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季後賽鐵人！坦圖高舉寶貝兒慶首冠　霸氣嗆：他們還能說什麼

記者游郁香／綜合報導

塞爾提克一哥坦圖(Jayson Tatum)進入NBA 7年以來，從未缺席任何一場季後賽，全勤打了113場，在歷史上所有26歲以下球員中名列第3。他今年終於一圓冠軍夢，在紙花飛揚的賽場上高高舉起寶貝兒子，成為封王戰一幅美麗而暖心的畫面，他也霸氣回應外界多年來的質疑，「他們現在還能說什麼？」

坦圖本季初接受《The Athletic》訪問時曾直言，「無論我在例行賽季做了什麼，人們都只根據我是否能贏得總冠軍來評斷我。我意識到這一點，好吧，我只是需要做到這件事。」如今他兌現了承諾。

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▲▼塞爾提克坦圖。（圖／VCG）

▲塞爾提克坦圖。（圖／VCG）

塞爾提克今年季後賽前3輪對手一哥都因傷倒下，總冠軍賽對手獨行俠的頭牌唐西奇(Luka Doncic)也受到3種傷勢纏身，不過傷病也是比賽的一部分，尤其到賽季尾聲時，而大家可能忽略了綠衫軍一哥坦圖的耐打程度，他生涯7年從未缺席過任何一場季後賽。

今年總冠軍賽G5是坦圖生涯第113場季後賽，在歷史上26歲以下的球員中，僅次於帕克(Tony Parker)的122場、布萊恩(Kobe Bryant)的119場。坦圖季後賽累計68勝，在所有未滿27歲球員中，則排在第4，前3名為布萊恩的76勝、帕克的75勝和魔術強森(Magic Johnson)的70勝。

▲▼塞爾提克坦圖。（圖／VCG）

▲塞爾提克坦圖。（圖／VCG）

自2017年以探花之姿進入塞爾提克，坦圖在季後賽的出賽場次、上場時間、得分和罰球傲視全聯盟，籃板、助攻、抄截、封阻和三分球也位列前5名。

坦圖在總冠軍賽G5攻下31分、11助攻、8籃板和2抄截，成為總決賽史上第5位在「關門戰」至少攻下30分、10助攻的球員；前4位分別是2017年的柯瑞(Stephen Curry)、1991年的喬丹(Michael Jordan)、1988年的沃錫(James Worthy)和1970年的弗雷澤(Walt Frazier)。

▲▼塞爾提克坦圖。（圖／VCG）

▲塞爾提克坦圖。（圖／VCG）

坦圖賽後用雙手遮住臉，沉浸在奪冠的激動情緒中，他的兒子從背後呼喊著「爹地」並抱住他，他開心將寶貝兒高高舉起，父子一起在紙花飛揚的賽場上享受著奪冠的榮耀時刻，成為封王戰一幅美麗而暖心的畫面。

坦圖也霸氣回應外界多年來的質疑，「我們的球隊韌性十足，全隊過去幾年經歷了很多。現在他們還能說什麼？還能說什麼？」他捧著歐布萊恩金盃走向休息室時，開心大喊，「我們他X的辦到了！」

關鍵字： NBA塞爾提克坦圖

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