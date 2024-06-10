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獨行俠大麻煩！唐西奇出現新傷勢　總冠軍賽G2出賽機率降為5成

▲雷霆吉爾吉斯-亞歷山大，獨行俠唐西奇、厄文。（圖／CFP）

▲獨行俠唐西奇。（圖／CFP）

記者游郁香／綜合報導

獨行俠在總冠軍賽G1狂輸給聯盟頭號種子塞爾提克18分，G2賽前幾小時又傳來一個壞消息，原本就帶著右膝與左腳踝傷勢拚戰的「金童」唐西奇(Luka Doncic)，正受胸部挫傷所苦，他前一天練習時，就曾抓著胸部和肋骨附近，他的出賽狀況被降為「可能會上場(questionable)」，上場機率約為5成。

唐西奇在季後賽首輪G3就扭傷右膝，次輪對雷霆又多了左腳踝痠痛的問題，不過他的身體素質出眾，加上鬥志驚人，先前並沒有因此缺席任何一戰，還率獨行俠一路挺進總冠軍賽，他G1攻下30分、10籃板，可惜隊友幾乎全熄火，難敵多點開花的綠衫軍，達拉斯總決賽首戰就出師不利。

唐西奇（Luka Doncic）。（圖／達志影像／美聯社）

▲唐西奇。（圖／達志影像／美聯社）

未料在總冠軍賽G2登場前幾小時，獨行俠又傳來一個壞消息，當家頭牌唐西奇出現新的傷勢，他遭逢了胸部挫傷，美國媒體注意到，他前一天練習時就曾抓著胸部與肋骨的附近，看起來有些不適。

《NBA Analysis Network》記者阿夫塞斯(Grant Afseth)報導，G2賽前允許媒體拍攝與採訪的練投時段，並沒有見到唐西奇出現在場上，他原本都會與隊友一起練半場投籃和罰球。

目前唐西奇的出賽狀況為「可能會上場(questionable)」，上場機率約為5成。NBA記者史密斯(Keith Smith)指出，他不認為獨行俠是為了比賽「策略」而放出這個消息，這位新科西區冠軍賽MVP確實到傷病困擾，不過他預估唐西奇還是會上場，至少會嘗試這麼做。

關鍵字： NBA唐西奇獨行俠

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