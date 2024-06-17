投手4次觸身！測試會良莠不齊　餅總建議先篩選：不是大鍋炒

▲統一獅總教練林岳平。（圖／記者簡名杉攝）

記者歐建智／台北報導

中華職棒今天舉辦新人測試會，選手良莠不齊，統一獅總教練林岳平建議，需要進一步篩選，有些選手並不是那麼完整的經歷，只是抱著測試的機會。

今年中職新人測試會有130人報名，今天有2人沒有來，實際報到測試是128人，投手53人、野手75人。

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林岳平率領統一獅教練團和球探到場，有幾位選手在統一獅之前自辦的測試會出現過，林岳平表示，投手都有自己的天賦，球隊最後的選擇方向將在6月20日的正式名單公布後確定。

統一獅自辦測試會中，投手有16人左右，野手約有10多人，總共近30人，都是球探找來的球隊比較需要的選手。

中職今年新人測試會有投手投出4次觸身球，林岳平表示，有些選手的經歷並不完整，只是抱著測試的機會來參加，但實際過程並不理想。投手投觸身球3、4個，對測試的人也不是好事。

林岳平建議，報名後的資格的篩選可能需要更謹慎，「資格篩選可能要再謹慎，不是大鍋炒，而是真正有一定經歷的，有符合條件的。」

旅美好手李灝宇的投手哥哥李灝昇今天也來測試，他也參加統一獅自辦的測試會。林岳平對他有印象，他說，「我們在測試會中看到他，我記得他的名字，他的特色也很明顯。他需要一段時間的訓練才能更完整，這段時間能否完成，是否有人給他機會，都還是未知數。」

對於統一獅的選秀策略，林岳平表示，球隊策略一直都是優先選擇最出色的選手，並且是球隊需要的位置，會以這些選手為首要目標。