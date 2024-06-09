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桃園市首座職籃冠軍！台啤雲豹將繼續深植屬地主義

▲台啤雲豹舉行總冠軍見面會。（圖／台啤雲豹提供）

▲台啤雲豹舉行總冠軍見面會。（圖／台啤雲豹提供）

記者簡名杉／綜合報導

桃園台啤永豐雲豹職業籃球隊奪下2023～24球季冠軍後，球團今(9)日在桃園體育局舉辦總冠軍球星見面會，慶祝球隊奪得隊史首冠、更是桃園市第一座職籃總冠軍，雲豹執行長張建偉表示，這座總冠軍的榮耀屬於球迷和桃園市，球團也會繼續落實「豹達桃園」的屬地主義。

雖在端午連假期間，仍有不少球迷到見面會共襄盛舉，張建偉致詞時表示，這季兩支球隊的整合過程中花費了很多心力，特別感謝營運長顏行書的努力，把每一塊拼圖一塊一塊拼起來，最後才能拿下總冠軍，也感謝球迷在連假中前來現場支持我們。

職業生涯第一年即奪下總冠軍，並獲得本季年度新人獎的「小高」高錦瑋，謙虛性格圈粉不少球迷，一位特地從台北前來的國中生球迷表示，因為自己的身高也不高，在參加校園巡迴活動時受到高錦瑋的拼勁和努力啟發，今天特地來到現場支持他，小高在見面會上認出這位球迷，並向他開玩笑喊話，「明年身高要比我更高！」

在受訪時高錦瑋提到，總冠軍賽結束後就開始思考有哪些地方需要加強，並開始制定訓練計畫，雖然拿下總冠軍，但他表示未來幾年要讓自己的球技更進步。

為強化桃園在地連結，球團賽季中特別推出桃園市民專屬優惠，一早8點就抵達見面會現場的桃園當地球迷表示，之前使用桃園市民優惠進場看球，對高錦瑋的表現印象深刻，因此特地來到現場支持球員。

桃園市長張善政感謝雲豹球團所有傑出球員在球場上的努力，幫助桃園市拿下首座職籃冠軍獎盃，這座總冠軍實現了桃園市民的心願。
 

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關鍵字： 台啤雲豹桃園T1

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