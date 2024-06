再見三振變逆轉敗！一壘審還出言挑釁　洛磯外野手氣瘋　

▲落磯外野手凱夫(Jake Cave)。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者胡冠辰/綜合報導

洛磯在今天(19日)對戰道奇隊,9局上領先5分,但被道奇隊代打海伍德(Jason Heyward)打出滿貫砲,二出局面對賀南德茲(Teoscar Hernández)在2好球時,一次出棒過半的促請裁決但判未出棒,下一球被 轟逆轉三分砲,單局狂失7分最後黯然吞敗,總教練布萊克(Bud Black)與外野手凱夫(Jake Cave)都對一壘審的判決相當不滿。

Absolutely bonkers minute of action at Coors.



The Rockies thought they won on a strikeout, Lance Barksdale says Teoscar Hernández checked his swing, Bud Black gets run, Teo hits a go-ahead ding dong on the next pitch, Jake Cave displeased. pic.twitter.com/RB2hIF28Fh