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關鍵時刻沒出棒三振　大谷翔平檢討：應該要出棒

記者歐建智／綜合報導

道奇隊今天（20日）在9局下洛磯隊打出再見高飛犠牲打輸球，大谷翔平在平手時8局上二出局一、二壘有人，被3球三振，最後一球甚至未出棒，大谷翔平檢討自己，認為那一球必須揮棒，打中球才是最重要的。

▲道奇隊大谷翔平 。（圖／達志影像／美聯社）

▲道奇隊大谷翔平 。（圖／達志影像／美聯社）

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大谷翔平今天5打數敲出2支安打，2局上0比3落後、二出局滿壘時，他打出中外野二壘安打，清光壘上跑者追平比分，弗里曼再敲安打，大谷翔平跑回超前分。

針對這一次打擊，大谷翔平表示，「當然希望能打出好的結果，滿壘時打中很甜的球，成功讓所有跑者都回本壘得分，我覺得這是一個很好的打席。」

但在8局上6比6平手，二出局一、二壘有人時，他面對後援投手伯德（Jake Bird），前2球都打成界外，第3球86.1英里的偏低滑球，站著看球進壘遭到三振。

關鍵打席站著被三振，大谷翔平自我檢討，「我認為最重要的是要確實擊中球。最後那顆邊邊角角的球，應該要盡力出棒，不管打出界外球還是什麼狀況，擊中球才是最優先的。」

貝茲受傷之後，大谷翔平扛起第一棒，他表示，「他是球隊的領導者，我覺得要填補他的位置並不容易。我認為每個人都有這樣的意識，希望能夠一起彌補這個空缺。」

目前球隊傷兵很多，大谷翔平認為，現在的確是傷病最多的時期，這個時期全隊更必須一起面對，這不幸中的幸運，因為貝茲跟山本都會回歸，所以希望大家一起努力度過。

得分圈打擊的結果時好時壞，大谷表示，如果表現好就會有好結果，反之就是不好結果。所以每一個打席都有需要反省之處，好的、壞球都要檢討，「就像我之前總是說的那樣，每天，每天都要進步，適應打線是最重要的。」

關鍵字： MLB棒球大谷翔平

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