艾瓦瑞茲首局開轟、7局敲追平安　太空人逆轉白襪奪勝

▲艾瓦瑞茲（Yordan Alvarez）。（圖／達志影像／美聯社）



實習記者胡冠辰／綜合報導

休士頓太空人今天（21日）踢館白襪主場打3連戰的最後一場比賽，太空人靠著當家重砲艾瓦瑞茲（Yordan Alvarez）首局開轟外加7局的適時安打打進追平分，幫助球隊攻下4分大局，終場太空人就以5比3逆轉擊敗白襪，以2勝1敗之姿收下系列賽勝利。

首局艾瓦瑞茲在兩出局後咬中白襪先發弗萊森（Chris Flexen）一顆89英里失投的卡特球，一棒扛向右外野方向形成陽春砲，幫助球隊先馳得點取得1比0領先。

主場白襪則是在5下發動反擊，羅伯特（Luis Robert Jr）在1、2壘有人的時候敲出一支左外野線邊的二壘安打追平比數，緊接著沃恩（Andrew Vaughn）中外野方向的安打送回超前分，也把太空人先發亞里蓋提（Spencer Arrighetti）打下場。

接替上來的史考特（Tayler Scott）被首名打者班奈坦迪（Andrew Benintendi）擊出高飛犧牲打，白襪3比1領先。7上戰況風雲變色，奧圖維（Jose Altuve）的適時安打先幫太空人追回1分，隨後艾瓦瑞茲擊出追平安打，哈默爾（Cooper Hummel）打出三壘高彈跳球，白襪發生失誤，太空人再下一城，將超前分送回本壘，來到4比3領先。

白襪單局再度換投，由安德森（Justin Anderson）登板救援，沒想到安德森在滿壘時保送佩尼亞（Jeremy Pena），太空人兵不血刃再拿1分，以5比3領先。而後面3局太空人勝利組牛棚只被敲出1支安打，送出5次三振強勢關門，最後就以兩分差在客場拿下這場難能可貴的逆轉勝。

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4-3 'Stros pic.twitter.com/YU9aAmKQyp — Houston Astros (@astros) June 20, 2024

「我們談論的一項重要內容是我們不要讓對手的小局變成大局，就像我們在第七局所做的那樣，」白襪主帥葛里佛（Pedro Grifol）賽後說道，「我們打得很好，但在第七局我們就輸了，被攻進4分，我們看起來像放棄了，無法回到比賽前段的狀態。」