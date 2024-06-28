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舒瓦柏、哈波傷退！　費城人遭馬林魚大逆轉吞敗

▲哈波（Bryce Harper）因傷退場。（圖／達志影像／美聯社）

▲哈波（Bryce Harper）因傷退場。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者胡冠辰／綜合報導

聯盟龍頭費城費城人今天（28日）在主場迎戰後段班邁阿密馬林魚，6局結束還領先3分的費城人，卻在7上遭馬林魚打線蠶食鯨吞一舉攻下4分反超，8、9兩局馬林魚再添三分，終場費城人就以4比7遭逆轉吞敗，陣中兩大重砲舒瓦柏（Kyle Schwarber）與哈波（Bryce Harper）還因傷退場，球隊可謂賠了夫人又折兵。

在9局下半最後一次打擊中，哈波擊出內野滾地球跑向一壘時，突然感到左腿筋緊繃，隨後便抓住自己的後腿並一拐一拐的被一壘指導教練拉扶離場。「我以前從未有過這樣的感覺」，哈波賽後受訪時說道，「當下很痛，我們醫療團隊明天會得到一張照片，看看它是什麼樣子，並評估我的狀況如何，然後從那裡開始治療」。

哈波在5月被評選為國聯單月最佳球員，今天也將自己的連續安打場次擴大至12場，今年打擊率為0.303，打出20支全壘打外加58分打點。

至於舒瓦柏則是在9局上半一次守備傳球中感到腹股溝緊繃，「當時我接到球，準備回傳，突然感覺腹股溝一陣不適，」舒瓦柏賽後說道。「一開始我以為只是抽筋，所以我防守完了這一局，但是當我在（換局之間）跑步時，我仍然感到不適，所以我和教練溝通後選擇退場休息」。

費城人原本的主戰游擊手透納（Trea Turner）已經因傷缺席了6個禮拜，捕手瑞爾穆托（JT Realmuto）在接受半月板撕裂修復手術後目前也在傷病名單，此外，沃克（Taijuan Walker）右手食指發炎與坦布爾（Spencer Turnbull）右背闊肌拉傷目前則是都在15天的傷兵名單中，費城人隊戰力拉起警報，明天同樣在主場將續戰馬林魚。

關鍵字： MLB費城費城人哈波舒瓦柏

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