湖人舊將變身超強第六人！國王25億續約蒙克　可能交易13號籤

▲國王與陣中的最佳第6人蒙克續約4年。(圖/達志影像/美聯社)

記者游郁香/綜合報導

國王季末深陷傷病魔咒,今年第6人獎項票選第2的蒙克(Malik Monk),3月底遭逢右膝內側副韌帶扭傷,沒趕上附加賽,最終沙加緬度也沒能打進季後賽,不過球隊高層將這位26歲後衛視為核心成員之一,雙方今(21)日以4年7800萬美元(約25.2億台幣)續約。

ESPN Sources: Free agent G Malik Monk intends to sign a four-year, $78 million deal — including a player option — to return to the Sacramento Kings. Monk had career-bests of 15 points and five assists on his way to the NBA’s Sixth Man of the Year runner-up. pic.twitter.com/J8KuOwPl0H

來自肯塔基大學的蒙克,2017年首輪第11順位被黃蜂相中,在夏洛特待了4季後,2021-22賽季改披湖人戰袍,2022年夏天以1940萬美元的價碼轉戰沙加緬度,隨即化身超強第六人,他2022-23賽季繳出場均13.5分、3.9助攻和2.6籃板,在年度第6人及最佳進步獎評選中,分別名列第5和第11。

蒙克是國王去年能打進季後賽的關鍵人物之一,幫助沙加緬度終結連16季都打不進季後賽的魔咒,首輪碰上當時的衛冕軍勇士,廝殺到搶七戰才敗下陣來。這位擁有7年資歷的後衛,在剛結束的2023-24賽季表現更上一層樓,場均能砍生涯新高的15.4分、5.1助攻和2.9籃板,在年度最佳第6人之爭中,以10分之差惜敗給灰狼猛將里德(Naz Reid),名列第2。

不幸的是,蒙克今年3月底遭逢右膝內側副韌帶扭傷,他錯過了最後一個月的比賽,包括攸關季後賽門票的附加賽,最終國王也沒能連2年挺進季後賽。賽季結束後,他被問到下季是否想繼續披國王戰袍,他毫不猶豫回答,「當然。」

最終國王在現有的財務限制下,奉上他們所能提供的最優渥方案,以4年7800萬美元續約蒙克,最後一季為球員選項,以下為蒙克的合約細節:

2024-25賽季 1740萬美元

2025-26賽季 1880萬美元

2026-27賽季 2020萬美元

2027-28賽季 2160萬美元(球員選項)

國王下季確定將繼續以福克斯(De’Aaron Fox)、薩波尼斯(Domantas Sabonis)、莫瑞(Keegan Murray)和蒙克為核心陣容,力拚重返季後賽。另外,國王還握有今年首輪第13號籤,NBA記者賽德瑞(Evan Sidery)指出,他們可能會打包13號籤、赫爾特(Kevin Huerter)和巴恩斯(Harrison Barnes),透過交易換取一位有影響力的側翼球員,潛在目標包括英格雷(Brandon Ingram)和庫茲馬(Kyle Kuzma)。

The Kings are actively scouring the trade market for another impact wing.



Brandon Ingram and Kyle Kuzma are two players to closely monitor as targets.



Sacramento has been shopping the No. 13 overall pick along with Kevin Huerter and Harrison Barnes. pic.twitter.com/DO9CNwNvNm