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大谷翔平近10戰7轟！　因復健宣布不參加全壘打大賽

實習記者李立祥／綜合報導

道奇日籍球星大谷翔平今（3日）於主場對響尾蛇的比賽中敲出本季第27轟，近10戰敲出7轟，不過大家相當好奇的全壘打大賽，他則透露不會參加。

本場比賽打得膠著，7局下落後1分的道奇，靠著大谷逆轉2分砲逆轉比分，不過響尾蛇8、9兩局各得1分，響尾蛇暫時領先1分，9局下道奇史密斯（Will Smith）擊出長打，弗里曼（Freddie Freeman）再補上二壘安打追平比分，之後賀南德茲（Teoscar Hernández）敲出再見安打，道奇以6比5氣走響尾蛇。

賽後大谷也聊到這場戲劇性的比賽，「這場比賽打得很艱難，但賀南德茲表現非常出色。他在前半賽季的表現非常出色，今天的打席也很棒，他非常擅長在關鍵時刻打擊，我認為他一直在為我們創造機會。」而關於7局下的逆轉全壘打，他則表示，「我只是想要延續進攻，結果打出了全壘打，我認為這是一個很好的打擊。」

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近況絕佳的大谷最近10場比賽打出了7支全壘打，對此他表示，「我覺得自己保持了良好的狀態，後半賽季還很長，我會珍惜這種感覺。」

先前美媒爆料大聯盟官方和轉播單位《ESPN》，將在近期遊說大谷參加全壘打大賽，而大谷表示雖然有討論過，但因為自己還在進行投球復健，所以這次就不參加全壘打大賽。

道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）也談大谷不參加全壘打大賽的決定，「大谷來到道奇是為了奪冠，扛起大聯盟不是他的責任，他的工作是為道奇效力。」不過羅伯斯也表示，如果不是復健的話，大谷的決定可能有所不同。

▲道奇大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

▲道奇大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： MLB棒球道奇大谷翔平

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