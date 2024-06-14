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詹皇準備聯手瑞迪克和兒子？　湖人試訓布朗尼看重他3種能力

記者游郁香／綜合報導

湖人是否會在今年選秀會選進「詹皇之子」布朗尼(Bronny James)，讓預計重新簽約的詹姆斯(LeBron James)一圓父子聯手的美夢，受到各界高度矚目。布朗尼今(14)日到湖人進行選秀前試訓。據《洛杉磯時報》記者沃克(Dan Woike)的消息，「皇子」的運動能力、防守潛力和投籃表現引起洛城高層的興趣。

▲▼湖人天王詹姆斯將聯手兒子布朗尼，他的節目搭檔瑞迪克是洛城新帥的頭號人選。（圖／記者游郁香製）

▲湖人天王詹姆斯將聯手兒子布朗尼？他的節目搭檔瑞迪克是洛城新帥的頭號人選。（圖／記者游郁香製）

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NBA選秀會將在台灣時間27、28日登場，距今只剩最後2周的時間，湖人卻還未能確定新任主帥人選。《ESPN》權威記者沃納洛斯基(Adrian Wojnarowski)今日報導，洛城高層這個周末將找詹姆斯的節目搭檔、前帥哥射手瑞迪克參加總教練的面試，「如果他表現出色的話，有望成為頭號人選。」

瑞迪克擁有15年NBA資歷，退休後擔任《ESPN》球評，今年還與洛城天王詹姆斯一起主持播客節目《Mind the Game》。他上個月曾與湖人總管佩林卡(Rob Pelinka)面對面長談了90分鐘，本周末他將與佩林卡、湖人老闆珍妮巴斯(Jeanie Buss)進行正式的面試。

▲▼前帥哥射手瑞迪克成為湖人新帥的頭號人選。（圖／達志影像／美聯社）

▲前帥哥射手瑞迪克成為湖人新帥的頭號人選。（圖／達志影像／美聯社）

詹姆斯「御用記者」溫德霍斯特(Brian Windhorst)直言，「坦白說，瑞迪克的面試是在和詹姆斯一起主持播客節目時進行的。他們詳盡分析了湖人的進攻、解析他們的戰術，這已經被全世界聽到了。」

《洛杉磯時報》記者沃克指出，湖人未必會趕在選秀會前確定主帥人選，「雖然新任主帥在在選秀前上任較理想，但在湖人內部有些人並不認為這是『絕對必要』的。這支球隊在今夏將面臨重大決策，從選秀之夜開始，球隊可能會將第17順位選秀權與2029、2031年的首輪選秀權結合進行交易。」

▲▼詹皇之子布朗尼。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼詹皇之子布朗尼。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼詹皇之子布朗尼。（圖／達志影像／美聯社）

手握今年第17順位和第55順位選秀權的湖人，是否會選進「皇子」布朗尼，受到高度關注。沃克披露，布朗尼今日到湖人進行試訓，「布朗尼在芝加哥聯合試訓展現的運動能力、防守潛力和投籃能力確實引起湖人的興趣。如果他的父親詹姆斯今夏選擇回歸，湖人可能會幫助他創造父子聯手的歷史。」

關鍵字： NBA湖人詹姆斯詹皇布朗尼瑞迪克

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