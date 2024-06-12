運動雲

>

86歲湖人傳奇辭世！Logo爺球員時期僅1冠　退休後造8冠兩王朝

記者游郁香／綜合報導

上個月才度過86歲生日的NBA傳奇「Logo爺」衛斯特(Jerry West)，今(12)日傳出在妻子的陪伴下安詳辭世。衛斯特球員生涯14季每年都入選全明星賽，9度打進總冠軍賽僅1次成功封王，不過他轉任球隊高層後，共創造了8冠、2個王朝，2度獲選年度最佳行政人員，今年還第3度入選名人堂。

▲▼湖人傳奇「Logo爺」衛斯特。（圖／達志影像／美聯社）

▲湖人傳奇「Logo爺」衛斯特與勇士一哥柯瑞。（圖／達志影像／美聯社）

[廣告]請繼續往下閱讀...

衛斯特1960年以首輪第2順位被湖人相中，他生涯14季都待在洛城，場均能砍27分、6.7助攻和5.8籃板，每年都進入全明星賽，12度入選年度最佳陣容，5度獲選最佳防守陣容，在1972年贏得球員生涯唯一1冠，他擁有1座FMVP，但該年(1969年)他並未奪冠，是史上唯一一位輸掉總決賽還獲此殊榮的球員，他也是總冠軍賽歷史得分王。

衛斯特今年才以「場外貢獻者」的身分第3度入選名人堂，他1980年以球員身分初次獲選；2010年又以1960年美國奧運代表隊身分入選。

衛斯特1974年褪去戰袍後，曾執掌湖人兵符，在1976至1979年3度率隊打進季後賽，不過他的另一段傳奇故事，是在他1982-83賽季轉任湖人總經理開始，他透過交易與選秀，讓紫金大軍在80年代獨霸一方，湖人也成為繼塞爾提克後，首支連續奪冠的隊伍。

▲▼湖人傳奇「Logo爺」衛斯特。（圖／達志影像／美聯社）

▲湖人傳奇「Logo爺」衛斯特。（圖／達志影像／美聯社）

衛斯特擔任洛城高層期間，幫助球隊豪取6座總冠軍，他曾獨具慧眼交易來1996年第13號籤，選了後來洛杉磯一代巨星布萊恩(Kobe Bryant)，簽下歐尼爾(Shaquille O'Neal)組成OK連線，締造了紫金3連霸王朝。

2011年他成為勇士顧問，替灣區4冠王朝奠下重要基礎，他交易送走前任一哥艾利斯(Monta Ellis)，改以當時仍受「玻璃腳踝」所苦的柯瑞(Stephen Curry)為核心，灣區王朝的另外2位核心湯普森(Klay Thompson)、格林(Draymond Green)也都是他選進的新秀；2016年夏天，他還幫金州延攬了杜蘭特(Kevin Durant)，那支「宇宙勇」在2017、2018年完成2連霸。

《ESPN》記者邦坦普斯(Tim Bontemps)表示，「衛斯特是NBA歷史上最重要的人物之一，不僅擁有令人難以置信的球員生涯，還成為聯盟的標誌，有著輝煌的管理階層生涯。他和華頓(Bill Walton)在幾周內相繼離世，對這項運動來說是巨大的損失。」

▲▼湖人傳奇「Logo爺」衛斯特。（圖／達志影像／美聯社）

▲湖人傳奇「Logo爺」衛斯特。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBAJerry WestLogo爺

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

台籃史上第1人！阿巴西天價轉戰日本1級職籃　特攻獻上祝福

台籃史上第1人！阿巴西天價轉戰日本1級職籃　特攻獻上祝福

中職明星賽參賽名單揭曉　陳傑憲、王威晨當隊長

中職明星賽參賽名單揭曉　陳傑憲、王威晨當隊長

樂天桃猿邱丹合約讓渡　他隊吸收須於19日前申請

樂天桃猿邱丹合約讓渡　他隊吸收須於19日前申請

邱丹酒駕遭樂天球團開除　妻子李芳發文了

邱丹酒駕遭樂天球團開除　妻子李芳發文了

快訊／大物降臨？響尾蛇正式釋出陳聖平　確定返台參加中職選秀

快訊／大物降臨？響尾蛇正式釋出陳聖平　確定返台參加中職選秀

快訊／NBA傳奇「Logo爺」衛斯特驚傳過世　享壽86歲

快訊／NBA傳奇「Logo爺」衛斯特驚傳過世　享壽86歲

PLG鋼鐵人球員遭爆劈腿！　8年女友：有第三者介入努力也沒用

PLG鋼鐵人球員遭爆劈腿！　8年女友：有第三者介入努力也沒用

明星賽全壘打大賽名單公布　「叫恁總誒出來打」建仔與洪總比打擊

明星賽全壘打大賽名單公布　「叫恁總誒出來打」建仔與洪總比打擊

快訊／中職明星賽首次「攻蛋」票價公布　最貴3880元、最便宜580元

快訊／中職明星賽首次「攻蛋」票價公布　最貴3880元、最便宜580元

大谷翔平憤怒！豪宅報導太詳細　日本2電視台被禁採訪

大谷翔平憤怒！豪宅報導太詳細　日本2電視台被禁採訪

外銷日本無籽厚肉梅乾 賣4送4 共兩口味

熱門新聞

台籃史上第1人！阿巴西天價轉戰日本1級職籃　特攻獻上祝福

中職明星賽參賽名單揭曉　陳傑憲、王威晨當隊長

樂天桃猿邱丹合約讓渡　他隊吸收須於19日前申請

邱丹酒駕遭樂天球團開除　妻子李芳發文了

快訊／大物降臨？響尾蛇正式釋出陳聖平　確定返台參加中職選秀

快訊／NBA傳奇「Logo爺」衛斯特驚傳過世　享壽86歲

讀者回應

﻿

熱門新聞

1台籃第1人！阿巴西天價轉戰日本1級職籃

2中職明星賽參賽名單揭曉

3邱丹合約讓渡　他隊19日前申請

4邱丹酒駕遭開除　妻子李芳發文

5快訊／響尾蛇釋出陳聖平　確定返台選秀

最新新聞

1K湯前進少年龍頭雷霆組3巨頭？

2費德勒：當時沒給喬帥應有尊重

3Logo爺球員時期1冠　退休後造8冠兩王朝

4林書緯慘拿1分　林書豪仍暖心鼓勵

5NBA傳奇Logo爺　衛斯特驚傳過世

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

3機視角看李多慧SOLO　中場連跳2首KPOP夯曲

星爺配音員石班瑜現身球場　重現經典聲音掀全場回憶殺

兄弟魏碩成超時有爭議　王建民「罕見動怒」抗議

鼓手視角看龍舟賽！　肌肉炸裂臨場感MAX

李雅英應援熱歪蹲下抱電扇　搞怪搖擺網笑：真的熱壞XD

Energy助陣張書偉婚禮！　謝京穎穿婚紗一起16蹲

小鬼離世4年…KID帶峮峮拜月老　被開示「另尋佳偶」她眼眶紅了

快速道路「飛石反彈」　擊落重機騎士手腳骨折

胡歌逛松菸超親民：應該早點過來　聯絡霍建華.林依晨「該通的都通了」

OL很累坐博愛座…阿伯逼讓座喊：我看不下去！她被迫道歉撞柱滿臉血
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366