陳傑憲沒投票但給讚實力帥度兼具　王威晨：他終於誇我了

▲王威晨與陳傑憲。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／台北報導

王威晨第三次獲選中職明星賽人氣王，陳傑憲說，「他本來就有實力，我不想講還是要講，他自己有帥度也有粉絲，不太想誇他，但他應得的，兄弟球迷很團結。」王威晨在一旁笑說，「他終於誇我了。」

王威晨5月底右手腕受傷降二軍養傷，他表示，「謝謝球迷在我受傷時還投票給我，真的很感動，對我是很好的肯定，感謝球迷。」目前傷勢仍在持續恢復中，希望能在明星賽前就能復出，他坦言，「自己也有點急，也想盡快回到場上，以進度來看應該沒問題。」

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兩人沒有套招卻在記者會台上鬥嘴，陳傑憲笑言，「他很愛Cue我！」王威晨則說，「我知道他一定沒有投給我。」陳傑憲解釋，「要給年輕人機會，我投給（劉）基鴻。」

潘威倫、周思齊都將最後一次參與明星賽，王威晨坦言，「遇到他們都會希望別退休，想看他們能打到什麼程度，其實自己也很捨不得，不管是不是自己球隊的學長。」

明星賽當隊長，陳傑憲坦言明星賽每次去都在玩，跟很熟悉的朋友玩在一起，今年也很期待大家如玩在一起，不受傷為前提，歡樂地參賽。陳傑憲擔當氣氛組，王威晨說，「看我們這隊有拿莫，去年亞冠賽他們那隊壓力很大。阿坤壓力大到全壘打大賽打不出來。」

▲▼中職明星賽記者會。（圖／中職提供）