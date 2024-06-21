湖人舊將變身超強第六人！國王25億續約蒙克　可能交易13號籤

▲國王與陣中的最佳第6人蒙克續約4年。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

國王季末深陷傷病魔咒，今年第6人獎項票選第2的蒙克(Malik Monk)，3月底遭逢右膝內側副韌帶扭傷，沒趕上附加賽，最終沙加緬度也沒能打進季後賽，不過球隊高層將這位26歲後衛視為核心成員之一，雙方今(21)日以4年7800萬美元(約25.2億台幣)續約。

ESPN Sources: Free agent G Malik Monk intends to sign a four-year, $78 million deal — including a player option — to return to the Sacramento Kings. Monk had career-bests of 15 points and five assists on his way to the NBA’s Sixth Man of the Year runner-up. pic.twitter.com/J8KuOwPl0H [廣告]請繼續往下閱讀... June 21, 2024

來自肯塔基大學的蒙克，2017年首輪第11順位被黃蜂相中，在夏洛特待了4季後，2021-22賽季改披湖人戰袍，2022年夏天以1940萬美元的價碼轉戰沙加緬度，隨即化身超強第六人，他2022-23賽季繳出場均13.5分、3.9助攻和2.6籃板，在年度第6人及最佳進步獎評選中，分別名列第5和第11。

蒙克是國王去年能打進季後賽的關鍵人物之一，幫助沙加緬度終結連16季都打不進季後賽的魔咒，首輪碰上當時的衛冕軍勇士，廝殺到搶七戰才敗下陣來。這位擁有7年資歷的後衛，在剛結束的2023-24賽季表現更上一層樓，場均能砍生涯新高的15.4分、5.1助攻和2.9籃板，在年度最佳第6人之爭中，以10分之差惜敗給灰狼猛將里德(Naz Reid)，名列第2。

▲國王與陣中的最佳第6人蒙克續約4年。（圖／達志影像／美聯社）

不幸的是，蒙克今年3月底遭逢右膝內側副韌帶扭傷，他錯過了最後一個月的比賽，包括攸關季後賽門票的附加賽，最終國王也沒能連2年挺進季後賽。賽季結束後，他被問到下季是否想繼續披國王戰袍，他毫不猶豫回答，「當然。」

最終國王在現有的財務限制下，奉上他們所能提供的最優渥方案，以4年7800萬美元續約蒙克，最後一季為球員選項，以下為蒙克的合約細節：

2024-25賽季 1740萬美元

2025-26賽季 1880萬美元

2026-27賽季 2020萬美元

2027-28賽季 2160萬美元（球員選項）

國王下季確定將繼續以福克斯(De’Aaron Fox)、薩波尼斯(Domantas Sabonis)、莫瑞(Keegan Murray)和蒙克為核心陣容，力拚重返季後賽。另外，國王還握有今年首輪第13號籤，NBA記者賽德瑞(Evan Sidery)指出，他們可能會打包13號籤、赫爾特(Kevin Huerter)和巴恩斯(Harrison Barnes)，透過交易換取一位有影響力的側翼球員，潛在目標包括英格雷(Brandon Ingram)和庫茲馬(Kyle Kuzma)。