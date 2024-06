季後賽鐵人！坦圖高舉寶貝兒慶首冠　霸氣嗆：他們還能說什麼

"Daddy!" Jayson Tatum and Deuce celebrate after the Celtics win the NBA title pic.twitter.com/f4oYLfWtXG

記者游郁香/綜合報導

塞爾提克一哥坦圖(Jayson Tatum)進入NBA 7年以來,從未缺席任何一場季後賽,全勤打了113場,在歷史上所有26歲以下球員中名列第3。他今年終於一圓冠軍夢,在紙花飛揚的賽場上高高舉起寶貝兒子,成為封王戰一幅美麗而暖心的畫面,他也霸氣回應外界多年來的質疑,「他們現在還能說什麼?」

