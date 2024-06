35歲福星！羅哈斯敲安道奇就贏球已21連勝　上演隔67年大逆轉

▲羅哈斯(Miguel Rojas)(右)與海伍德(Jason Heyward)慶祝。(圖/達志影像/美聯社)

實習記者李立祥/綜合報導

道奇今天(19日)在客場對戰洛磯的比賽上演了大逆轉,拿下近期3連勝,由於游擊手貝茲(Mookie Betts)左手骨折缺陣,35歲的羅哈斯(Miguel Rojas)擔任先發游擊手,他只要敲安就會贏球的「不敗紀錄」也正在延續,目前已經21勝0敗。

道奇在9局上落後5分的情況下,靠著代打的海伍德(Jason Heyward)敲出滿貫砲,以及賀南德茲(Teoscar Hernández)逆轉3分砲,完成了驚人的逆轉勝,但不可忽視的是擔任第6棒羅哈斯在該局的安打上壘。

羅哈斯前3次打擊都沒能擊出安打,但他在9局上無人出局一壘有人的情況下,擊出了本場個人首支安打,將跑者推進到得點圈。

在這場比賽之前,羅哈斯只要有擊出安打的比賽,道奇已經連勝20場,不過在落後5分的情況下擊出安打,多數人都認為這個「不敗神話」會終止,但道奇就在這局演出了一場驚人的逆轉,將不敗神話延續到21場。

根據大聯盟數據專家藍斯(Sarah Langs)表示,本場比賽為道奇隊史第6次,在第9局落後超過5分的情況下逆轉獲勝,上一次是1957年7月18日(美國時間)對紅雀,時隔67年再次上演。

this was the 6th win in Dodgers franchise history when trailing by 5+ runs in the 9th inning or later:



Today at COL

7/18/57 vs STL

7/12/29 vs STL

6/25/29 at NYG

5/6/1898 vs Washington Senators

4/29/1893 at PHI



h/t @EliasSports