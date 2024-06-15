快訊／高宇杰、岳東華關鍵安打　兄弟大巨蛋6比2擊敗統一

▲中信兄弟岳東華 。（圖／中信兄弟提供）

記者歐建智／台北報導

中信兄弟今天（15日）在台北大巨蛋主場舉辦「阪神甲子園球場日」，在現場破紀錄32988位觀眾觀賽。中信兄弟在7局下江坤宇安打帶動下，高宇杰敲出追平安，岳東華打出超前二壘安打打進2分。8局下再得2分。以6比2逆轉擊敗統一獅。

統一獅第一次到台北大巨蛋比賽，甚至沒有來大巨蛋練球，但2局上陳鏞基打出左外野陽春砲，統一獅在大巨蛋首轟，林安可及陳重羽再接連安打突破中信兄弟先發投手德保拉的投球，再攻下1分。

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中信兄弟前4局被統一獅先發投手古林睿煬封鎖，被10次三振，在5局下曾頌恩率先二壘安打，王政順與高宇杰再安打終於突破古林睿煬的壓制追回1分。

統一獅7局下換下古林睿煬，由劉予承中繼登板，7局下中信兄弟江坤宇打出左外野安打，一出局後到二壘，高宇杰敲左外野安打送回來追平比數，岳政華再安打占一、二壘，統一獅再換投辛俊昇，岳東華適時二壘安打打進2分，反以2分超前。

中信兄弟8局下江坤宇、王政順安打加高宇杰保送成滿壘，岳政華安打攻進2分。

統一獅先發投手古林睿煬6局飆出11次三振，被7支安打，沒有保送，只失1分，但勝投被牛棚搞丟了。

中信兄弟先發投手德保拉6局被1轟在內5支安打，5次三振與2次保送，失2分逃過敗投。李振昌中繼1局無失分，拿下本季第2勝。