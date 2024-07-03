林昱珉首局陷亂流吞本季第3敗！李灝宇雙安掃本季第12轟

▲響尾蛇隊林昱珉 。（圖／達志影像／美聯社）

記者簡名杉／綜合報導

亞利桑那響尾蛇農場的潛力左投林昱珉今(3)日迎接本季第9場先發登板，但本季表現低迷的他依舊狀態不佳，首局就陷亂流掉2分，最終因為下雨的關係，僅投4局就退場，被敲出9支安打、失掉4分，其中3分自責分，吞下本季第三敗，而入選今年「未來之星明星賽」的底特律老虎「怪力男」李灝宇則敲出本季第12轟，將帶著絕好調狀況前往明星賽舞台。

本季從響尾蛇2A阿馬里洛草皮貴賓狗(Amarillo Sod Poodles)起步的林昱珉，今天迎來賽季第9場先發，對決奧克蘭運動家2A米德蘭礦石(Midland RockHounds)。

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然而開局林昱珉就陷入亂流，被敲出短程安打之後接著遭對手掃出長打，被對方攻佔一、三壘，但林昱珉卻沒能就此穩住陣腳，被擊出一支三壘方向軟弱滾地球，球隊三壘手還發生傳球失誤，使得壘上跑者統統回到本壘得分。

後續林昱珉於第4局再遭遇危機，被首棒打者擊出陽春彈之後，再被連打兩支安打，又讓對方攻佔得分大門口，雖然成功讓下一棒擊出滾地球出局，但也再失1分，單局又多丟2分，而他在投完這個半局之後由於雨勢影響暫停比賽一段時間，林昱珉也因此退場。

此役他繳出4局被敲出9支安打、送出6次三振、1次四壞球保送，失4分，其中3分自責分的成績單，防禦率升到6.00，他最終沒能盼來隊友的火力掩護，吞下本季第三敗。

Hao-Yu Lee was named to the All Star Futures game earlier today and now just hit a 2-run homer, Lee’s 12th of the season #RepDetroit pic.twitter.com/PFJcLgXmWM — Allen Couet (@TampaBayCouet27) July 2, 2024

效力老虎2A伊利海狼(Erie SeaWolves)的「怪力男」李灝宇，今天以先發二棒、二壘手之姿出戰克里夫蘭守護者2A阿克倫橡皮鴨(Akron RubberDucks)，他全場5個打數擊出2支安打，還包含一支兩分彈，是賽季第12轟，賽後打擊三圍微升到.297/.370/.517。