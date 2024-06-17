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G5再度造訪波士頓　厄文嘆當年沒能融入綠衫軍

▲厄文（Kyrie Irving）。（圖／達志影像／美聯社）

▲厄文（Kyrie Irving）。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者胡冠辰／綜合報導

NBA總冠軍賽，達拉斯獨行俠在G4中以122比84痛宰波士頓塞爾提克，成功「續命」延長戰線，當家球星厄文（Kyrie Irving）也結束了個人對塞爾提克的13連敗，然而就在G5回到波士頓開打之前，厄文在賽前記者會坦言，2017年他沒有成功融入塞爾提克的球隊文化中。

厄文在賽前記者會直言，當時自己沒有融入塞爾提克球隊文化，並形容波士頓的球隊文化非常「強烈」，最後也提到當年自己犯了不尊重他們錯誤，其中包括2022年賽季對綠衫軍球迷豎中指以及2021年賽季在波士頓主場獲勝後故意踩塞爾提克半場logo。

「你必須在這裡表達你的尊重，」厄文說道。「我認為這就是我最初掙扎的問題，我想知道如何在這裡成為一名偉大的球員，同時贏得冠軍，領導一支球隊，無私的加入塞爾提克的組織者或他們在這裡的崇拜者，他們希望你能夠無縫的融入塞爾提克的自豪感，融入他們的一切。如果你不這樣做，那麼你就會被淘汰。」

厄文在記者會還談笑風生的說道，自己就是那個出局的人，「我是那些被排除在外的人之一（笑），我完全同意這一點，你知道我的意思，我知道自己做的，他們不會用溫暖的擁抱歡迎我。」

厄文最後提到，在TD花園舉行的系列賽前兩場比賽中，獨行俠並沒有「像我們希望的那樣穩定」，當被問及考慮到波士頓的一些獨特情況時，厄文表示他會「改變一些事情」。

「為我即將面臨的事情做好準備，」厄文說道，「最重要的是，不要讓這件事與我有關，也不要與除了我的隊友之外的任何人一起產生能量，僅此而已。」

關鍵字： NBA塞爾提克獨行俠厄文

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