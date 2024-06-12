運動雲

>

陳傑憲沒投票但給讚實力帥度兼具　王威晨：他終於誇我了

▲王威晨與陳傑憲。（圖／記者楊舒帆攝）

▲王威晨與陳傑憲。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／台北報導

王威晨第三次獲選中職明星賽人氣王，陳傑憲說，「他本來就有實力，我不想講還是要講，他自己有帥度也有粉絲，不太想誇他，但他應得的，兄弟球迷很團結。」王威晨在一旁笑說，「他終於誇我了。」

王威晨5月底右手腕受傷降二軍養傷，他表示，「謝謝球迷在我受傷時還投票給我，真的很感動，對我是很好的肯定，感謝球迷。」目前傷勢仍在持續恢復中，希望能在明星賽前就能復出，他坦言，「自己也有點急，也想盡快回到場上，以進度來看應該沒問題。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

兩人沒有套招卻在記者會台上鬥嘴，陳傑憲笑言，「他很愛Cue我！」王威晨則說，「我知道他一定沒有投給我。」陳傑憲解釋，「要給年輕人機會，我投給（劉）基鴻。」

潘威倫、周思齊都將最後一次參與明星賽，王威晨坦言，「遇到他們都會希望別退休，想看他們能打到什麼程度，其實自己也很捨不得，不管是不是自己球隊的學長。」

明星賽當隊長，陳傑憲坦言明星賽每次去都在玩，跟很熟悉的朋友玩在一起，今年也很期待大家如玩在一起，不受傷為前提，歡樂地參賽。陳傑憲擔當氣氛組，王威晨說，「看我們這隊有拿莫，去年亞冠賽他們那隊壓力很大。阿坤壓力大到全壘打大賽打不出來。」

▲▼中職明星賽記者會。（圖／中職提供）

▲▼中職明星賽記者會。（圖／中職提供）

▲▼中職明星賽記者會。（圖／中職提供）

關鍵字： 棒球明星賽王威晨陳傑憲球迷

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

台籃史上第1人！阿巴西天價轉戰日本1級職籃　特攻獻上祝福

台籃史上第1人！阿巴西天價轉戰日本1級職籃　特攻獻上祝福

快訊／大物降臨？響尾蛇正式釋出陳聖平　確定返台參加中職選秀

快訊／大物降臨？響尾蛇正式釋出陳聖平　確定返台參加中職選秀

邱丹酒駕遭樂天球團開除　妻子李芳發文了

邱丹酒駕遭樂天球團開除　妻子李芳發文了

PLG鋼鐵人球員遭爆劈腿！　8年女友：有第三者介入努力也沒用

PLG鋼鐵人球員遭爆劈腿！　8年女友：有第三者介入努力也沒用

中職明星賽參賽名單揭曉　陳傑憲、王威晨當隊長

中職明星賽參賽名單揭曉　陳傑憲、王威晨當隊長

大谷翔平憤怒！豪宅報導太詳細　日本2電視台被禁採訪

大谷翔平憤怒！豪宅報導太詳細　日本2電視台被禁採訪

明星賽全壘打大賽名單公布　「叫恁總誒出來打」建仔與洪總比打擊

明星賽全壘打大賽名單公布　「叫恁總誒出來打」建仔與洪總比打擊

前NBA球員躲避追捕突暈倒　受心理疾病折磨曾路邊行乞染毒癮

前NBA球員躲避追捕突暈倒　受心理疾病折磨曾路邊行乞染毒癮

湖人還有機會？老鷹可能送走兩後場明星　洛城記者爆詹皇恐離隊

湖人還有機會？老鷹可能送走兩後場明星　洛城記者爆詹皇恐離隊

快訊／中職明星賽首次「攻蛋」票價公布　最貴3880元、最便宜580元

快訊／中職明星賽首次「攻蛋」票價公布　最貴3880元、最便宜580元

萬歲牌堅果隨行包 熱銷百萬包 一包不到23元

熱門新聞

台籃史上第1人！阿巴西天價轉戰日本1級職籃　特攻獻上祝福

快訊／大物降臨？響尾蛇正式釋出陳聖平　確定返台參加中職選秀

邱丹酒駕遭樂天球團開除　妻子李芳發文了

PLG鋼鐵人球員遭爆劈腿！　8年女友：有第三者介入努力也沒用

中職明星賽參賽名單揭曉　陳傑憲、王威晨當隊長

大谷翔平憤怒！豪宅報導太詳細　日本2電視台被禁採訪

讀者回應

﻿

熱門新聞

1台籃第1人！阿巴西天價轉戰日本1級職籃

2快訊／響尾蛇釋出陳聖平　確定返台選秀

3邱丹酒駕遭開除　妻子李芳發文

4陳又瑋遭爆分手　女友：有第三者介入

5中職明星賽參賽名單揭曉

最新新聞

1中職明星賽最強外援登場！

2陳傑憲讚帥度　王威晨：終於誇我了

3旅外最大禮　阿巴西T1年度MVP二連霸

4費城人主戰捕手將進行手術！

5美媒傳道奇看上2大游擊

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

星爺配音員石班瑜現身球場　重現經典聲音掀全場回憶殺

換局時富邦練習遭關燈　陳金鋒爆氣噴：兩次了！

鼓手視角看龍舟賽！　肌肉炸裂臨場感MAX

3機視角看李多慧SOLO　中場連跳2首KPOP夯曲

李雅英應援熱歪蹲下抱電扇　搞怪搖擺網笑：真的熱壞XD

成績非頂尖仍爭取致詞　風趣畢業生：別怕失敗

國中生畢業「哀號痛哭」　友：頒他最佳捨不得獎

浮誇哥騎車「開心嗑饅頭」　單手催油門下秒失控自摔

曾遭陸方打壓！高曼容奪世界選美冠軍　花11年圓夢：Taiwan我們做到了

汪小菲躺著賺？「直播帶貨全程躺」　正妹幫搧風...怒斥員工：丟我臉！
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366