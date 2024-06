G5再度造訪波士頓　厄文嘆當年沒能融入綠衫軍

▲厄文(Kyrie Irving)。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者胡冠辰/綜合報導

NBA總冠軍賽,達拉斯獨行俠在G4中以122比84痛宰波士頓塞爾提克,成功「續命」延長戰線,當家球星厄文(Kyrie Irving)也結束了個人對塞爾提克的13連敗,然而就在G5回到波士頓開打之前,厄文在賽前記者會坦言,2017年他沒有成功融入塞爾提克的球隊文化中。

“SEE YOU GAME 5!” What Kyrie Irving yelled to the Boston Celtics crowd after Dallas lost Game 2 of the 2024 NBA Finals, now trailing 2-0. Will Dallas win two at home & force Game 5 in Boston? pic.twitter.com/oWfnc3BohP

厄文在賽前記者會直言,當時自己沒有融入塞爾提克球隊文化,並形容波士頓的球隊文化非常「強烈」,最後也提到當年自己犯了不尊重他們錯誤,其中包括2022年賽季對綠衫軍球迷豎中指以及2021年賽季在波士頓主場獲勝後故意踩塞爾提克半場logo。

「你必須在這裡表達你的尊重,」厄文說道。「我認為這就是我最初掙扎的問題,我想知道如何在這裡成為一名偉大的球員,同時贏得冠軍,領導一支球隊,無私的加入塞爾提克的組織者或他們在這裡的崇拜者,他們希望你能夠無縫的融入塞爾提克的自豪感,融入他們的一切。如果你不這樣做,那麼你就會被淘汰。」

Kyrie Irving reflects on how he didn’t want to be traded to Boston and didn’t have the right attitude:



“As a player, they expect you to buy into the Celtics pride. If you don’t, you’re going to be outed. I’m one of the people who is on the outs,” he says, laughing. pic.twitter.com/b1ehxixQhR