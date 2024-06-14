運動雲

>

唐西奇為6犯還抱怨裁判道歉：只是太想贏　厄文暖心力挺

記者游郁香／綜合報導

獨行俠在總冠軍賽G3一度從21分落後追到3分差，「金童」唐西奇(Luka Doncic)卻在關鍵時刻26秒內吞下兩次犯規，累計6犯離場，賽後又公開抱怨裁判尺度，引來一陣批評。事隔一天他出面道歉，他表示自己只是太想贏，「我的錯，不能這麼做，尤其在總冠軍賽。」

獨行俠G3回到主場力拚扳回一勝，前2戰合計只拿下28分的資深冠軍後衛厄文(Kyrie Irving)總算找回手感，單場猛轟35分，達拉斯末節最後5分25秒一度從21分落後追到3分差，重新看到贏球的曙光，頭號大將唐西奇隨後卻連續領到2次犯規，個人累計6犯離場，對獨行俠造成重傷害，

[廣告]請繼續往下閱讀...

唐西奇疲軟的防守與失控的情緒引來批評聲浪。在這個系列賽中，他在防守端被塞爾提克打爆，據《Second Spectrum》的統計，綠衫軍球員面對他的防守時，有67.7%都成功突破；創下近10年季後賽系列賽，一位球員至少防守10次突破時最糟糕的表現。

▲▼獨行俠唐西奇。（圖／達志影像／美聯社）

▲獨行俠唐西奇。（圖／達志影像／美聯社）

主帥奇德(Jason Kidd)直言，「唐西奇胸前就像有個靶子，他必須要能防守。」

談到綠衫軍讓他在防守端必須付出更多努力時，唐西奇說，「他們有很棒的球員，基本上場上的5名球員都能得分、投籃。我們的策略是讓他們更多去突破，然後進行輪轉防守。我必須在這方面做得更好，保持站在對方面前。」

唐西奇坦承自己G3的表現讓球隊與球迷失望了，他告訴隊友，「這是我的錯，不能這樣做，尤其是在NBA總冠軍賽。」對於抱怨裁判一事，他解釋，「我只是太想贏。有時我並沒有以正確的方式表達出來，我必須以不同方式來表達這一點。」

▲▼獨行俠唐西奇、厄文。（圖／達志影像／美聯社）

▲獨行俠唐西奇、厄文。（圖／達志影像／美聯社）

厄文發聲力挺唐西奇，「我給他的訊息時，他不是孤單的。儘管遭逢傷病等困難，他已經盡力了，這不全是他的錯。」

在唐西奇犯滿離場後，厄文也暖心安慰，「你只是需要讓他冷靜一下，讓情感發洩出來，然後給他一個擁抱。指責別人很容易，但這只是在重申我支持他，我們都支持他。」

獨行俠0勝3敗遭到聽牌，G4將面臨背水一戰，唐西奇沒有絕望，「就像我們之前做過的那樣。例行賽有一段時間我們連續輸掉了5或6場比賽，但在那之後，我們取得17勝2敗，挺進季後賽。」

▲▼獨行俠唐西奇。（圖／達志影像／美聯社）

▲獨行俠唐西奇。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA獨行俠唐西奇厄文

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

詹家姊妹三闖奧運確定了！「吳芳嫺被踢掉」悄關IG　網爆心疼

詹家姊妹三闖奧運確定了！「吳芳嫺被踢掉」悄關IG　網爆心疼

游艾喆確定旅外　陳子威：6月底前會有好消息

游艾喆確定旅外　陳子威：6月底前會有好消息

江坤宇要命失誤葬送勝利　林政華勝利長打桃猿喜迎3連勝

江坤宇要命失誤葬送勝利　林政華勝利長打桃猿喜迎3連勝

「臺灣怪力男」李灝宇遭頭部觸身球退場　打擊火燙有雙安

「臺灣怪力男」李灝宇遭頭部觸身球退場　打擊火燙有雙安

富邦克服劣勢逆轉勝　鋒總：很好學習機會

富邦克服劣勢逆轉勝　鋒總：很好學習機會

綠血魔咒！　厄文對戰塞爾提克狂吞13連敗現役並列第1

綠血魔咒！　厄文對戰塞爾提克狂吞13連敗現役並列第1

安芝儇的美麗閨蜜來了！　金泰琳PLG職籃看球初體驗大呼氣氛讚

安芝儇的美麗閨蜜來了！　金泰琳PLG職籃看球初體驗大呼氣氛讚

陳文杰轉隊首轟就是致勝分！雄鷹主場擒獅凍結魔術數字

陳文杰轉隊首轟就是致勝分！雄鷹主場擒獅凍結魔術數字

生涯再見安初體驗　戴培峰：打出去蠻振奮

生涯再見安初體驗　戴培峰：打出去蠻振奮

被酸得分不夠多？　坦圖：我只想盡一切努力贏冠軍

被酸得分不夠多？　坦圖：我只想盡一切努力贏冠軍

長髮正妹行李箱突然「狂震」臉秒漲紅　羞恥掩面狂摸：關不了！

熱門新聞

詹家姊妹三闖奧運確定了！「吳芳嫺被踢掉」悄關IG　網爆心疼

游艾喆確定旅外　陳子威：6月底前會有好消息

江坤宇要命失誤葬送勝利　林政華勝利長打桃猿喜迎3連勝

「臺灣怪力男」李灝宇遭頭部觸身球退場　打擊火燙有雙安

富邦克服劣勢逆轉勝　鋒總：很好學習機會

綠血魔咒！　厄文對戰塞爾提克狂吞13連敗現役並列第1

讀者回應

﻿

熱門新聞

1詹家姊妹闖奧運確定了！「吳芳嫺被踢掉」悄關IG　網爆心疼

2游艾喆確定旅外　6月底前定案

3江坤宇要命失誤葬送兄弟勝利

4李灝宇遭頭部觸身球退場

5富邦逆轉勝　鋒總：很好學習機會

最新新聞

1馬丁尼斯敲14年生涯首支再見轟

2看一眼就被趕　球員、主播都傻眼

3林盛恩旅美首轟　打擊率破3成7

4戴資穎閉關訓練　22日辦簽名會

5中職大巨蛋明星賽搶票　白金特區秒殺

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

3機視角看李多慧SOLO　中場連跳2首KPOP夯曲

星爺配音員石班瑜現身球場　重現經典聲音掀全場回憶殺

台鋼啦啦隊最強外援再+1　Mingo發豪語：證明我是天花板

李雅英應援熱歪蹲下抱電扇　搞怪搖擺網笑：真的熱壞XD

鼓手視角看龍舟賽！　肌肉炸裂臨場感MAX

女拿高壓水槍清洗社區地板　一層黑→停車格顯現超療癒

跳手指舞歡送畢業生　警專生甩髮燦笑甜炸

老師反串「學生請假的理由」　中和高中畢業生嗨翻：好會演

館長曝飛車男面試沒過原因　為何想當教練「雞腿飯好吃」

【被耽誤的演奏家】貨車司機開秀！ 用喇叭演奏兒歌
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366