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封王勝利方程式當牛棚投手　布雷克：有很多球迷不會累

▲▼布雷克。（圖／統一獅提供）

▲布雷克。（圖／統一獅提供）

記者楊舒帆／台南報導

布雷克在25日封王戰扛住牛棚，成為統一獅封王功臣之一，他表示，「這是自己跟教練團雙向溝通的結果。」

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統一獅先派出羅昂投4局，再由布雷克接替2局，7局上挨廖健富兩分砲，8局上回穩，9局交給終結者陳韻文。布雷克坦言，「其實很開心，大幅度領先攻進好球帶，把局勢拉下來。」談到被廖健富開轟，布雷克坦言，「當時球數落後，選擇不要保送，正面對決，廖健富也做了該做的事。」

布雷克21日才先發7局投101球，25日又扛中繼，他坦言，「其實跟上次中繼登板一樣，是跟教練團雙向溝通，有跟他們提到，若有需要我可以登板，教練團也做好決定讓我上去。」

布雷克16日在大巨蛋對兄弟，是領先9分的情況下中繼登板投1局，此戰則是領先8分的狀況下再次中繼。他表示，「這兩次投球的策略都是正面對決，相反地若是低比分策略就會不一樣。」此戰一口氣2局投37球，被問及會不會感到疲累？他笑言，「不會。有很多球迷在場，所以不會累，可能明天才會累。」

談到今年上半季封王，布雷克認為，「其實開季第一個月球隊狀態不錯，投手、打者、跑壘都做得很好，後半段低潮狀況有找回來。去年也是上半季奪冠，但去年掉下來，希望今年能記取去年的教訓。」

關鍵字： 統一獅布雷克封王中繼溝通

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