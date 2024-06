舒瓦柏、哈波傷退！　費城人遭馬林魚大逆轉吞敗

▲哈波(Bryce Harper)因傷退場。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者胡冠辰/綜合報導

聯盟龍頭費城費城人今天(28日)在主場迎戰後段班邁阿密馬林魚,6局結束還領先3分的費城人,卻在7上遭馬林魚打線蠶食鯨吞一舉攻下4分反超,8、9兩局馬林魚再添三分,終場費城人就以4比7遭逆轉吞敗,陣中兩大重砲舒瓦柏(Kyle Schwarber)與哈波(Bryce Harper)還因傷退場,球隊可謂賠了夫人又折兵。

"I've never felt anything like this before."



Bryce Harper speaks with the media following the left hamstring injury he sustained on the final play of the game. pic.twitter.com/WYY7DMKEUD