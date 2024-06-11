邱丹是中職史上第2位酒駕開除球員　今年第2位違紀遭開除

▲邱丹。（圖／記者李毓康攝）

記者歐建智／綜合報導

樂天桃猿球員邱丹因酒駕自撞安全島，球團今天（11日）正式宣布開除，是繼2021年統一獅楊家維之後，第2位因酒駕被開除的球員。也是今年因違紀遭球團開除的球員。

邱丹10日凌晨開車沿國道1號北上要返回嘉義，行經304.5公里處時，因酒駕自撞護欄，車頭、輪胎毀損，並未造成人員傷亡。警方獲報到場處理， 依公共危險罪將他移送台南地檢署偵辦，在10日中午將他無保請回，並未交保。

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▲邱丹國道上酒駕 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

樂天桃猿球團10日表示，「經球隊確認後確定是邱丹本人，接下來將依公司規範懲處，結果將另行宣布。」中職聯盟則處禁賽40場、罰款48萬元之處分。

今天樂天桃猿宣布，「針對6月10日凌晨發生的邱丹選手酒駕車禍事件，依照球團與球員契約規定於本日解除合約。球團重申絕對不允許此類事件再次發生，為了避免再次發生同樣的事情，球團將會強化團隊管理，慎防再次發生。」

這是中職史上第2位因酒駕遭開除的球員，第一位是前統一獅球員楊家維，在2021年10月4日開車撞上貨車，酒測值高達1.03，統一獅當天馬上宣布，酒駕肇事行為已嚴重違反球隊憲章規定及職業棒球選手契約精神，球團將予以開除。

統一獅郭阜林曾在2020年6月休假期間騎車酒駕，聯盟懲處禁賽2場、罰款3萬元，統一獅再加以禁賽2個月，

前La New熊蔣智聰在2008年北京奧運中職停賽期間，酒駕開車遭臨檢，檢測出酒測值超標達「0.70」，依公共危險罪移送，被處緩起訴1年，罰金3萬的處分，但在奧運結束後復賽回來後的第一場比賽是是先發出賽。

2003年當時興農牛何紀賢開車載隊友蔡仲南、余文彬和統一獅許聖杰出去吃宵夜發生車禍，何紀賢酒測有輕微酒精濃度但未超標，許聖杰頭部撞擊昏迷，送醫手術縫合後無大礙，蔡仲南、余文彬都是輕傷。

而邱丹是今年因違紀遭開除的第二人，前一人是前統一獅黃勇傳，由於請假須處理個人財務借貸事，到球團規定最後歸隊日，人仍未向球隊報到，統一獅以「嚴重違反公司內部紀律，依規定即日起予以開除」。

邱丹在2018年選秀第三輪被樂天桃猿選中，2021年在一軍出賽102場，打擊率.258，獲選金手套外野手獎。今年開季登錄一軍，僅出賽4場10打數2安打，二軍出賽3場，最近一次出賽是6月5日。今年23歲的邱丹，與前Rakuten Girls女孩李芳結婚，育有一子。