要一個非常完善的制度。」

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▲▼踢進西甲不是夢！前中華隊總教練陳貴人也出席媒體日，在親身接觸西甲青訓系統後，他認為獲益良多。陳貴人笑說：「我在和他們交流後，整個人精神都來了。相信這樣專業的體系來到台灣，一定可以讓台灣足球的未來之星有更好的發展。」。（圖／Formosa 7s提供）

▲▼前中華隊總教練陳貴人大膽預測，把世界級青訓系統引進台灣後，3年內肯定有人可以進入西甲球隊！（圖／Formosa 7s提供）▲▼踢進西甲不是夢！前中華隊總教練陳貴人也出席媒體日，在親身接觸西甲青訓系統後，他認為獲益良多。陳貴人笑說：「我在和他們交流後，整個人精神都來了。相信這樣專業的體系來到台灣，一定可以讓台灣足球的未來之星有更好的發展。」。（圖／Formosa 7s提供）

前中華隊總教練陳貴人在親身接觸西甲青訓系統後，表示獲益良多。他笑著說：「與他們交流後，我整個人都精神振奮。相信這樣專業的體系來到台灣，一定能讓台灣足球的未來之星有更好的發展。」

陳貴人大膽預測，足球學校的這批球員，「3年內肯定有人可以進入西甲球隊！」他以目前在西班牙甲級聯賽效力的台灣好手袁永誠為例，鼓勵小球員要有志氣。他說：「永誠很小的時候，就曾經看著我的眼睛，說他的目標是旅外踢球。希望大家也要全力以赴，要自律到連自己都害怕，那就成功了！」

在亞洲，尤其是台灣，由於國情與歐美不同，家長對課業的要求較高，這對孩子能否在成長過程中持續踢球是一大挑戰。西甲台灣足球學校技術總監Astasio分享了如何提升球員和家人參與的意願：「我們要清楚知道踢球的目的。我們每週都安排一場強度適中的比賽，按年齡分級，這樣可以避免斷層，讓孩子永遠有追求的目標。」

關鍵字： 足球陳貴人吳俊青青訓西班牙台灣Formosa7s西甲

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