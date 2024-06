86歲湖人傳奇辭世！Logo爺球員時期僅1冠　退休後造8冠兩王朝

Jerry West as a player (All with the Lakers):



NBA champion (1972)

NBA Finals MVP (1969)

14x NBA All-Star

12x All-NBA Team



Jerry West as an executive:



8x NBA champion

2x Executive of the Year

Drafted Klay Thompson and Draymond Green

— ClutchPoints (@ClutchPoints) June 12, 2024

記者游郁香/綜合報導

上個月才度過86歲生日的NBA傳奇「Logo爺」衛斯特(Jerry West),今(12)日傳出在妻子的陪伴下安詳辭世。衛斯特球員生涯14季每年都入選全明星賽,9度打進總冠軍賽僅1次成功封王,不過他轉任球隊高層後,共創造了8冠、2個王朝,2度獲選年度最佳行政人員,今年還第3度入選名人堂。

▲湖人傳奇「Logo爺」衛斯特與勇士一哥柯瑞。(圖/達志影像/美聯社)

衛斯特1960年以首輪第2順位被湖人相中,他生涯14季都待在洛城,場均能砍27分、6.7助攻和5.8籃板,每年都進入全明星賽,12度入選年度最佳陣容,5度獲選最佳防守陣容,在1972年贏得球員生涯唯一1冠,他擁有1座FMVP,但該年(1969年)他並未奪冠,是史上唯一一位輸掉總決賽還獲此殊榮的球員,他也是總冠軍賽歷史得分王。

衛斯特今年才以「場外貢獻者」的身分第3度入選名人堂,他1980年以球員身分初次獲選;2010年又以1960年美國奧運代表隊身分入選。

BREAKING: Legendary Hall of Famer Jerry West passed away peacefully this morning at the age of 86. His wife, Karen, was by his side.



— Courtside Buzz (@CourtsideBuzzX) June 12, 2024

衛斯特1974年褪去戰袍後,曾執掌湖人兵符,在1976至1979年3度率隊打進季後賽,不過他的另一段傳奇故事,是在他1982-83賽季轉任湖人總經理開始,他透過交易與選秀,讓紫金大軍在80年代獨霸一方,湖人也成為繼塞爾提克後,首支連續奪冠的隊伍。

▲湖人傳奇「Logo爺」衛斯特。(圖/達志影像/美聯社)

衛斯特擔任洛城高層期間,幫助球隊豪取6座總冠軍,他曾獨具慧眼交易來1996年第13號籤,選了後來洛杉磯一代巨星布萊恩(Kobe Bryant),簽下歐尼爾(Shaquille O'Neal)組成OK連線,締造了紫金3連霸王朝。

Legendary basketball player and legendary executive



— NBACentral (@TheDunkCentral) June 12, 2024

2011年他成為勇士顧問,替灣區4冠王朝奠下重要基礎,他交易送走前任一哥艾利斯(Monta Ellis),改以當時仍受「玻璃腳踝」所苦的柯瑞(Stephen Curry)為核心,灣區王朝的另外2位核心湯普森(Klay Thompson)、格林(Draymond Green)也都是他選進的新秀;2016年夏天,他還幫金州延攬了杜蘭特(Kevin Durant),那支「宇宙勇」在2017、2018年完成2連霸。

《ESPN》記者邦坦普斯(Tim Bontemps)表示,「衛斯特是NBA歷史上最重要的人物之一,不僅擁有令人難以置信的球員生涯,還成為聯盟的標誌,有著輝煌的管理階層生涯。他和華頓(Bill Walton)在幾周內相繼離世,對這項運動來說是巨大的損失。」

▲湖人傳奇「Logo爺」衛斯特。(圖/達志影像/美聯社)