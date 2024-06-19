中華隊與捷克展開12強前強化試合　曾三振大谷投手將亮相

▲中華隊將於12強前夕先與捷克展開強化試合。（圖／中職提供）

記者簡名杉／綜合報導

世界12強棒球賽即將在今年11月於台灣熱鬧開打，中華隊也將於10月底展開集訓，準備迎戰本屆賽事的世界列強。為讓選手提前適應國際賽強度，CPBL特別邀請捷克國家隊11月2、3日於中華隊集訓期間來台與中華隊在臺北大巨蛋進行2場自辦熱身賽，期待透過實際的跨國對戰，讓中華隊的教練及選手們能及早適應國際賽事的比賽節奏，累積實戰經驗強化自我，盼能在本屆12強賽事爭取最佳成績。

中華職棒聯盟自2019年起負責一級賽事國家隊組、訓、參賽，除了日趨完備的後勤保障，更提供國家隊良好的訓練資源，聯盟蔡其昌會長在2023年經典賽後就期望能創造與國外球隊的比賽交流機會，讓球員能吸取更多國際賽實戰經驗，在往後的國際大賽中有更好的發揮。

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捷國棒球國家代表隊目前為世界排名第15名，同時也是歐洲排名前3名，僅以少許積分差距無緣參與今年的12強賽事。捷克隊在上屆經典賽有不錯的表現，不僅以8比5戰勝中國隊，也曾在對陣日、韓等列強時展現頑強的抵抗力，展現拚勁奮戰到底和享受棒球是捷克隊的團隊精神，也因此在經典賽的舞台贏得日本球員、球迷的尊敬。

這次受邀來台進行交流賽，捷克隊陣容將以2023年經典賽參賽陣容為班底，由查丁(Pavel Chadim)總教練領軍率領包括曾對中國投4局無安打無失分的帕迪薩克(Daniel Padysak)、敲出隊史經典賽首轟的強打者M.曼希克(Matej Mensik)以及曾三振掉大谷翔平的薩托利亞(Ondrej Satoria)等選手來台獻技。

近年來台捷互動交流日趨頻繁，雙方在各方面合作推展也逐漸加深，聯盟期待透過國家隊間的切磋交流，讓台捷兩國在棒球及運動領域能有更多合作機會，不僅能提升兩國的棒球水準，也能深化、穩固台捷友好關係。國際交流賽事機會難得且舉辦不易，聯盟期待球迷們屆時能踴躍進場共襄盛舉，一同為世界12強中華隊加油，並給予遠道而來的捷克朋友支持與鼓勵，成功達成雙方交流的完美合作。