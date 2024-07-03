灰狼新星出事啦！艾德華茲遭女子揭穿過去7個月生了3個孩子

▲灰狼新星「蟻人」艾德華茲。（圖／達志影像／美聯社）

體育中心／綜合報導

明尼蘇達灰狼新星「蟻人」艾德華茲(Anthony Edwards)因其頂尖技術和勁爆球風，很快成為聯盟內的新寵兒，然而他的私生活卻十分混亂，近日一名女子在社交網站上爆料，指出艾德華茲在過去短短7個月之內就迎來了第3個孩子，還貼出照片佐證，引發廣泛關注。

一名女子在Instagram發文表示，自己近期一直遭到騷擾，她爆料艾德華茲在已有女友的情況下，還在7個月之內迎來了3個孩子。她說，「這是在11月的事情，我早知道他在我們兒子出生前一個月，就有了一個小女孩。不過我一直保密，還真心祝賀即將到來的孩子，這樣一來，他有了3個孩子。」

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Anthony Edwards apparently has a secret baby mama, who just exposed him pic.twitter.com/c7FgnVBDdK — ᴅ ʀ ᴇ ᴡ (@FeelLikeDrew) July 2, 2024

該女子隨後曬出了自己拍攝的艾德華茲照片，以及兩人的孩子的照片，以證明她的說法，這篇貼文被轉發到推特後引起熱議，由於孩子的面貌與艾德華茲十分相似，網友紛紛表示，「孩子就像複製貼上！」

其實艾德華茲在去年12月就曾被網紅Paige爆料其渣男行徑，稱他強迫對方墮胎，當時艾德華茲發文回應，「我一時衝動發表了與真實想法不符的言論，這和我作為一位男人的想法不同。所有女性都應該獲得幫助，有權為自己的身體做最好的決定。我正在私下處理個人事務，不會對此發表更多言論。」這些事件讓愛德華茲的公眾形象受到了一定影響，並引發了外界對其私生活的廣泛討論。