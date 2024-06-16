運動雲

>

SBL將擴編！基隆市政府決議通過成立在地球隊

▲基隆市政府決議成立SBL新球隊。（圖／籃協提供）

▲基隆市政府決議成立SBL新球隊。（圖／籃協提供）

記者簡名杉／綜合報導

屬於基隆的SBL球隊即將誕生！今年超級籃球聯賽(SBL)不僅在基隆首辦正式賽事，更將繼30年前中華職籃(CBA)幸福豹之後成立在地球隊。經基隆市長謝國樑及立法委員林沛祥積極與中華民國籃球協會(CTBA)爭取，終於在今(16)日該會理事會中通過決議，將支持在SBL賽事中成立基隆的籃球隊。

自30年前中華職籃(CBA)幸福豹，將基隆市立體育館作為主場，但在歷經CBA5年多的運作解散後，即無國內球隊進駐基隆，正式賽事也少在基隆舉辦。謝國樑表示，成立基隆的SBL籃球隊是基隆市體育發展的重要里程碑，市府團隊和市民朋友們共同實踐「建立一支基隆球隊」的夢想，未來基隆的SBL籃球隊除了可以帶動城市運動風氣外，更可以讓體育人才根留基隆，拉長既有的三級銜接制度，讓基隆人可以留在基隆為自己的家鄉打球。

[廣告]請繼續往下閱讀...

謝國樑亦指出，球隊籌備期間，市府團隊會盡可能凝聚市民共識，為基隆在地球隊，找到最適合出戰SBL的隊名，同時市府也將投注經費整建既有場館、培植體育人才、鼓勵市民投入籃球運動，讓整個城市都能因籃球發展而受益，也讓市民與球員獲得舒適的訓練場地。

林沛祥認為，基隆有舉辦逾30年的公園盃與一信盃兩大賽事，每年夏季報名的隊伍數眾多，是基隆具傳統性的體育賽事，今日籃協宣布，SBL將成立基隆在地球隊，相信是基隆體育發展的新頁，希望能與謝市長，共同建立基隆SBL籃球的主場屬地性，邀請市民一起參與改變，建立基隆人共有的歸屬感及榮耀。

中華籃協理事長謝典林提及，近15年的籃壇人氣王，體育界的長青樹-野獸林志傑，球星魅力就是在SBL台啤時期奠定，以及目前擔任裕隆隊教練，往日的靈活大前鋒，橡皮人李啟億，他們三級籃球時期，都是在基隆的球場與鬥牛場磨練出來的，顯見籃球這項體育項目，在許多基隆人心中占有舉足輕重的地位。

過往基隆公部門均無法有效爭取到更高等級的賽事前進基隆，直到去(112)年市府重視活化與升級室內空間，大幅整建市立體育館，從舉辦超強卡司的年終演唱會，到今年SBL正式賽事開始舉辦在基隆，如今更爭取到SBL球隊將在基隆成立，讓懷有籃球夢的青年學子能夠期待在基隆室內舒適場館觀賞國內一級賽事，並支持基隆的在地球隊。

關鍵字： SBL基隆

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

快訊／統一獅調整教練團　羅錦龍轉牛棚教練

快訊／統一獅調整教練團　羅錦龍轉牛棚教練

吳芳嫺無緣巴黎奧運　詹詠然正面回應：依規定制度報名

吳芳嫺無緣巴黎奧運　詹詠然正面回應：依規定制度報名

中職雙北三地同日開打　總觀眾人數47960人締紀錄

中職雙北三地同日開打　總觀眾人數47960人締紀錄

44年首人！「唐西奇愛將」平魔術強森神紀錄　砍三分獻給亡母

44年首人！「唐西奇愛將」平魔術強森神紀錄　砍三分獻給亡母

單場2安跳出來當英雄　高宇杰：過去的失敗已是谷底

單場2安跳出來當英雄　高宇杰：過去的失敗已是谷底

前4局被古林睿煬8K！兄弟集合後破解　平野：盡了最大努力

前4局被古林睿煬8K！兄弟集合後破解　平野：盡了最大努力

恩比德與「未來隊友」現身總決賽？　談七六人補強眼神飄向喬治

恩比德與「未來隊友」現身總決賽？　談七六人補強眼神飄向喬治

浪花兄弟掰了？K湯取消追蹤勇士　連拿第4冠與柯瑞合照都刪了

浪花兄弟掰了？K湯取消追蹤勇士　連拿第4冠與柯瑞合照都刪了

綠軍冠軍大將失常坦言「總決賽G4很難打」　奇德：他們準備慶祝

綠軍冠軍大將失常坦言「總決賽G4很難打」　奇德：他們準備慶祝

金本知憲賽前叮嚀要贏球　平野惠一做到了：壓力很大

金本知憲賽前叮嚀要贏球　平野惠一做到了：壓力很大

超Q正妹大跳《Seve》鬼步舞　網友：內心的冰山融化了

熱門新聞

快訊／統一獅調整教練團　羅錦龍轉牛棚教練

吳芳嫺無緣巴黎奧運　詹詠然正面回應：依規定制度報名

中職雙北三地同日開打　總觀眾人數47960人締紀錄

44年首人！「唐西奇愛將」平魔術強森神紀錄　砍三分獻給亡母

單場2安跳出來當英雄　高宇杰：過去的失敗已是谷底

前4局被古林睿煬8K！兄弟集合後破解　平野：盡了最大努力

讀者回應

﻿

熱門新聞

1統一獅調整教練團　羅錦龍轉牛棚

2踢掉吳芳嫺？　詹詠然親自回應了

3中職雙北三地同日開打　47960人締紀錄

4「唐西奇愛將」平魔術強森神紀錄

5單場2安當英雄　高宇杰：過去失敗已是谷底

最新新聞

1網傳悍將道鉑戈因傷報銷　陳金鋒說明傷情

272歲NFL傳奇教頭熱戀24歲啦啦隊長

3基隆市政府決議通過成立在地SBL球隊

4盧峻翔摘MVP、沃許本奪最佳洋將

5杉谷拳士與悍將合辦棒球營回饋基層

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

3機視角看李多慧SOLO　中場連跳2首KPOP夯曲

星爺配音員石班瑜現身球場　重現經典聲音掀全場回憶殺

台鋼啦啦隊最強外援再+1　Mingo發豪語：證明我是天花板

換局時富邦練習遭關燈　陳金鋒爆氣噴：兩次了！

大谷邀裁判做《七龍珠》動作　他舉手發現「被釣中」急逃離

台中3億超跑車隊迎娶！　新娘丟衝鋒槍笑：我脾氣比較大

單車弟被鬼切...熱心男緊追　女騎士喊有打燈：他自己撞到

黃宣唱《你的甜蜜》放閃台下老婆　一直在主持「別忘記我是歌手」XD

吳慷仁正面全裸「目測17公分」羞笑　「吃很多部位」..楊雅喆：沒人可做到這樣

萌弟自動翻譯「英文單詞」　自信唸完...媽笑：老師是誰?
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366