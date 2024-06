6次射門無果　梅西仍助攻阿根廷2比0力退加拿大奪美洲盃首勝

▲梅西(Lionel Messi)。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者胡冠辰/綜合報導

2024美洲盃開幕戰,今天(21日)由衛冕冠軍阿根廷迎戰加拿大,阿根廷靠著阿爾瓦雷斯(Julián Álvarez)的進球外加梅西(Lionel Messi)直塞助攻給馬丁尼斯(Lautaro Martínez)射門得分,以2比0力退加拿大,美洲盃開幕戰旗開得勝,積分3分全拿。

開賽第8分鐘,加拿大進攻遭抄截,迪馬里亞(Ángel Di María)帶球防守反擊,迪馬里亞與梅西兩人跑起快攻,迪馬里亞選擇單刀射門,被擋下後梅西搶到球,但同樣也被擋了下來,這波「72歲組合」進攻最終無果。雙方上半場久攻不下,以0比0進入中場休息。

下半場第49分鐘,梅西帶球組織進攻,梅西將球直接踢進禁區,阿列斯特(Alexis Mac Allister)接到後由阿爾瓦雷斯射進,阿根廷1比0領先。第88分鐘,梅西直球助攻給馬丁尼斯,後者攻門得手順利進球,阿根廷將領先優勢擴大至2比0,終場阿根廷就以兩球之差戰勝加拿大,收下美洲盃首勝。

ANOTHER ‘ROUTINE’ PASS BY LEO MESSI!



HOW CAN HE MAKE IT LOOK SO EASY? pic.twitter.com/tSP5pOiQKD