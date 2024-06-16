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44年首人！「唐西奇愛將」平魔術強森神紀錄　砍三分獻給亡母

記者游郁香／綜合報導

年僅20歲的獨行俠菜鳥長人里夫利二世(Dereck Lively II)在G4生死戰中，以5投4中貢獻11分、12籃板，成為總決賽史上最年輕砍進三分的球員，他連續2戰都繳出雙十數據，是繼1980年的魔術強森(Magic Johnson)後，首位達成此紀錄的菜鳥，「金童」唐西奇(Luka Doncic)賽後再次表達對他的高度讚賞。

去年首輪第12順位新秀里夫利二世，菜鳥季就擠進獨行俠主要輪替陣容，他與「金童」唐西奇擁有絕佳默契，G4首節他在底角接到唐西奇的傳球，砍進個人總冠軍賽生涯首顆三分球，20歲的他締造NBA總決賽「最年輕」砍進三分紀錄。

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▲▼獨行俠菜鳥長人里夫利二世。（圖／達志影像／美聯社）

▲獨行俠菜鳥長人里夫利二世。（圖／達志影像／美聯社）

這位216公分長人也是在總決賽單場至少拿下10分、10籃板、完成雙十的球員中，年紀最小的一位；還是自1980年的魔術強森後，首位在總決賽連2場繳出雙十數據的菜鳥，史上也僅有他們兩人能以20歲以下的年齡達成此紀錄，足見他的潛力。

里夫利二世G4從板凳出發，5投4中，命中率達8成，砍下11分創個人總決賽生涯新高，抓下12籃板中有7顆是進攻籃板，同樣是個人總決賽最佳紀錄，單場正負值+20，成了自1997-1998賽季開始追蹤正負值以來，唯一一位在總決賽單場正負值達+20的新秀。

里夫利二世賽後把個人總決賽首顆三分球獻給癌逝的母親德萊斯黛爾(Kathy Drysdale)，「這一球獻給她，她幫助我命中這記三分，她將幫助我完成更多事。」

▲▼獨行俠菜鳥長人里夫利二世。（圖／記者游郁香製）

▲里夫利二世的母親今年4月病逝，來不及參與他生涯首次季後賽之旅。（圖／記者游郁香製）

自他的父親2013年突然離世後，里夫利二世就與媽媽相依為命；不幸的是，德萊斯黛爾在與何杰金氏淋巴瘤對抗10幾年後，不幸在今年4月病逝，來不及參與兒子首個NBA季後賽之旅。

里夫利二世有著超齡的成熟與自信，他表示若對手在底角位置放他投籃，他會毫不猶豫出手，「Luka把球傳給我。當我出手命中時，他開心地跳了起來，從我的隊友那裡得到這樣的反應真是太棒了。」

▲▼獨行俠菜鳥長人里夫利二世。（圖／達志影像／美聯社）

▲獨行俠菜鳥長人里夫利二世。（圖／達志影像／美聯社）

唐西奇也再次表達對這位菜鳥長人的高度讚賞，「我覺得人們忘記他是一個新秀。他是菜鳥，卻繳出這樣的表現。他整季都打得非常出色，看著他成長真是不可思議。能和他一起打球太有趣了，很榮幸能稱他為我的隊友。」

主帥奇德(Jason Kidd)談到里夫利二世G4帶來的影響時表示，「他充滿了活力，他的那記三分展示了他的射程。他打得很棒，給了我們二波得分的機會，吸引犯規、抓下進攻籃板，這是我們需要的。」

塞爾提克記者韋斯(Jared Weiss)分析，在這個系列賽中，獨行俠除了雙星唐西奇、厄文(Kyrie Irving)之外，沒有其他球員能夠深入禁區後再導傳到外圍，里夫利二世G4做到這一點，且他是全隊唯一具備足夠的身材和視野完成這個動作的球員。

▲▼獨行俠菜鳥長人里夫利二世。（圖／達志影像／美聯社）

▲獨行俠菜鳥長人里夫利二世。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA獨行俠唐西奇里夫利二世

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