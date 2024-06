獨行俠大麻煩！唐西奇出現新傷勢　總冠軍賽G2出賽機率降為5成

▲獨行俠唐西奇。(圖/CFP)

記者游郁香/綜合報導

獨行俠在總冠軍賽G1狂輸給聯盟頭號種子塞爾提克18分,G2賽前幾小時又傳來一個壞消息,原本就帶著右膝與左腳踝傷勢拚戰的「金童」唐西奇(Luka Doncic),正受胸部挫傷所苦,他前一天練習時,就曾抓著胸部和肋骨附近,他的出賽狀況被降為「可能會上場(questionable)」,上場機率約為5成。

Luka Doncic has been grabbing at his chest/rib area and kind of grimacing here at Mavs practice before Game 2 pic.twitter.com/jqg3xVUpNJ