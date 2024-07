林昱珉首局陷亂流吞本季第3敗！李灝宇雙安掃本季第12轟

▲響尾蛇隊林昱珉 。(圖/達志影像/美聯社)

記者簡名杉/綜合報導

亞利桑那響尾蛇農場的潛力左投林昱珉今(3)日迎接本季第9場先發登板,但本季表現低迷的他依舊狀態不佳,首局就陷亂流掉2分,最終因為下雨的關係,僅投4局就退場,被敲出9支安打、失掉4分,其中3分自責分,吞下本季第三敗,而入選今年「未來之星明星賽」的底特律老虎「怪力男」李灝宇則敲出本季第12轟,將帶著絕好調狀況前往明星賽舞台。

本季從響尾蛇2A阿馬里洛草皮貴賓狗(Amarillo Sod Poodles)起步的林昱珉,今天迎來賽季第9場先發,對決奧克蘭運動家2A米德蘭礦石(Midland RockHounds)。

然而開局林昱珉就陷入亂流,被敲出短程安打之後接著遭對手掃出長打,被對方攻佔一、三壘,但林昱珉卻沒能就此穩住陣腳,被擊出一支三壘方向軟弱滾地球,球隊三壘手還發生傳球失誤,使得壘上跑者統統回到本壘得分。

後續林昱珉於第4局再遭遇危機,被首棒打者擊出陽春彈之後,再被連打兩支安打,又讓對方攻佔得分大門口,雖然成功讓下一棒擊出滾地球出局,但也再失1分,單局又多丟2分,而他在投完這個半局之後由於雨勢影響暫停比賽一段時間,林昱珉也因此退場。

此役他繳出4局被敲出9支安打、送出6次三振、1次四壞球保送,失4分,其中3分自責分的成績單,防禦率升到6.00,他最終沒能盼來隊友的火力掩護,吞下本季第三敗。

Hao-Yu Lee was named to the All Star Futures game earlier today and now just hit a 2-run homer, Lee’s 12th of the season #RepDetroit pic.twitter.com/PFJcLgXmWM