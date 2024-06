5局挨10安慘失8分　羅丹核爆洋基苦吞噩夢泥沼4連敗

▲羅丹(Carlos Rodon)。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者胡冠辰/綜合報導

紐約洋基今天(28日)客場進行與多倫多藍鳥四連戰的第一場比賽,條紋大軍本戰投打失序,打線嚴重熄火僅敲出3支安打,明星左投羅丹(Carlos Rodon)主投5局狂失8分,甚至在首局還出現1個出局數都沒拿到就丟5分的窘境,洋基終場就以2比9不敵藍鳥,排名掉到美聯第三。

George Springer BOMB as Carlos Rodón and the Yankees continue to be an absolute disaster pic.twitter.com/Wes5AVyZG9 [廣告]請繼續往下閱讀... June 27, 2024

主場藍鳥首局就火力全開,小葛雷諾(Vladimir Guerrero Jr)先是在無人出局1、2壘有人時打出二壘安打,幫助球隊先馳得點取得1比0領先,緊接著透納(Justin Turner)補上一支帶有一分打點的一壘安打,隨後「春天哥」史普林格(George Springer)再轟出一發3分砲,藍鳥單局海灌5分,取得5比0遙遙領先。

George Springer continues to own the Yankees. This is his 2nd home run off Carlos Rodon in as many innings. Once an Astro always an Astro. pic.twitter.com/DVMT6NwmTq — 3RD PLACE COCKENHEIMER (@astros_dude) June 27, 2024

2局下半,藍鳥攻勢再起,史普林格再度炸裂,「複製貼上」夯出單場第二發3分砲幫助球隊擴大領先優勢。5上洋基外野手葛利桑(Trent Grisham)擊出一發兩分砲,條紋大軍首開紀錄,扳至2比7,無奈6下小葛雷諾也開砲,敲出左外野陽春彈讓藍鳥持續追加分數,終場藍鳥就以7分之差大勝洋基,賞給對方4連敗。

洋基以6年1.62億美元(約新台幣50億)簽下的羅丹,今天共計先發5局被敲出10支安打,投出8次三振責失8分的糟糕表現,賽後他也難辭其咎,「今晚藍鳥打者在我的一些快速球上做出了一些非常好的揮擊,我沒有成功執行我的任務,這並不好」羅丹說道。

Yankees reliever Phil Bickford was half way to the mound before Carlos Rodón convinced Aaron Boone to let him keep pitching pic.twitter.com/ZssfhMUOhv — Jomboy Media (@JomboyMedia) June 28, 2024

羅丹隨後也提到這場失利並不會擊垮自身的信心,「我只是想在換牛棚之前投滿五局比賽,向自己證明一些東西,即使我被擊倒了,我也能重新站起來。」數據顯示,羅丹本場比賽1.1局失8分後,後面3.2局未再失分。