昔NBA最佳教練連2年遭開除！　僅率活塞拿14勝領25.4億

▲活塞開除主帥威廉斯。(圖/達志影像/美聯社)

記者游郁香/綜合報導

2022年的NBA年度最佳教練威廉斯(Monty Williams)去年夏天才與活塞簽下6年7850萬美元(約25.4億台幣)的合約,執教首季僅拿下14勝68敗,還創下NBA單季最長的28連敗,在賽季結束後2個月,球團決定與他分道揚鑣,他面臨連2年被開除的窘境,不過還是能領到剩餘超過6500萬美元的薪資。

《ESPN》權威記者沃納洛斯基(Adrian Wojnarowski)今(19日)晚披露,本季僅拿下14勝68敗的聯盟爐主活塞,決定開除只帶隊1年的主帥威廉斯,雙方去年6月才簽下6年7850萬美元的長約。

