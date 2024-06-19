再見三振變逆轉敗！一壘審還出言挑釁　洛磯外野手氣瘋　

▲落磯外野手凱夫（Jake Cave）。（圖／達志影像／美聯社）



實習記者胡冠辰／綜合報導

洛磯在今天（19日）對戰道奇隊，9局上領先5分，但被道奇隊代打海伍德（Jason Heyward）打出滿貫砲，二出局面對賀南德茲（Teoscar Hernández）在2好球時，一次出棒過半的促請裁決但判未出棒，下一球被 轟逆轉三分砲，單局狂失7分最後黯然吞敗，總教練布萊克（Bud Black）與外野手凱夫（Jake Cave）都對一壘審的判決相當不滿。

Absolutely bonkers minute of action at Coors.



The Rockies thought they won on a strikeout, Lance Barksdale says Teoscar Hernández checked his swing, Bud Black gets run, Teo hits a go-ahead ding dong on the next pitch, Jake Cave displeased. pic.twitter.com/RB2hIF28Fh [廣告]請繼續往下閱讀... June 19, 2024

9局上被海伍德轟出滿貫砲之後，洛磯原本還有1分領先，大谷翔平敲出安打，三振史密斯後保送弗里曼形成1、2壘有人，在外野手賀南德茲打擊2好1壞時，一顆99.8英里的偏高壞球，賀南德茲出棒後緊急煞住，洛磯隊向一壘審促請裁判，一壘審宣布未出棒，總教練布萊克大聲抗議後被驅逐出場，凱夫也跟一壘審理論。

從再見三振變成壞球，死裡逃生的賀南德茲下一球把握機會，一棒敲出右外野方向逆轉比數的3分砲，幫助道奇終場就以11比9擊敗落磯，完成大逆轉。

萊克賽後直言。「我看到他揮棒了，是半揮棒，我認為他就是揮棒過半了。」外野手凱夫也這麼認為，「所有人都看到那個球揮棒過半了，而我在外野看得更清楚，在當時我甚至不認為那接近到會發生誤判。隨後當我正要走到休息室時，一壘審巴克斯代爾（Lance Barksdale）看著我，對著我的臉說：嘿，Cave，這一點都不接近。」

Bud Black and Jake Cave's thoughts on the call



Cave is pissed. pic.twitter.com/dmKBTqjzxv — Scotty Gange (@Scotty_G6) June 19, 2024

凱夫表示，一壘審的話讓他的情緒瞬間炸裂相當不爽，並質問巴克斯代爾是不是真的沒有好好判這場比賽，以至於可以向他說出這球完全不接近這種話。

「這世界上所有人都可以看得出來這至少是接近的一球。而（賀南德茲）確實有揮棒，這是一場重要的比賽，而道奇是棒球界最好的球隊之一，我們正在與他們戰鬥，我們原本已經贏下這場比賽的。」他說。