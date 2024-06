阿隆索9上敲超前長打　大都會逆轉擊敗遊騎兵豪奪7連勝

▲阿隆索(Pete Alonso)。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者胡冠辰/綜合報導

紐約大都會今天(19日)客場出戰遊騎兵,5局結束還落後4分,在比賽後段展開瘋狂反擊,最終9局上靠著當家球星阿隆索(Pete Alonso)敲出超前比分的二壘安打,以7比6逆轉氣走遊騎兵,收下火燙7連勝。

THE POLAR BEAR. IN ARLINGTON, TEXAS. ????‍❄️ https://t.co/g88FA970vs pic.twitter.com/fo2uuveeDL

大都會2局上三壘手文托斯(Mark Vientos)擊出一發陽春砲,幫助球隊先馳得點取得領先,主場遊騎兵則是靠著席格(Corey Seager)在3局下打出帶有打點的滾地球,扳平比數。

5上大都會取得2比1領先後,下個半局遊騎兵打線徹底突破大都會先發賽維里諾(Luis Severino)的投球,單局暢打8人次,敲出5支安打包括史密斯(Josh Smith)的3分砲、朗福德(Wyatt Langford)的陽春砲,遊騎兵攻下4分,以6比2超前。

Josh Smith is competing in the HR Derby, right? pic.twitter.com/0slZM8UJ2V