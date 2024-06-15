運動雲

>

金本知憲台北大巨蛋開球　被他惡作劇的人後來都當總教練

▲ 中信兄弟大巨蛋阪神日主題週活動，邀請阪神虎OB球員金本知憲開球。（圖／記者李毓康攝）

▲中信兄弟大巨蛋阪神日主題週活動，邀請阪神虎OB球員金本知憲開球。（圖／記者李毓康攝）

記者歐建智／台北報導

日本職棒「平成鐵人」金本知憲今天（15日）受邀擔任中信兄弟在台北大巨蛋主場的「阪神甲子園球場日」開球，自己會被邀請開球很意外，他說：「這次真的是為了平野（中信兄弟總教練)來的。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

金本知憲在球員時期連續出賽1766場，並連續1492場打滿9局，被稱為「平成鐵人」，日職生涯有2539支安打、476支全壘打、1521分打點、打擊率達2成85。2012年球季結束後選擇退休，曾擔任過3年阪神隊監督。

今天他為中信兄弟在台北大巨蛋的「阪神甲子園球場日」，擔任開球打者，他表示，學生時代時曾來過台灣1次，當時對台灣的人情味印象很深。

對於這次受中信兄弟之邀開球，接到邀約時十分意外，心想「欸？怎麼會找我？」他坦言接到平野惠一的電話之後決定來台，「平常我很少出席這種活動，這次真的是為了平野（惠一）來的。」

金本知憲說，「雖然現在來開球，有一點不好意思，但進到球場，也會想到一些以前的事情，很懷念畫面跟氣氛。」首次造訪台北大巨蛋，他說。「有點嚇一跳，這個球場這麼好，空間高度滿高的。」

▲▼中信兄弟大巨蛋阪神日主題週活動，邀請阪神虎OB球員金本知憲開球。（圖／記者李毓康攝）

▲中信兄弟大巨蛋阪神日主題週活動，邀請阪神虎OB球員金本知憲開球。（圖／記者李毓康攝）

見到久違不見的平野惠一，金本知憲說：「很久沒看到他，他都沒什麼變、很有活力，希望他繼續加油。」

金本知憲對平野惠，印象最深的是對他惡作劇，「人生中對他惡作劇最多的是新井貴浩，平野是第2名，好像被我惡作劇的人後來都會當總教練。」他說。

雖然已經退休，但金本表示，每當他進入球場，就會有想打棒球的心情。他透露，看到球迷穿著黃色球衣，讓他有種像來看阪神比賽的感覺。

金本透露，當平野邀請他來開球時，他曾擔心「台灣的選手應該不知道我吧」，但來到台灣後，他發現自己的知名度遠超過他的預期。

▲▼中信兄弟大巨蛋阪神日主題週活動，邀請阪神虎OB球員金本知憲開球。（圖／記者李毓康攝）

▲中信兄弟大巨蛋阪神日主題週活動，邀請阪神虎OB球員金本知憲開球。（圖／記者李毓康攝）

關鍵字： 中職棒球

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

浪花兄弟掰了？K湯取消追蹤勇士　連拿第4冠與柯瑞合照都刪了

浪花兄弟掰了？K湯取消追蹤勇士　連拿第4冠與柯瑞合照都刪了

快訊／拒被橫掃！獨行俠總決賽G4狂勝38分　雙星3節猛飆50分

快訊／拒被橫掃！獨行俠總決賽G4狂勝38分　雙星3節猛飆50分

中信兄弟先發、牛棚都缺　王建民有鎖定大學投手

中信兄弟先發、牛棚都缺　王建民有鎖定大學投手

快訊／中信兄弟台北大巨蛋32988人進場　打破中職紀錄

快訊／中信兄弟台北大巨蛋32988人進場　打破中職紀錄

快訊／詹詠然震撼宣告　巴黎奧運將是中華隊生涯最終戰

快訊／詹詠然震撼宣告　巴黎奧運將是中華隊生涯最終戰

大谷翔平單場雙安打擊率回升　道奇4比3險勝皇家

大谷翔平單場雙安打擊率回升　道奇4比3險勝皇家

柯瑞列自己時代的NBA最佳5人　只有1位不是巴黎奧運隊友

柯瑞列自己時代的NBA最佳5人　只有1位不是巴黎奧運隊友

肋骨骨裂可能缺陣至少4週　林辰勳強調2人都是無心之過

肋骨骨裂可能缺陣至少4週　林辰勳強調2人都是無心之過

台、日、韓啦啦隊首度大巨蛋合體　峮峮希望增加日籍新成員

台、日、韓啦啦隊首度大巨蛋合體　峮峮希望增加日籍新成員

逆轉再逆轉！郭嚴文「道歉」超前一擊　味全龍客場復仇悍將

逆轉再逆轉！郭嚴文「道歉」超前一擊　味全龍客場復仇悍將

輾爆60kg巨蟒斷三截！ 台鐵司機傻住雙人崩潰抬屍下山

熱門新聞

浪花兄弟掰了？K湯取消追蹤勇士　連拿第4冠與柯瑞合照都刪了

快訊／拒被橫掃！獨行俠總決賽G4狂勝38分　雙星3節猛飆50分

中信兄弟先發、牛棚都缺　王建民有鎖定大學投手

快訊／中信兄弟台北大巨蛋32988人進場　打破中職紀錄

快訊／詹詠然震撼宣告　巴黎奧運將是中華隊生涯最終戰

大谷翔平單場雙安打擊率回升　道奇4比3險勝皇家

讀者回應

﻿

熱門新聞

1浪花兄弟掰了？K湯取消追蹤勇士

2拒被橫掃！獨行俠總決賽G4狂勝38分

3先發、牛棚缺　王建民鎖定大學投

4兄弟台北大巨蛋32988人進場　破中職紀錄

5詹詠然：巴黎奧運是我中華隊最終戰

最新新聞

1「煙火秀」4轟！台鋼4連勝

2樂天爭冠仍有希望　古久保：專注

3高宇杰、岳東華安打　兄弟大巨蛋擊敗統一

4林媽媽都激動了　林書緯當G3致勝英雄

5中信兄弟大巨蛋票房加商品收入超過3800萬

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

3機視角看李多慧SOLO　中場連跳2首KPOP夯曲

台鋼啦啦隊最強外援再+1　Mingo發豪語：證明我是天花板

鼓手視角看龍舟賽！　肌肉炸裂臨場感MAX

黃玉霖全運會竟「提前慶祝」　0.03秒之差丟金被隊友逆轉

星爺配音員石班瑜現身球場　重現經典聲音掀全場回憶殺

高捷國中就懂情趣用品！　講解用法「吳慷仁聽到崩潰XD」

化身「長輩」開慶生趴　穿Polo衫配護腰超傳神

波特王才爆「大陸砸錢邀台網紅」　王仁甫拍「成都旅遊片」澄清：全程自費

女拿高壓水槍清洗社區地板　一層黑→停車格顯現超療癒

跳手指舞歡送畢業生　警專生甩髮燦笑甜炸
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366