詹皇準備聯手瑞迪克和兒子？　湖人試訓布朗尼看重他3種能力

Bronny James had a pre-draft workout with the Lakers earlier today (via @2Cool2Blog ) pic.twitter.com/zAswMBZyfc

記者游郁香/綜合報導

湖人是否會在今年選秀會選進「詹皇之子」布朗尼(Bronny James),讓預計重新簽約的詹姆斯(LeBron James)一圓父子聯手的美夢,受到各界高度矚目。布朗尼今(14)日到湖人進行選秀前試訓。據《洛杉磯時報》記者沃克(Dan Woike)的消息,「皇子」的運動能力、防守潛力和投籃表現引起洛城高層的興趣。

▲湖人天王詹姆斯將聯手兒子布朗尼?他的節目搭檔瑞迪克是洛城新帥的頭號人選。(圖/記者游郁香製)

NBA選秀會將在台灣時間27、28日登場,距今只剩最後2周的時間,湖人卻還未能確定新任主帥人選。《ESPN》權威記者沃納洛斯基(Adrian Wojnarowski)今日報導,洛城高層這個周末將找詹姆斯的節目搭檔、前帥哥射手瑞迪克參加總教練的面試,「如果他表現出色的話,有望成為頭號人選。」

Full ESPN story on JJ Redick interviewing for Lakers coaching job with Rob Pelinka and Jeanie Buss this weekend — with an opportunity to move to forefront with a strong performance https://t.co/qdpjDkYg0a