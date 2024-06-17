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快訊／柯敬賢75萬美元加盟道奇　創旅美台灣外野手最高身價

▲▼柯敬賢加盟道奇記者會 。（圖／記者李毓康攝）

▲▼柯敬賢加盟道奇記者會 。（圖／記者李毓康攝）

▲▼柯敬賢加盟道奇記者會 。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／台北報導

台灣好手柯敬賢17日舉辦加盟道奇會，據了解合約總額75萬元（約新台幣2421萬元），超過陳金鋒、高國輝、林旺衛等旅美外野手身價，創台灣旅美外野手最高紀錄。

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柯敬賢的父親是台灣原住民，母親則是南非人，父母身高都超過170公分，遺傳兩人的基因，國小就170公分，升上高中後成長到190公分。柯敬賢在國中就備受矚目，青棒時期在平鎮高中發揮跑、打、守三拍子好手的特色，去年也在U18世界盃開轟，也獲頒最佳外野手獎，因此獲得旅美門票。

高二那年柯敬賢的父親因為受傷且傷口感染而過世，他帶著對父親的思念在球場上拚戰，希望天上的爸爸有看到他的好表現，剛好6月16日是父親的冥誕，與道奇簽約也是給予父親的最佳賀禮。

過去台灣旅美外野手身價最高為陳金鋒簽約金68萬，據了解，柯敬賢以總額75萬元加盟道奇，創台灣外野手新高紀錄。柯敬賢為第10位加盟道奇隊的台灣球員，也是道奇所簽下的第4位台灣野手。

道奇環太平洋球探部總管狄波（Jon Deeble）表示，「敬賢14歲的時候，由台灣球探Allen轉告，有很特別的球員，來到台灣看過後，證明他的眼光是對的，我們國際部副總和很多球探都觀察過敬賢，去年U18世界盃也看過，打擊出色，各方面都很優秀，帶領台灣進冠軍戰，道奇眼中是MVP。

狄波提到，「他的守備位置主要是中外野手，棒球場上中線是重要位置，以他的身材，有很好的速度和臂力，擊球率高，超越同齡的本壘本紀律，兩好球還是有好打擊，打擊力量是非常驚艷的。」

記者會上，道奇送上驚喜影片，柯蕭（Clayton Kershaw）、山本由伸等球星送上祝福，柯敬賢表示，「很開心有這些明星幫我加油，我也會繼續努力，盡快上去跟他們在同一起場比賽。」他期許自己四年後上大聯盟，跟偶像大谷翔平同場比賽。

關鍵字： 柯敬賢道奇台灣球員簽約金紀錄

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