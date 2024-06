艾瓦瑞茲首局開轟、7局敲追平安　太空人逆轉白襪奪勝

▲艾瓦瑞茲(Yordan Alvarez)。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者胡冠辰/綜合報導

休士頓太空人今天(21日)踢館白襪主場打3連戰的最後一場比賽,太空人靠著當家重砲艾瓦瑞茲(Yordan Alvarez)首局開轟外加7局的適時安打打進追平分,幫助球隊攻下4分大局,終場太空人就以5比3逆轉擊敗白襪,以2勝1敗之姿收下系列賽勝利。

首局艾瓦瑞茲在兩出局後咬中白襪先發弗萊森(Chris Flexen)一顆89英里失投的卡特球,一棒扛向右外野方向形成陽春砲,幫助球隊先馳得點取得1比0領先。

主場白襪則是在5下發動反擊,羅伯特(Luis Robert Jr)在1、2壘有人的時候敲出一支左外野線邊的二壘安打追平比數,緊接著沃恩(Andrew Vaughn)中外野方向的安打送回超前分,也把太空人先發亞里蓋提(Spencer Arrighetti)打下場。

接替上來的史考特(Tayler Scott)被首名打者班奈坦迪(Andrew Benintendi)擊出高飛犧牲打,白襪3比1領先。7上戰況風雲變色,奧圖維(Jose Altuve)的適時安打先幫太空人追回1分,隨後艾瓦瑞茲擊出追平安打,哈默爾(Cooper Hummel)打出三壘高彈跳球,白襪發生失誤,太空人再下一城,將超前分送回本壘,來到4比3領先。

白襪單局再度換投,由安德森(Justin Anderson)登板救援,沒想到安德森在滿壘時保送佩尼亞(Jeremy Pena),太空人兵不血刃再拿1分,以5比3領先。而後面3局太空人勝利組牛棚只被敲出1支安打,送出5次三振強勢關門,最後就以兩分差在客場拿下這場難能可貴的逆轉勝。

