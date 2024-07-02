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3目標全去別隊！詹皇還願為他降薪　迪羅臣3年前遭湖人晃點大傻眼

▲▼湖人一哥詹姆斯、公牛王牌迪羅臣驚喜現身德魯聯盟。（圖／CFP）

▲湖人一哥詹姆斯、公牛王牌迪羅臣。（圖／CFP）

記者游郁香／綜合報導

湖人天王詹姆斯(LeBron James)傳出為了「心中3個補強目標」願降薪，但自由市場開市僅2天，這3位球星哈登(James Harden)、瓦倫修納斯(Jonas Valanciunas)和湯普森(Klay Thompson)都和別隊簽約，他的御用記者溫德霍斯特(Brian Windhorst)披露，公牛資深砍將迪羅臣(DeMar DeRozan)也在詹皇的願望清單上。

隨著哈登與快艇續約2年，立陶宛長人瓦倫修納斯(Jonas Valanciunas)轉戰巫師，灣區4冠神射湯普森又前進獨行俠，詹姆斯心中3個補強目標全落空。《ESPN》權威記者「沃神」沃納洛斯基(Adrian Wojnarowski)預估，如此情況下，詹皇可能將與湖人簽訂3年1.62億美元(52.6億台幣)的頂薪合約。

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不過詹姆斯的御用記者溫德霍斯特指出，讓詹皇自願降薪的補強目標應該不只以上3人，「我認為迪羅臣也在名單上，可能還有一個或更多人。」

▲▼湖人詹姆斯、勇士柯瑞、湯普森。（圖／CFP）

 ▲湖人天王詹姆斯沒能成功招攬湯普森。（圖／CFP）

詹姆斯需要降薪超過2000萬美元，才能讓湖人獲得全額的中產特例，如果能找到願接受1290萬美元中產特例的合適老將，他們很可能會轉向交易市場以減輕薪資負擔。上季幾乎沒上場的後衛文森(Gabe Vincent)，甚至主控羅素(D'Angelo Russell)都可能成為交易籌碼。

現年34歲的資深砍將迪羅臣身上的3年合約已到期，他在芝加哥的3季2度入選全明星賽，是陣中表現最穩的球星，上季仍繳出場均24分，5.3助攻和4.3籃板的優異數據。

▲活塞康寧漢、公牛迪羅臣。（圖／CFP）

▲迪羅臣。（圖／CFP）

值得一提的是，迪羅臣一直很渴望返回家鄉洛杉磯效力，2021年夏天，詹姆斯曾邀他到家中會面，他在自由市場開啟前拋下一切到墨西哥旅行，準備迎接返鄉打球的美夢成真，未料湖人簽下的卻是衛斯布魯克(Russell Westbrook)，讓他大傻眼。

迪羅臣當時篤定前進湖人是自己唯一選擇，甚至沒有與別隊接洽，「所以當我看到那筆交易達成後，我知道自己已經不可能去湖人了。」逼不得已之下，他只能匆忙找尋新去處，最後落腳風城。

關鍵字： NBA湖人詹姆斯詹皇迪羅臣

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