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5局挨10安慘失8分　羅丹核爆洋基苦吞噩夢泥沼4連敗

▲羅丹（Carlos Rodon）。（圖／達志影像／美聯社）

▲羅丹（Carlos Rodon）。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者胡冠辰／綜合報導

紐約洋基今天（28日）客場進行與多倫多藍鳥四連戰的第一場比賽，條紋大軍本戰投打失序，打線嚴重熄火僅敲出3支安打，明星左投羅丹（Carlos Rodon）主投5局狂失8分，甚至在首局還出現1個出局數都沒拿到就丟5分的窘境，洋基終場就以2比9不敵藍鳥，排名掉到美聯第三。

主場藍鳥首局就火力全開，小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr）先是在無人出局1、2壘有人時打出二壘安打，幫助球隊先馳得點取得1比0領先，緊接著透納（Justin Turner）補上一支帶有一分打點的一壘安打，隨後「春天哥」史普林格（George Springer）再轟出一發3分砲，藍鳥單局海灌5分，取得5比0遙遙領先。

2局下半，藍鳥攻勢再起，史普林格再度炸裂，「複製貼上」夯出單場第二發3分砲幫助球隊擴大領先優勢。5上洋基外野手葛利桑（Trent Grisham）擊出一發兩分砲，條紋大軍首開紀錄，扳至2比7，無奈6下小葛雷諾也開砲，敲出左外野陽春彈讓藍鳥持續追加分數，終場藍鳥就以7分之差大勝洋基，賞給對方4連敗。

洋基以6年1.62億美元（約新台幣50億）簽下的羅丹，今天共計先發5局被敲出10支安打，投出8次三振責失8分的糟糕表現，賽後他也難辭其咎，「今晚藍鳥打者在我的一些快速球上做出了一些非常好的揮擊，我沒有成功執行我的任務，這並不好」羅丹說道。

羅丹隨後也提到這場失利並不會擊垮自身的信心，「我只是想在換牛棚之前投滿五局比賽，向自己證明一些東西，即使我被擊倒了，我也能重新站起來。」數據顯示，羅丹本場比賽1.1局失8分後，後面3.2局未再失分。

關鍵字： MLB紐約洋基多倫多藍鳥

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