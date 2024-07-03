名醫江坤俊疑似偷吃　正宮來頭不小！是亞運橋牌隊銀牌

▲江坤俊醫師(左)、妻子劉藺秦(右)。（圖／翻攝臉書／江坤俊醫師）

體育中心／綜合報導

常出現在螢光幕的名醫江坤俊常以愛家好男人形象示人，但日前卻被週刊拍到，疑似與護理師過夜，而他的正宮劉藺秦來頭不小，是知名橋牌國手，還在去年杭州亞運率隊奪下橋牌銀牌。

江坤俊與劉藺秦在大學時就因橋牌校際比賽而結緣，因為劉藺秦大學時在橋牌界就擁有高知名度，以及一頭飄逸長髮，加上身材纖細，有非常多人追求，亞運時江坤俊也曾在臉書上為太太打氣加油。

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去年亞運橋牌隊由劉藺秦領軍，隊員還有陳瀅守、林蔭宇、劉藺秦、劉佩華以及楊茗清，台灣女團在金牌戰首日總分累積以121.1比97取得領先，早上第4節賽事打出33比27持續保有優勢，可惜下午第5節打出23比51讓對手迎頭趕上，第6節雖有來有往，但最終仍以35比38不敵中國，但還是為台灣拿下一面銀牌。

▲台灣橋藝女團去年杭州亞運奪下銀牌。左一為名醫江坤俊太太劉藺秦。（資料照／奧會提供）

對於與金牌擦身而過，當時受訪時劉藺秦直言惋惜，但也表示，能和隊友們一起打拚、拿下獎牌還是非常開心，而江坤俊則於臉書發文表示，「銀牌...最後輸0.9分…….可以了啦，辛苦了，中華女子橋牌代表隊，很以妳們為榮。」現在卻傳出疑似偷吃傳聞，讓昔日恩愛不勝唏噓。