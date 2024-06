36歲老將單場雙響砲＋5打席全上壘！　大都會4連勝

▲大都會老將馬丁尼茲(J.D. Martinez)單場雙響砲。(圖/達志影像/美聯社)

實習記者李立祥/綜合報導

紐約大都會老將馬丁尼茲(J.D. Martinez),在面對聖地牙哥教士的比賽中,敲出單場雙響砲,並且5打席全數上壘,加上先發投手昆塔納(Jose Quintana)優質先發,終場大都會以5比1擊敗教士。

大都會先發投手昆塔納前4局無失分,首局被小塔蒂斯(Fernando Tatis Jr.)敲安後,連續解決9名打者。但大都會打者也無法掌握教士先發馬祖爾(Adam Mazur)控球不佳的問題,在得點圈5次打擊機會都沒有敲安。

不過大都會在4局下開始發力,林多(Francisco Lindor)、尼莫(Brandon Nimmo)連續敲出長打,幫助大都會先馳得點,馬丁尼斯面對右投手布里托(Jhony Brito),滿球數的情況下敲出中右外野方向全壘打,將比分擴大至3比0。

J.D. MARTINEZ DELIVERS AGAIN!



A 2-run homer to put the Mets up 3-0! pic.twitter.com/pXQBwfOGqZ