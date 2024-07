3目標全去別隊！詹皇還願為他降薪　迪羅臣3年前遭湖人晃點大傻眼

▲湖人一哥詹姆斯、公牛王牌迪羅臣。(圖/CFP)

湖人天王詹姆斯(LeBron James)傳出為了「心中3個補強目標」願降薪,但自由市場開市僅2天,這3位球星哈登(James Harden)、瓦倫修納斯(Jonas Valanciunas)和湯普森(Klay Thompson)都和別隊簽約,他的御用記者溫德霍斯特(Brian Windhorst)披露,公牛資深砍將迪羅臣(DeMar DeRozan)也在詹皇的願望清單上。

隨著哈登與快艇續約2年,立陶宛長人瓦倫修納斯(Jonas Valanciunas)轉戰巫師,灣區4冠神射湯普森又前進獨行俠,詹姆斯心中3個補強目標全落空。《ESPN》權威記者「沃神」沃納洛斯基(Adrian Wojnarowski)預估,如此情況下,詹皇可能將與湖人簽訂3年1.62億美元(52.6億台幣)的頂薪合約。

不過詹姆斯的御用記者溫德霍斯特指出,讓詹皇自願降薪的補強目標應該不只以上3人,「我認為迪羅臣也在名單上,可能還有一個或更多人。」

詹姆斯需要降薪超過2000萬美元,才能讓湖人獲得全額的中產特例,如果能找到願接受1290萬美元中產特例的合適老將,他們很可能會轉向交易市場以減輕薪資負擔。上季幾乎沒上場的後衛文森(Gabe Vincent),甚至主控羅素(D'Angelo Russell)都可能成為交易籌碼。

現年34歲的資深砍將迪羅臣身上的3年合約已到期,他在芝加哥的3季2度入選全明星賽,是陣中表現最穩的球星,上季仍繳出場均24分,5.3助攻和4.3籃板的優異數據。

值得一提的是,迪羅臣一直很渴望返回家鄉洛杉磯效力,2021年夏天,詹姆斯曾邀他到家中會面,他在自由市場開啟前拋下一切到墨西哥旅行,準備迎接返鄉打球的美夢成真,未料湖人簽下的卻是衛斯布魯克(Russell Westbrook),讓他大傻眼。

迪羅臣當時篤定前進湖人是自己唯一選擇,甚至沒有與別隊接洽,「所以當我看到那筆交易達成後,我知道自己已經不可能去湖人了。」逼不得已之下,他只能匆忙找尋新去處,最後落腳風城。

