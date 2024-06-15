金本知憲台北大巨蛋開球　被他惡作劇的人後來都當總教練

▲中信兄弟大巨蛋阪神日主題週活動，邀請阪神虎OB球員金本知憲開球。（圖／記者李毓康攝）

記者歐建智／台北報導

日本職棒「平成鐵人」金本知憲今天（15日）受邀擔任中信兄弟在台北大巨蛋主場的「阪神甲子園球場日」開球，自己會被邀請開球很意外，他說：「這次真的是為了平野（中信兄弟總教練)來的。」

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金本知憲在球員時期連續出賽1766場，並連續1492場打滿9局，被稱為「平成鐵人」，日職生涯有2539支安打、476支全壘打、1521分打點、打擊率達2成85。2012年球季結束後選擇退休，曾擔任過3年阪神隊監督。

今天他為中信兄弟在台北大巨蛋的「阪神甲子園球場日」，擔任開球打者，他表示，學生時代時曾來過台灣1次，當時對台灣的人情味印象很深。

對於這次受中信兄弟之邀開球，接到邀約時十分意外，心想「欸？怎麼會找我？」他坦言接到平野惠一的電話之後決定來台，「平常我很少出席這種活動，這次真的是為了平野（惠一）來的。」

金本知憲說，「雖然現在來開球，有一點不好意思，但進到球場，也會想到一些以前的事情，很懷念畫面跟氣氛。」首次造訪台北大巨蛋，他說。「有點嚇一跳，這個球場這麼好，空間高度滿高的。」

▲中信兄弟大巨蛋阪神日主題週活動，邀請阪神虎OB球員金本知憲開球。（圖／記者李毓康攝）

見到久違不見的平野惠一，金本知憲說：「很久沒看到他，他都沒什麼變、很有活力，希望他繼續加油。」

金本知憲對平野惠，印象最深的是對他惡作劇，「人生中對他惡作劇最多的是新井貴浩，平野是第2名，好像被我惡作劇的人後來都會當總教練。」他說。

雖然已經退休，但金本表示，每當他進入球場，就會有想打棒球的心情。他透露，看到球迷穿著黃色球衣，讓他有種像來看阪神比賽的感覺。

金本透露，當平野邀請他來開球時，他曾擔心「台灣的選手應該不知道我吧」，但來到台灣後，他發現自己的知名度遠超過他的預期。

▲中信兄弟大巨蛋阪神日主題週活動，邀請阪神虎OB球員金本知憲開球。（圖／記者李毓康攝）