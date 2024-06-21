運動雲

>

湖人舊將變身超強第六人！國王25億續約蒙克　可能交易13號籤

▲▼國王與陣中的最佳第6人蒙克續約4年。（圖／達志影像／美聯社）

▲國王與陣中的最佳第6人蒙克續約4年。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

國王季末深陷傷病魔咒，今年第6人獎項票選第2的蒙克(Malik Monk)，3月底遭逢右膝內側副韌帶扭傷，沒趕上附加賽，最終沙加緬度也沒能打進季後賽，不過球隊高層將這位26歲後衛視為核心成員之一，雙方今(21)日以4年7800萬美元(約25.2億台幣)續約。

來自肯塔基大學的蒙克，2017年首輪第11順位被黃蜂相中，在夏洛特待了4季後，2021-22賽季改披湖人戰袍，2022年夏天以1940萬美元的價碼轉戰沙加緬度，隨即化身超強第六人，他2022-23賽季繳出場均13.5分、3.9助攻和2.6籃板，在年度第6人及最佳進步獎評選中，分別名列第5和第11。

蒙克是國王去年能打進季後賽的關鍵人物之一，幫助沙加緬度終結連16季都打不進季後賽的魔咒，首輪碰上當時的衛冕軍勇士，廝殺到搶七戰才敗下陣來。這位擁有7年資歷的後衛，在剛結束的2023-24賽季表現更上一層樓，場均能砍生涯新高的15.4分、5.1助攻和2.9籃板，在年度最佳第6人之爭中，以10分之差惜敗給灰狼猛將里德(Naz Reid)，名列第2。

▲▼國王與陣中的最佳第6人蒙克續約4年。（圖／達志影像／美聯社）

▲國王與陣中的最佳第6人蒙克續約4年。（圖／達志影像／美聯社）

不幸的是，蒙克今年3月底遭逢右膝內側副韌帶扭傷，他錯過了最後一個月的比賽，包括攸關季後賽門票的附加賽，最終國王也沒能連2年挺進季後賽。賽季結束後，他被問到下季是否想繼續披國王戰袍，他毫不猶豫回答，「當然。」

最終國王在現有的財務限制下，奉上他們所能提供的最優渥方案，以4年7800萬美元續約蒙克，最後一季為球員選項，以下為蒙克的合約細節：

2024-25賽季 1740萬美元
2025-26賽季 1880萬美元
2026-27賽季 2020萬美元
2027-28賽季 2160萬美元（球員選項）

國王下季確定將繼續以福克斯(De’Aaron Fox)、薩波尼斯(Domantas Sabonis)、莫瑞(Keegan Murray)和蒙克為核心陣容，力拚重返季後賽。另外，國王還握有今年首輪第13號籤，NBA記者賽德瑞(Evan Sidery)指出，他們可能會打包13號籤、赫爾特(Kevin Huerter)和巴恩斯(Harrison Barnes)，透過交易換取一位有影響力的側翼球員，潛在目標包括英格雷(Brandon Ingram)和庫茲馬(Kyle Kuzma)。

關鍵字： NBA國王蒙克

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

王董太嗨！新北國王奪首冠　王文祥加碼4000萬獎金：我好喜樂

王董太嗨！新北國王奪首冠　王文祥加碼4000萬獎金：我好喜樂

大谷翔平首打席開轟　本季第21轟出爐居國聯第一

大谷翔平首打席開轟　本季第21轟出爐居國聯第一

國王摘首冠董事長豪氣發4000萬　毛加恩爆哭喊到沙啞

國王摘首冠董事長豪氣發4000萬　毛加恩爆哭喊到沙啞

富邦勇士3連霸功臣自行宣布離隊　辛特力道別「球場上見」！

富邦勇士3連霸功臣自行宣布離隊　辛特力道別「球場上見」！

艾士特被台鋼痛打學到經驗　平野改變打序「有價值」

艾士特被台鋼痛打學到經驗　平野改變打序「有價值」

領航猿球迷「反應援」後3連敗！林書緯：現在是我們坐在這邊

領航猿球迷「反應援」後3連敗！林書緯：現在是我們坐在這邊

象魔力最快7月上一軍　王建民帶回魔法「襪套」

象魔力最快7月上一軍　王建民帶回魔法「襪套」

「桌球教父」莊智淵無緣奧運男單　期許徒弟高承睿超越自我

「桌球教父」莊智淵無緣奧運男單　期許徒弟高承睿超越自我

簡彤娟首闖奧運　動漫刺青只為激勵自己

簡彤娟首闖奧運　動漫刺青只為激勵自己

林書豪談球隊艱辛奪冠路　盼「克服」精神能成為球迷榜樣

林書豪談球隊艱辛奪冠路　盼「克服」精神能成為球迷榜樣

穿3D列印比基尼泳池玩水實測　工程師正妹48H豪乳驚豔全場

熱門新聞

王董太嗨！新北國王奪首冠　王文祥加碼4000萬獎金：我好喜樂

大谷翔平首打席開轟　本季第21轟出爐居國聯第一

國王摘首冠董事長豪氣發4000萬　毛加恩爆哭喊到沙啞

富邦勇士3連霸功臣自行宣布離隊　辛特力道別「球場上見」！

艾士特被台鋼痛打學到經驗　平野改變打序「有價值」

領航猿球迷「反應援」後3連敗！林書緯：現在是我們坐在這邊

讀者回應

﻿

熱門新聞

1新北國王奪首冠！王文祥加碼4000萬獎金

2大谷翔平本季第21轟出爐居國聯第一

3國王董事長豪氣發4000萬　毛加恩喊到沙啞

4辛特力道別勇士「球場上見」！

5艾士特被台鋼打　平野改打序價值

最新新聞

1國王4年25億續約超強第6人蒙克

2178名選秀名單出爐

3柯朗沃斯再見轟助教士擊敗釀酒人

4大谷翔平專屬球鞋「Ohtani 1」！

5國訓中心攜手插畫家推出刊物

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

李洋談退役「捨不得大寶貝」　王齊麟笑：他終於擺脫我了

羅嘉翎「魔鬼減重」征戰奧運 　爸不捨陪練：百分百盡力就好

愛上跑步的體操精靈！　丁華恬每天跑1小時舒壓

體操精靈丁華恬力求完美　教練蔡恆政不捨講到哭

體操精靈丁華恬2度登奧運舞台　拚難度6.2分目標闖決賽

母親眼看兒遭輾慘死　喊話駕駛：該煞車的

朋友帶熱情重新上車　司機女全程無奈配合

孫安佐30萬交保笑著出地檢署　比「無量空處」對記者領域展開

唐治平下跪氣喊「說800次不是我媽」　領唐媽遺體卡關…經紀人3聲明求助

抹香鯨嘴纏垃圾求助潛水員　獲救後「繞場道謝」超感人
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366