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6次射門無果　梅西仍助攻阿根廷2比0力退加拿大奪美洲盃首勝

▲梅西（Lionel Messi）。（圖／達志影像／美聯社）

▲梅西（Lionel Messi）。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者胡冠辰／綜合報導

2024美洲盃開幕戰，今天（21日）由衛冕冠軍阿根廷迎戰加拿大，阿根廷靠著阿爾瓦雷斯（Julián Álvarez）的進球外加梅西（Lionel Messi）直塞助攻給馬丁尼斯（Lautaro Martínez）射門得分，以2比0力退加拿大，美洲盃開幕戰旗開得勝，積分3分全拿。

開賽第8分鐘，加拿大進攻遭抄截，迪馬里亞（Ángel Di María）帶球防守反擊，迪馬里亞與梅西兩人跑起快攻，迪馬里亞選擇單刀射門，被擋下後梅西搶到球，但同樣也被擋了下來，這波「72歲組合」進攻最終無果。雙方上半場久攻不下，以0比0進入中場休息。

下半場第49分鐘，梅西帶球組織進攻，梅西將球直接踢進禁區，阿列斯特（Alexis Mac Allister）接到後由阿爾瓦雷斯射進，阿根廷1比0領先。第88分鐘，梅西直球助攻給馬丁尼斯，後者攻門得手順利進球，阿根廷將領先優勢擴大至2比0，終場阿根廷就以兩球之差戰勝加拿大，收下美洲盃首勝。

加拿大隊長戴維斯（Alphonso Davies）非常不滿意球隊表現，「我們必須改變對比賽的態度，」戴維斯賽後說道。「上半場我們踢得很好，但下半場我們讓每一個長傳球都彈了起來，這是一個令人失望的結果，我們需要審視我們在比賽中做錯的一切並儘快糾正。」

關鍵字： 足球阿根廷加拿大梅西

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