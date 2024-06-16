SBL將擴編！基隆市政府決議通過成立在地球隊

▲基隆市政府決議成立SBL新球隊。（圖／籃協提供）

記者簡名杉／綜合報導

屬於基隆的SBL球隊即將誕生！今年超級籃球聯賽(SBL)不僅在基隆首辦正式賽事，更將繼30年前中華職籃(CBA)幸福豹之後成立在地球隊。經基隆市長謝國樑及立法委員林沛祥積極與中華民國籃球協會(CTBA)爭取，終於在今(16)日該會理事會中通過決議，將支持在SBL賽事中成立基隆的籃球隊。

自30年前中華職籃(CBA)幸福豹，將基隆市立體育館作為主場，但在歷經CBA5年多的運作解散後，即無國內球隊進駐基隆，正式賽事也少在基隆舉辦。謝國樑表示，成立基隆的SBL籃球隊是基隆市體育發展的重要里程碑，市府團隊和市民朋友們共同實踐「建立一支基隆球隊」的夢想，未來基隆的SBL籃球隊除了可以帶動城市運動風氣外，更可以讓體育人才根留基隆，拉長既有的三級銜接制度，讓基隆人可以留在基隆為自己的家鄉打球。

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謝國樑亦指出，球隊籌備期間，市府團隊會盡可能凝聚市民共識，為基隆在地球隊，找到最適合出戰SBL的隊名，同時市府也將投注經費整建既有場館、培植體育人才、鼓勵市民投入籃球運動，讓整個城市都能因籃球發展而受益，也讓市民與球員獲得舒適的訓練場地。

林沛祥認為，基隆有舉辦逾30年的公園盃與一信盃兩大賽事，每年夏季報名的隊伍數眾多，是基隆具傳統性的體育賽事，今日籃協宣布，SBL將成立基隆在地球隊，相信是基隆體育發展的新頁，希望能與謝市長，共同建立基隆SBL籃球的主場屬地性，邀請市民一起參與改變，建立基隆人共有的歸屬感及榮耀。

中華籃協理事長謝典林提及，近15年的籃壇人氣王，體育界的長青樹-野獸林志傑，球星魅力就是在SBL台啤時期奠定，以及目前擔任裕隆隊教練，往日的靈活大前鋒，橡皮人李啟億，他們三級籃球時期，都是在基隆的球場與鬥牛場磨練出來的，顯見籃球這項體育項目，在許多基隆人心中占有舉足輕重的地位。

過往基隆公部門均無法有效爭取到更高等級的賽事前進基隆，直到去(112)年市府重視活化與升級室內空間，大幅整建市立體育館，從舉辦超強卡司的年終演唱會，到今年SBL正式賽事開始舉辦在基隆，如今更爭取到SBL球隊將在基隆成立，讓懷有籃球夢的青年學子能夠期待在基隆室內舒適場館觀賞國內一級賽事，並支持基隆的在地球隊。