唐西奇為6犯還抱怨裁判道歉：只是太想贏　厄文暖心力挺

Luka Doncic admits he let Dallas down in Game 3, telling his teammates: “My bad, you can’t do that — especially in the NBA Finals.”



Our interview on fouling out for the first time in the playoffs, needing another pain killing shot for Game 4 and trying to make history down 0-3: pic.twitter.com/kRSjL93IHy — Malika Andrews (@malika_andrews) June 13, 2024

獨行俠在總冠軍賽G3一度從21分落後追到3分差,「金童」唐西奇(Luka Doncic)卻在關鍵時刻26秒內吞下兩次犯規,累計6犯離場,賽後又公開抱怨裁判尺度,引來一陣批評。事隔一天他出面道歉,他表示自己只是太想贏,「我的錯,不能這麼做,尤其在總冠軍賽。」

“I just really wanna win. Sometimes I don’t show it in the right way... I got to do a better job showing it in a different way.”



Luka Doncic on arguing with the officials



(via @JoeyMistretta_) pic.twitter.com/SbVNcfr2La — ClutchPoints (@ClutchPoints) June 13, 2024

獨行俠G3回到主場力拚扳回一勝,前2戰合計只拿下28分的資深冠軍後衛厄文(Kyrie Irving)總算找回手感,單場猛轟35分,達拉斯末節最後5分25秒一度從21分落後追到3分差,重新看到贏球的曙光,頭號大將唐西奇隨後卻連續領到2次犯規,個人累計6犯離場,對獨行俠造成重傷害,

I love you Luka but this is unacceptable in the nba finals.



You can’t foul bait on 2 straight possessions and fall to the floor, then complain to the refs and allow 2 straight easy baskets on the other hand. pic.twitter.com/NxP8hQd8ax — ???????????????? (@SixthManJake) June 13, 2024

唐西奇疲軟的防守與失控的情緒引來批評聲浪。在這個系列賽中,他在防守端被塞爾提克打爆,據《Second Spectrum》的統計,綠衫軍球員面對他的防守時,有67.7%都成功突破;創下近10年季後賽系列賽,一位球員至少防守10次突破時最糟糕的表現。

主帥奇德(Jason Kidd)直言,「唐西奇胸前就像有個靶子,他必須要能防守。」

談到綠衫軍讓他在防守端必須付出更多努力時,唐西奇說,「他們有很棒的球員,基本上場上的5名球員都能得分、投籃。我們的策略是讓他們更多去突破,然後進行輪轉防守。我必須在這方面做得更好,保持站在對方面前。」

唐西奇坦承自己G3的表現讓球隊與球迷失望了,他告訴隊友,「這是我的錯,不能這樣做,尤其是在NBA總冠軍賽。」對於抱怨裁判一事,他解釋,「我只是太想贏。有時我並沒有以正確的方式表達出來,我必須以不同方式來表達這一點。」

厄文發聲力挺唐西奇,「我給他的訊息時,他不是孤單的。儘管遭逢傷病等困難,他已經盡力了,這不全是他的錯。」

在唐西奇犯滿離場後,厄文也暖心安慰,「你只是需要讓他冷靜一下,讓情感發洩出來,然後給他一個擁抱。指責別人很容易,但這只是在重申我支持他,我們都支持他。」

獨行俠0勝3敗遭到聽牌,G4將面臨背水一戰,唐西奇沒有絕望,「就像我們之前做過的那樣。例行賽有一段時間我們連續輸掉了5或6場比賽,但在那之後,我們取得17勝2敗,挺進季後賽。」

