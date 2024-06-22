兄弟左投陳柏均生涯首打席解決林智勝又驚又喜　感謝劉基鴻捧場

▲兄弟23歲左投陳柏均初登板。（圖／中信兄弟提供）

記者楊舒帆／台北報導

中信兄弟23歲陳柏均21日迎接中職一軍初登板，生涯第一打席就面對林智勝，讓他又驚又喜，包含三振平鎮同梯劉基鴻，完成3上3下的初登板首部曲，最快球速146公里。談到初登板的瞬間，陳柏均坦言，「就是從小到大的夢想，也不會太緊張，第一天來到一軍，就知道定位。」

陳柏均8局收到艾迪頓教練通知，9局下正式亮相，他坦言，「艾迪頓有說第一棒是對林智勝，一上場太興奮就忘記了，感覺聲音很大聲，才發現是對決他，有點嚇到。他前一打席才剛開轟，而且小時候看職棒時他就在打了。」最後他讓林智勝敲出中外野飛球出局

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陳柏均沈穩的表情受到總教練平野惠一和主砲陳子豪讚賞，認為他不容易怯場，陳柏均說，「投球感覺還不錯，都有攻擊好球帶。」他與劉基鴻對決2好2壞後，讓他揮空三振，陳柏均開玩笑地說，謝謝同學很捧場。

陳柏均去年二軍出賽11場，累計9.1局防禦率8.68，今年在二軍出賽16場，累計1勝，救援成功、中繼成功各1次，防禦率1.88，每局被上壘率0.98。

去年利用休季期間完成兵役，歸隊後進行延長春訓，陳柏均表示，「剛回來時一周都練七天，很感謝教練團佛斯特、周磊陪我。」剛升一軍時家人很開心，初登板後也留了第一顆球和最後一顆球做紀念，22日來到大巨蛋比賽，家人也將到場觀賽，希望能在這座新球場登板。