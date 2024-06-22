運動雲

>

兄弟左投陳柏均生涯首打席解決林智勝又驚又喜　感謝劉基鴻捧場

▲兄弟23歲左投陳柏均初登板。（圖／中信兄弟提供）

▲兄弟23歲左投陳柏均初登板。（圖／中信兄弟提供）

記者楊舒帆／台北報導

中信兄弟23歲陳柏均21日迎接中職一軍初登板，生涯第一打席就面對林智勝，讓他又驚又喜，包含三振平鎮同梯劉基鴻，完成3上3下的初登板首部曲，最快球速146公里。談到初登板的瞬間，陳柏均坦言，「就是從小到大的夢想，也不會太緊張，第一天來到一軍，就知道定位。」

陳柏均8局收到艾迪頓教練通知，9局下正式亮相，他坦言，「艾迪頓有說第一棒是對林智勝，一上場太興奮就忘記了，感覺聲音很大聲，才發現是對決他，有點嚇到。他前一打席才剛開轟，而且小時候看職棒時他就在打了。」最後他讓林智勝敲出中外野飛球出局

[廣告]請繼續往下閱讀...

陳柏均沈穩的表情受到總教練平野惠一和主砲陳子豪讚賞，認為他不容易怯場，陳柏均說，「投球感覺還不錯，都有攻擊好球帶。」他與劉基鴻對決2好2壞後，讓他揮空三振，陳柏均開玩笑地說，謝謝同學很捧場。

陳柏均去年二軍出賽11場，累計9.1局防禦率8.68，今年在二軍出賽16場，累計1勝，救援成功、中繼成功各1次，防禦率1.88，每局被上壘率0.98。

去年利用休季期間完成兵役，歸隊後進行延長春訓，陳柏均表示，「剛回來時一周都練七天，很感謝教練團佛斯特、周磊陪我。」剛升一軍時家人很開心，初登板後也留了第一顆球和最後一顆球做紀念，22日來到大巨蛋比賽，家人也將到場觀賽，希望能在這座新球場登板。

關鍵字： 中信兄弟陳柏均中職初登板實力

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

快訊／職籃新聯盟成立　PLG跟T1聯盟9隊加1隊東南亞

快訊／職籃新聯盟成立　PLG跟T1聯盟9隊加1隊東南亞

國王董事長王文祥自主宣布新聯盟成立　PLG：持續溝通討論

國王董事長王文祥自主宣布新聯盟成立　PLG：持續溝通討論

全部資訊都無法透露！國王宣布成立「不知所云」新聯盟

全部資訊都無法透露！國王宣布成立「不知所云」新聯盟

新聯盟記者會T1不知情！王志群：下週球團會議討論

新聯盟記者會T1不知情！王志群：下週球團會議討論

大谷翔平開轟締造30隊全敲安紀錄　道奇延長賽不敵天使

大谷翔平開轟締造30隊全敲安紀錄　道奇延長賽不敵天使

郭泓志重返道奇！克蕭大擁抱　道奇教頭羅伯斯：投一局？

郭泓志重返道奇！克蕭大擁抱　道奇教頭羅伯斯：投一局？

U23黃子豪球速一年增5公里　選秀有望衝擊前兩輪

U23黃子豪球速一年增5公里　選秀有望衝擊前兩輪

首度3連勝很開心　平野惠一談攻破徐若熙的兩大關鍵

首度3連勝很開心　平野惠一談攻破徐若熙的兩大關鍵

陳子豪連3戰開轟全力CUE！　讚賞陳柏均初登板「有一軍的表情」

陳子豪連3戰開轟全力CUE！　讚賞陳柏均初登板「有一軍的表情」

大谷翔平再開轟拼連2年6月MVP　各家球星也不遑多讓

大谷翔平再開轟拼連2年6月MVP　各家球星也不遑多讓

外銷日本無籽厚肉梅乾 賣4送4 共兩口味

熱門新聞

快訊／職籃新聯盟成立　PLG跟T1聯盟9隊加1隊東南亞

國王董事長王文祥自主宣布新聯盟成立　PLG：持續溝通討論

全部資訊都無法透露！國王宣布成立「不知所云」新聯盟

新聯盟記者會T1不知情！王志群：下週球團會議討論

大谷翔平開轟締造30隊全敲安紀錄　道奇延長賽不敵天使

郭泓志重返道奇！克蕭大擁抱　道奇教頭羅伯斯：投一局？

讀者回應

﻿

熱門新聞

1新聯盟成立　PLG跟T1聯盟9隊加1隊東南亞

2PLG回應新聯盟：持續溝通討論

3國王宣布成立「不知所云」新聯盟

4王志群談新聯盟：下週球團會議討論

5大谷30隊全敲安　道奇不敵天使

最新新聞

1緊追統一獅　樂天頭：分數近都贏

2王溢正攻蛋！升一軍金句連發

3陳鴻文示範代班　楊彬戰富邦複製

4洪總贈粉絲福利帶小朋友見偶像

5曾峻岳歸隊　鋒總看王念好：理解

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

李洋談退役「捨不得大寶貝」　王齊麟笑：他終於擺脫我了

莊智淵無緣奧運男單　期許高承睿超越自我

銀、銅牌已無法滿足　郭婞淳教練挖角奧運金牌名帥助陣

愛上跑步的體操精靈！　丁華恬每天跑1小時舒壓

體操精靈丁華恬力求完美　教練蔡恆政不捨講到哭

阮經天媽媽告別式「蝴蝶盤旋飛舞」　他眼眶泛淚現身...忍痛送最後一程

遭Keanna咬與謝和弦「錄音室啪啪」　陳芳語氣到哭：那時候我才17歲..

回娘家...媽先問「妳女兒？」 聽孫沒來失望：那回來幹嘛

正妹導師不捨學生畢業　感性暴哭：你們榮耀我3年

拒否柴賴超商吹冷氣　癱軟趴地被媽硬拖走
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366