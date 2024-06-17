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36歲老將單場雙響砲＋5打席全上壘！　大都會4連勝

▲大都會老將馬丁尼茲（J.D. Martinez）單場雙響砲。（圖／達志影像／美聯社）

▲大都會老將馬丁尼茲（J.D. Martinez）單場雙響砲。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者李立祥／綜合報導

紐約大都會老將馬丁尼茲（J.D. Martinez），在面對聖地牙哥教士的比賽中，敲出單場雙響砲，並且5打席全數上壘，加上先發投手昆塔納（Jose Quintana）優質先發，終場大都會以5比1擊敗教士。

大都會先發投手昆塔納前4局無失分，首局被小塔蒂斯（Fernando Tatis Jr.）敲安後，連續解決9名打者。但大都會打者也無法掌握教士先發馬祖爾（Adam Mazur）控球不佳的問題，在得點圈5次打擊機會都沒有敲安。

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不過大都會在4局下開始發力，林多（Francisco Lindor）、尼莫（Brandon Nimmo）連續敲出長打，幫助大都會先馳得點，馬丁尼斯面對右投手布里托（Jhony Brito），滿球數的情況下敲出中右外野方向全壘打，將比分擴大至3比0。

教士梅里歐（Jackson Merrill）5局上敲出陽春砲，幫助教士破蛋，不過昆塔納該局飆出3K，並在投完6局後退場，總計本場使用88球，投完6局只失1分，被擊出2支安打，送出2次保送和6次三振，牛棚投手也順利守成，昆塔納拿到本季第2勝。

馬丁尼斯7局下再度開轟，一發陽春全壘打擴大領先；尼莫8局下再以一壘安打，將比分擴大至4分。賽後聊到馬丁尼斯，投手昆塔納表示，「他是我見過最好的打者之一，我與他對戰很久，他總是很聰明、準備充分、充滿渴望、想一棒造成傷害，他太了不起了。」

36歲馬丁尼茲在過去的7場比賽中已經貢獻11分打點，並在前天對馬林魚的比賽中擊出生涯首發再見全壘打，隔天對教士的比賽中也貢獻2分打點，幫助大都會贏下勝利。談到馬丁尼茲，隊友林多表示，「他的穩定性和準備方式以及他對每個投球的處理方式，都足以說明他是打擊大師。看他比賽很有趣，這種熱情會傳染給大家，我們都在旁邊觀看，並學習他，而他總是在球隊面前表現出色，很高興他現在跟我同隊。」

大都會5月狀況低迷，在經歷11場9敗困境之後自召開球員會議，可能是開會的成效開始了，之後的14場比賽大都會贏下其中10場，近期更是4連勝，馬丁尼茲表示，「我覺得大家越來越有自信，我一直在說，我們只要努力上場比賽，不要擔心勝負，打出我們的水準就好。」他也表示，對自己來說，準備好手中的球棒，並在每次打擊都全力以赴是他的職責。

關鍵字： MLB棒球大都會

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