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阿隆索9上敲超前長打　大都會逆轉擊敗遊騎兵豪奪7連勝

▲阿隆索（Pete Alonso）。（圖／達志影像／美聯社）

▲阿隆索（Pete Alonso）。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者胡冠辰／綜合報導

紐約大都會今天（19日）客場出戰遊騎兵，5局結束還落後4分，在比賽後段展開瘋狂反擊，最終9局上靠著當家球星阿隆索（Pete Alonso）敲出超前比分的二壘安打，以7比6逆轉氣走遊騎兵，收下火燙7連勝。

大都會2局上三壘手文托斯（Mark Vientos）擊出一發陽春砲，幫助球隊先馳得點取得領先，主場遊騎兵則是靠著席格（Corey Seager）在3局下打出帶有打點的滾地球，扳平比數。

5上大都會取得2比1領先後，下個半局遊騎兵打線徹底突破大都會先發賽維里諾（Luis Severino）的投球，單局暢打8人次，敲出5支安打包括史密斯（Josh Smith）的3分砲、朗福德（Wyatt Langford）的陽春砲，遊騎兵攻下4分，以6比2超前。

眼看比賽要被帶走，大都會在後段局數展現超強韌性，6到9局每局都有得分進帳，一步步將分差追平，雙方以6比6進入9局上，大都會靠著尼莫（Brandon Nimmo）的保送外加對方捕手失誤攻佔1、2壘，緊接著阿隆索咬中一顆86英里的快速指叉球，一棒擊出左外野方向深遠的2壘安打，打回超前分，大都會7比6反超比數。

9下遊騎兵打線沒能突破大都會守護神狄亞茲（Edwin Diaz），終場就以1分差在主場吞下敗場，送給大都會今年最長的7連勝。

阿隆索提到球隊近況時表示，「我們不會產生任何輕鬆的出局，我認為我們在保持棒球紀律方面做得很好，」

「我們每個人都可以往上突破，然後說，哦，我們現在打得很好。」6上轟出全壘打的尼莫賽後說，「我們現在所處的地方非常特別。每個人都互相支持，我們也努力互相支持，只要堅持不懈，永不放棄。」

關鍵字： MLB紐約大都會遊騎兵阿隆索

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