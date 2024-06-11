其他球隊若想要網羅邱丹　必須先繳完罰款還要禁賽

▲邱丹。（圖／記者黃克翔攝）

記者歐建智／綜合報導

樂天桃猿今天（11日）宣布開除酒駕球員邱丹，如果其他球團想要網羅，必須先繳完中職的罰款，才能註冊，而且還要再禁賽40場。

邱丹10日凌晨在國道1號開車北上，在304.5公里處時，酒駕自撞護欄，車頭、輪胎毀損，並未有人員傷亡。警方依公共危險罪將他移送台南地檢署偵辦，之後無保請回。

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樂天桃猿球團在今天宣布，「針對6月10日凌晨發生的邱丹選手酒駕車禍事件，依照球團與球員契約規定於本日解除合約。球團重申絕對不允許此類事件再次發生，為了避免再次發生同樣的事情，球團將會強化團隊管理，慎防再次發生。」

而中職聯盟在昨天即對邱丹處以最重禁賽40場、罰款48萬元的處分。

如今邱丹被開除，中職其他5隊當然可以吸收，但依聯盟規定，未來若有球團要吸收邱丹，必須先繳交罰款48萬，才能夠註冊，註冊後若未來要上一軍，還要再執行禁賽40場。

邱丹在2018年選秀後加盟樂天桃猿，2019年一軍出賽12場、2020年只打2場，2021年獲重用，一軍出賽102場，打擊率0.258，有3支全壘打，46打點。獲選金手套外野手獎。

2022年出賽減到59場、打擊率0.262，2023年出賽25場、打擊率0.307，今年在一軍只有出賽4場，因守備出狀況在4月7日下二軍，因傷在二軍只有出賽3場。

▲邱丹。（圖／中職提供）