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柯敬賢2千萬台幣加盟道奇隊　道奇史上第4位台灣野手

▲▼玉山盃桃園市柯敬賢。（圖／中華棒協提供）

▲玉山盃桃園市柯敬賢。（圖／中華棒協提供）

記者歐建智／綜合報導

洛杉磯道奇隊將與平鎮高中好手柯敬賢完成簽約，6月17日舉辦正式加盟記者會，柯敬賢的簽約金約70萬美元（約2260萬台幣），將成為道奇史上第10位簽約的台灣球員。

柯敬賢是高雄市復興國小少棒、七賢國中青少棒球員，高中加入桃園平鎮高中青棒隊，是去年2023年U18世界青棒賽國手，今年在玉山盃青棒賽4強賽對新北市開轟，玉山盃青棒賽以7分打點奪得打點王。

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打擊及外野守備能力受到青睞，在玉山盃與新北市之戰，看台上有美、日職超過20隊球探到場，他開轟證明旅美身價。大聯盟記者羅梅洛（Francys Romero）爆料，簽約金約為70萬美元。

他是道奇隊繼陳金鋒、郭泓志、胡金龍、曹錦輝、倪福德、陳品捷、李振昌、林暉盛、鄭浩均之後，第10位加盟道奇隊的台灣球員，也是道奇簽下的第4位台灣野手。

柯敬賢日前表示，道奇是一支很強的球隊，壓力一定會有，自己喜歡競爭的環境，會告訴自己，到了那裡要加強自己，慢慢超越每個選手。」

加盟道奇之後，柯敬賢最期待看到偶像大谷翔平。日籍投打二刀流球員大谷翔平今年加盟道奇隊，因手肘開刀復健，今年不會當投手，專心擔任指定打擊。

柯敬賢是表哥林維恩在6月6日以合約總額為135萬美元加盟美職運動家隊，而台日混血徐翔聖去年參加日職選秀，以育成選手被養樂多選走，也在近日加盟養樂多隊。

關鍵字： 棒球MLB柯敬賢道奇

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