灰狼新星出事啦！艾德華茲遭女子揭穿過去7個月生了3個孩子

▲灰狼新星「蟻人」艾德華茲。(圖/達志影像/美聯社)

體育中心/綜合報導

明尼蘇達灰狼新星「蟻人」艾德華茲(Anthony Edwards)因其頂尖技術和勁爆球風,很快成為聯盟內的新寵兒,然而他的私生活卻十分混亂,近日一名女子在社交網站上爆料,指出艾德華茲在過去短短7個月之內就迎來了第3個孩子,還貼出照片佐證,引發廣泛關注。

一名女子在Instagram發文表示,自己近期一直遭到騷擾,她爆料艾德華茲在已有女友的情況下,還在7個月之內迎來了3個孩子。她說,「這是在11月的事情,我早知道他在我們兒子出生前一個月,就有了一個小女孩。不過我一直保密,還真心祝賀即將到來的孩子,這樣一來,他有了3個孩子。」

Anthony Edwards apparently has a secret baby mama, who just exposed him pic.twitter.com/c7FgnVBDdK