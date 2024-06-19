35歲福星！羅哈斯敲安道奇就贏球已21連勝　上演隔67年大逆轉

▲羅哈斯（Miguel Rojas）（右）與海伍德（Jason Heyward）慶祝。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者李立祥／綜合報導

道奇今天（19日）在客場對戰洛磯的比賽上演了大逆轉，拿下近期3連勝，由於游擊手貝茲（Mookie Betts）左手骨折缺陣，35歲的羅哈斯（Miguel Rojas）擔任先發游擊手，他只要敲安就會贏球的「不敗紀錄」也正在延續，目前已經21勝0敗。

道奇在9局上落後5分的情況下，靠著代打的海伍德（Jason Heyward）敲出滿貫砲，以及賀南德茲（Teoscar Hernández）逆轉3分砲，完成了驚人的逆轉勝，但不可忽視的是擔任第6棒羅哈斯在該局的安打上壘。

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羅哈斯前3次打擊都沒能擊出安打，但他在9局上無人出局一壘有人的情況下，擊出了本場個人首支安打，將跑者推進到得點圈。

在這場比賽之前，羅哈斯只要有擊出安打的比賽，道奇已經連勝20場，不過在落後5分的情況下擊出安打，多數人都認為這個「不敗神話」會終止，但道奇就在這局演出了一場驚人的逆轉，將不敗神話延續到21場。

根據大聯盟數據專家藍斯（Sarah Langs）表示，本場比賽為道奇隊史第6次，在第9局落後超過5分的情況下逆轉獲勝，上一次是1957年7月18日（美國時間）對紅雀，時隔67年再次上演。

this was the 6th win in Dodgers franchise history when trailing by 5+ runs in the 9th inning or later:



Today at COL

7/18/57 vs STL

7/12/29 vs STL

6/25/29 at NYG

5/6/1898 vs Washington Senators

4/29/1893 at PHI



h/t @EliasSports — Sarah Langs (@SlangsOnSports) June 19, 2024

此外，《Dodger Nation》記者卡姆拉斯（Noah Camras）在X發文指出，當羅哈斯擊出安打時，道奇戰績21勝0敗；當他有打點時，戰績14勝0敗；而當他得分時，戰績12勝0敗。