舒瓦柏、哈波傷退！　費城人遭馬林魚大逆轉吞敗

▲哈波（Bryce Harper）因傷退場。（圖／達志影像／美聯社）



實習記者胡冠辰／綜合報導

聯盟龍頭費城費城人今天（28日）在主場迎戰後段班邁阿密馬林魚，6局結束還領先3分的費城人，卻在7上遭馬林魚打線蠶食鯨吞一舉攻下4分反超，8、9兩局馬林魚再添三分，終場費城人就以4比7遭逆轉吞敗，陣中兩大重砲舒瓦柏（Kyle Schwarber）與哈波（Bryce Harper）還因傷退場，球隊可謂賠了夫人又折兵。

"I've never felt anything like this before."



Bryce Harper speaks with the media following the left hamstring injury he sustained on the final play of the game. pic.twitter.com/WYY7DMKEUD [廣告]請繼續往下閱讀... June 28, 2024

在9局下半最後一次打擊中，哈波擊出內野滾地球跑向一壘時，突然感到左腿筋緊繃，隨後便抓住自己的後腿並一拐一拐的被一壘指導教練拉扶離場。「我以前從未有過這樣的感覺」，哈波賽後受訪時說道，「當下很痛，我們醫療團隊明天會得到一張照片，看看它是什麼樣子，並評估我的狀況如何，然後從那裡開始治療」。

哈波在5月被評選為國聯單月最佳球員，今天也將自己的連續安打場次擴大至12場，今年打擊率為0.303，打出20支全壘打外加58分打點。

Kyle Schwarber personally doesn’t think his injury will be super serious. #Phillies pic.twitter.com/Yh7DPDIvNv — Edge Of Philly Sports (@EOPsports) June 28, 2024

至於舒瓦柏則是在9局上半一次守備傳球中感到腹股溝緊繃，「當時我接到球，準備回傳，突然感覺腹股溝一陣不適，」舒瓦柏賽後說道。「一開始我以為只是抽筋，所以我防守完了這一局，但是當我在（換局之間）跑步時，我仍然感到不適，所以我和教練溝通後選擇退場休息」。

費城人原本的主戰游擊手透納（Trea Turner）已經因傷缺席了6個禮拜，捕手瑞爾穆托（JT Realmuto）在接受半月板撕裂修復手術後目前也在傷病名單，此外，沃克（Taijuan Walker）右手食指發炎與坦布爾（Spencer Turnbull）右背闊肌拉傷目前則是都在15天的傷兵名單中，費城人隊戰力拉起警報，明天同樣在主場將續戰馬林魚。