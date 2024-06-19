昔NBA最佳教練連2年遭開除！　僅率活塞拿14勝領25.4億

▲活塞開除主帥威廉斯。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

2022年的NBA年度最佳教練威廉斯(Monty Williams)去年夏天才與活塞簽下6年7850萬美元(約25.4億台幣)的合約，執教首季僅拿下14勝68敗，還創下NBA單季最長的28連敗，在賽季結束後2個月，球團決定與他分道揚鑣，他面臨連2年被開除的窘境，不過還是能領到剩餘超過6500萬美元的薪資。

《ESPN》權威記者沃納洛斯基(Adrian Wojnarowski)今(19日)晚披露，本季僅拿下14勝68敗的聯盟爐主活塞，決定開除只帶隊1年的主帥威廉斯，雙方去年6月才簽下6年7850萬美元的長約。

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ESPN Sources: After one season, the Detroit Pistons have dismissed coach Monty Williams — who leaves with five years and $65M-plus left on his deal. New President Trajan Langdon will move to make his own coaching hire now. pic.twitter.com/QHKivQS5o2 — Adrian Wojnarowski (@wojespn) June 19, 2024

當時威廉斯因為太陽連2年在季後賽次輪「生死戰」慘輸遭到解雇，原本他因為妻子罹癌想先休息1季，在活塞「熱情追求」之下，最終仍接受當時總管威佛(Troy Weaver)的邀約，接下幫忙重建汽車城的任務。

不過活塞歷經隊史最慘賽季後，這個月初高層改組，改由前鵜鶘總管蘭登(Trajan Langdon)擔任籃球營運總裁，現在將尋求新的教練人選。這已經是底特律連續第3個賽季換帥，他們今夏擁有6400萬美元的巨額薪資空間，該如何妥善運用以利重建，將考驗著蘭登。

威廉斯面臨連2年被開除的窘境，但還是能繼續領剩餘超過6500萬美元的薪資。