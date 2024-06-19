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快訊／大谷翔平476英尺本季最遠轟　連4年20轟創日籍打者紀錄

實習記者李立祥／綜合報導

道奇今天（19日）與洛磯進行4連戰第2戰，道奇日籍球星大谷翔平擔任開路先鋒，6局上第3打席轟出陽春砲，本季第20轟出爐，飛行距離476英尺（約145.1公尺）也是本季大聯盟最遠轟，更成為首位連續4年單季敲20轟以上日籍打者。

大谷面對洛磯先發投手岡柏（Austin Gomber），在0好2壞的情況下，瞄準一顆內角球攻擊，一棒將球掃出中外野大牆，打中庫爾斯球場（Coors Field）的中外野大螢幕，這支全壘打的擊球初速113英里（約181.9公里），飛行距離是本季最遠的476英尺（約145.1公尺），仰角30度。

飛行距離為476英尺超過洋基隊賈吉和天使隊楚奧特創下的473英尺的紀錄，成為本賽季大聯盟最長遠的一轟，巨大的弧線讓全場場觀眾歡呼。

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首局大谷打出二壘方向滾地球遭到刺殺，3局上敲出一壘方向滾地球，因野手選擇讓三壘跑者奔回本壘得分，並獲得1分打點。

大谷上一支全壘打是前天對皇家敲出單場雙響炮，不過本場是他本季擔任「開路先鋒」所敲出的第1發全壘打，本季第20轟也與勇士重砲歐蘇納（Marcell Ozuna）並列國聯全壘打第1。

而大谷翔平連4年20轟締造日本球員在大聯盟的紀錄，而在大聯盟生涯第5次單季打出20轟，追平松井秀喜的紀錄。

▲道奇大谷翔平敲出本季第20轟。（圖／達志影像／美聯社）

▲道奇大谷翔平敲出本季第20轟。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： MLB棒球道奇大谷翔平

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