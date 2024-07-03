攻城獅重磅補強！「國家級射手」李啟瑋帶槍投靠

▲李啓瑋正式加盟攻城獅。（圖／攻城獅提供）

記者簡名杉／綜合報導

新竹御頂攻城獅球團今宣佈休賽季重磅補強，「國家級」三分射手李啓瑋正式加盟攻城獅，新賽季他將披上75號紫色戰袍。

李啓瑋身高192公分體重87公斤，他自2014年加入SBL超級籃球聯賽，兩度拿下SBL年度第六人獎項，除此之外，在2018年起至2021年和2023年皆入選中華男籃國家隊，代表臺灣出征國際賽，而上賽季則效力於T1聯盟桃園台啤永豐雲豹，並隨隊摘下總冠軍。

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近三季李啓瑋在T1聯盟共出賽73場，繳出場均10分且三分球命中率達35％，他在第三季T1總冠軍賽中，三分球命中率高達52％，每場能砍進2.5記三分彈，更是台啤永豐雲豹奪冠的重要功臣之一。

張樹人總經理表示，「非常高興能成功招募啓瑋加盟，他是本土頂級的三號位人選，除了能補上球隊側翼的攻擊能量，他的外線威脅能力也會幫助團隊創造更好的進攻空間，期待他能在新竹盡情釋放外線火力。」

李啓瑋在職業籃球生涯共有四次奪冠經驗，包含SBL璞園建築、台灣啤酒與T1桃園台啤永豐雲豹，張樹人總經理也認為過去李啓瑋的奪冠經驗對於攻城獅較為年輕的陣容非常加分，「我希望啓瑋能傳承經驗給同位置的學弟雲豪，帶動球隊整體向上成長！」

攻城獅上賽季為例行賽第四名，在季後賽首輪鎩羽而歸。李啓瑋表示，「我希望能利用外線優勢幫助球隊，防守端我也很願意做苦工，新賽季會以團隊目標為重，全力幫助攻城獅衝擊總冠軍。」

這次轉戰攻城獅是生涯效力的第四支球隊，李啓瑋興奮指出，「加盟攻城獅以後既緊張又期待，攻城獅一直都是高人氣球隊，很希望能趕快體驗年度主場四連霸的魅力。」攻城獅將於七月中正式開訓，談到近期的狀況，李啓瑋認為，「現階段會先維持好身體狀態，並提升自己的外線穩定度，希望下一季健康全勤出賽。」

