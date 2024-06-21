運動雲

>

艾瓦瑞茲首局開轟、7局敲追平安　太空人逆轉白襪奪勝

▲艾瓦瑞茲（Yordan Alvarez）。（圖／達志影像／美聯社）

▲艾瓦瑞茲（Yordan Alvarez）。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者胡冠辰／綜合報導

休士頓太空人今天（21日）踢館白襪主場打3連戰的最後一場比賽，太空人靠著當家重砲艾瓦瑞茲（Yordan Alvarez）首局開轟外加7局的適時安打打進追平分，幫助球隊攻下4分大局，終場太空人就以5比3逆轉擊敗白襪，以2勝1敗之姿收下系列賽勝利。

首局艾瓦瑞茲在兩出局後咬中白襪先發弗萊森（Chris Flexen）一顆89英里失投的卡特球，一棒扛向右外野方向形成陽春砲，幫助球隊先馳得點取得1比0領先。

主場白襪則是在5下發動反擊，羅伯特（Luis Robert Jr）在1、2壘有人的時候敲出一支左外野線邊的二壘安打追平比數，緊接著沃恩（Andrew Vaughn）中外野方向的安打送回超前分，也把太空人先發亞里蓋提（Spencer Arrighetti）打下場。

接替上來的史考特（Tayler Scott）被首名打者班奈坦迪（Andrew Benintendi）擊出高飛犧牲打，白襪3比1領先。7上戰況風雲變色，奧圖維（Jose Altuve）的適時安打先幫太空人追回1分，隨後艾瓦瑞茲擊出追平安打，哈默爾（Cooper Hummel）打出三壘高彈跳球，白襪發生失誤，太空人再下一城，將超前分送回本壘，來到4比3領先。

白襪單局再度換投，由安德森（Justin Anderson）登板救援，沒想到安德森在滿壘時保送佩尼亞（Jeremy Pena），太空人兵不血刃再拿1分，以5比3領先。而後面3局太空人勝利組牛棚只被敲出1支安打，送出5次三振強勢關門，最後就以兩分差在客場拿下這場難能可貴的逆轉勝。

「我們談論的一項重要內容是我們不要讓對手的小局變成大局，就像我們在第七局所做的那樣，」白襪主帥葛里佛（Pedro Grifol）賽後說道，「我們打得很好，但在第七局我們就輸了，被攻進4分，我們看起來像放棄了，無法回到比賽前段的狀態。」

關鍵字： MLB太空人白襪艾瓦瑞茲

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

王董太嗨！新北國王奪首冠　王文祥加碼4000萬獎金：我好喜樂

王董太嗨！新北國王奪首冠　王文祥加碼4000萬獎金：我好喜樂

大谷翔平首打席開轟　本季第21轟出爐居國聯第一

大谷翔平首打席開轟　本季第21轟出爐居國聯第一

國王摘首冠董事長豪氣發4000萬　毛加恩爆哭喊到沙啞

國王摘首冠董事長豪氣發4000萬　毛加恩爆哭喊到沙啞

富邦勇士3連霸功臣自行宣布離隊　辛特力道別「球場上見」！

富邦勇士3連霸功臣自行宣布離隊　辛特力道別「球場上見」！

艾士特被台鋼痛打學到經驗　平野改變打序「有價值」

艾士特被台鋼痛打學到經驗　平野改變打序「有價值」

領航猿球迷「反應援」後3連敗！林書緯：現在是我們坐在這邊

領航猿球迷「反應援」後3連敗！林書緯：現在是我們坐在這邊

「桌球教父」莊智淵無緣奧運男單　期許徒弟高承睿超越自我

「桌球教父」莊智淵無緣奧運男單　期許徒弟高承睿超越自我

象魔力最快7月上一軍　王建民帶回魔法「襪套」

象魔力最快7月上一軍　王建民帶回魔法「襪套」

簡彤娟首闖奧運　動漫刺青只為激勵自己

簡彤娟首闖奧運　動漫刺青只為激勵自己

林書豪談球隊艱辛奪冠路　盼「克服」精神能成為球迷榜樣

林書豪談球隊艱辛奪冠路　盼「克服」精神能成為球迷榜樣

熱門新聞

王董太嗨！新北國王奪首冠　王文祥加碼4000萬獎金：我好喜樂

大谷翔平首打席開轟　本季第21轟出爐居國聯第一

國王摘首冠董事長豪氣發4000萬　毛加恩爆哭喊到沙啞

富邦勇士3連霸功臣自行宣布離隊　辛特力道別「球場上見」！

艾士特被台鋼痛打學到經驗　平野改變打序「有價值」

領航猿球迷「反應援」後3連敗！林書緯：現在是我們坐在這邊

讀者回應

﻿

熱門新聞

1新北國王奪首冠！王文祥加碼4000萬獎金

2大谷翔平本季第21轟出爐居國聯第一

3國王董事長豪氣發4000萬　毛加恩喊到沙啞

4辛特力道別勇士「球場上見」！

5艾士特被台鋼打　平野改打序價值

最新新聞

1林真豪最大假想敵是「自己」

2陸「快遞小哥」巴黎奧運申請出戰！ 曾獲北馬「非職業第一」殊榮

3楊勇緯談奧運：不只想奪牌、更想摘金！

4下一個柯爾？瑞迪克打造湖人新體系

5張育成可感染富邦　鞏冠讚嘆破壞

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

李洋談退役「捨不得大寶貝」　王齊麟笑：他終於擺脫我了

羅嘉翎「魔鬼減重」征戰奧運 　爸不捨陪練：百分百盡力就好

愛上跑步的體操精靈！　丁華恬每天跑1小時舒壓

體操精靈丁華恬力求完美　教練蔡恆政不捨講到哭

體操精靈丁華恬2度登奧運舞台　拚難度6.2分目標闖決賽

母親眼看兒遭輾慘死　喊話駕駛：該煞車的

孫安佐30萬交保笑著出地檢署　比「無量空處」對記者領域展開

唐治平下跪氣喊「說800次不是我媽」　領唐媽遺體卡關…經紀人3聲明求助

陳妍希.陳曉爆婚變「最後同框0互動」　為愛犧牲挺尪…回應「他眼睛沒光」

朋友帶熱情重新上車　司機女全程無奈配合
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366