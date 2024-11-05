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勇士等4隊準備搶公鹿一哥　字母哥談5連敗：隊友需承擔責任

▲▼公鹿字母哥安戴托昆波。（圖／路透）

▲公鹿一哥安戴托昆波。（圖／路透，下同）

記者游郁香／綜合報導

公鹿前役浪費16分領先優勢，以1分差不敵騎士，慘吞5連敗，當家頭牌安戴托昆波(Giannis Antetokounmpo)被爆恐喊「賣我」，團隊氣氛盪到谷底，NBA名記者史坦(Marc Stein)點名，籃網、熱火、勇士和尼克是目前最可能加入「字母哥」爭奪戰的4支球隊。

里拉德(Damian Lillard)前一場擺脫在曼菲斯12投1中的冰冷手感，在主場猛飆10顆三分，獨攬了41分、9助攻和4籃板，一哥安戴托昆波也貢獻34分、16籃板和9助攻，公鹿一度拉開16分領先，最終卻沒能守住勝果，以113比114遭騎士逆轉，連敗場次來到第5場。

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這是公鹿自2000-01賽季以來，首次開季僅取得1勝5敗，主帥瑞佛斯(Doc Rivers)坦承，他還未找到合適的輪替陣容。「字母哥」則喊話，需要全隊一起克服難關，「我不認為一個人能做到，我也不認為兩個人能做到，整個隊伍、所有人都必須團結起來去完成這件事。」

▲▼公鹿字母哥安戴托昆波。（圖／路透）

「就像今晚，我和里拉德合計拿了75分，還是不夠。對波士頓的比賽，我們合砍了65分，還是不夠。」安戴托昆波直言，「我們必須團結起來，必須互相信任，需要把球交給隊友，讓他們承擔起責任。他們需要更多輕鬆得分的機會，我們需要為他們創造機會，他們需要對自己有信心。」

公鹿開季就跌入深淵，《CBS體育》記者賴特(Bill Reiter)日前還爆料，如果密爾瓦基的狀況持續一團糟，「字母哥」恐在季中交易截止前就自請離隊，他偏好的新東家是熱火和籃網。

另一位NBA名記者史坦進一步報導，籃網、熱火、勇士和尼克是目前聯盟中最可能爭奪「字母哥」的4支球隊。值得一提的是，尼克開季前已透過震撼交易延攬了7呎的前灰狼一哥唐斯(Karl-Anthony Towns)，如今又出現在「字母哥」爭奪戰中，顯見他們強烈的爭冠決心。

▲▼公鹿字母哥安戴托昆波。（圖／路透）

關鍵字： NBA公鹿字母哥安戴托昆波勇士

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